烏克蘭戰爭：俄羅斯利用社交媒體盜取烏克蘭的葵花

安德烈·扎哈羅夫（Andrei Zakharov）、瑪麗亞·科倫紐克（Maria Korenyuk）

BBC記者

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭與俄羅斯是2021年世界兩大葵花籽出口國

BBC了解到，有重大證據顯示，俄羅斯軍隊在烏克蘭的佔領區系統性地從當地農民手中掠奪烏克蘭的穀物，以及向日葵種子。

我們訪問過一些莊稼被奪走的農民，並追蹤社交媒體上的私密和公共群組訊息，顯示種子從烏克蘭境內的俄軍佔領區南部和東部被運往俄羅斯。

兩國是2021年世界兩大葵花籽油出口國，烏克蘭出售510萬噸，俄羅斯則出售310萬噸。

現在似乎顯示，俄羅斯的油是部分地以烏克蘭的種子為原材料生產，而葵花是烏克蘭農業的象徵之一。

7月中，俄羅斯扶植的官員在烏克蘭東南部被佔領城市梅利托波爾與當地農民會面。該次會面被拍攝了下來。

自稱是「梅利托波爾地區（俄羅斯強行設立的）軍民管理局負責人」的安德烈·西胡塔（Andrey Sihuta）作了一番聲明：

「我們建立了國家穀物公司，公司已經設定了穀物的參考價格，之後還會設定葵花種子的參考價，」西胡塔面帶警惕地看著農民們說。

在烏克蘭或俄羅斯，均沒有這樣一個法定實體註冊過。

該次會面的視頻已經在當地親克里姆林宮的Telegram頻道上發佈。片段在一個房間內拍攝，台上放著烏克蘭的兩大象徵：一捆小麥和一束向日葵。

追蹤烏克蘭的葵花種子

在一個約500人參加的WhatsApp私密聊天群組裏，用戶下訂單將莊稼從烏克蘭的佔領區運到俄羅斯。聊天的截屏由其中一個成員分享給了BBC。

一名群內成員在7月18日發訊息寫道：「種子。從扎波羅熱地區的切爾尼吉夫卡（烏克蘭）運到頓河畔羅斯托夫（俄羅斯）。大量。」

同一天，另一個用戶在尋找能夠將葵花籽從自稱盧甘斯克人民共和國的地方帶到俄羅斯。

「我們會提供交通。那裏沒有戰事，比較平靜。只有俄羅斯的檢查站。你會很快過去的。」他們寫道。

BBC從網上數據庫查看了群組內的十多個電話號碼，發現它們主要屬於貨車司機或者與貨運業有關的小企業主。

俄羅斯人或者他們的合作者也在公開的Telegram聊天群組裏尋找穀物的運貨車。BBC記者隱藏身份與他們接觸，假裝是幾輛貨車的車主。

一名叫艾琳娜（Elena）的俄羅斯發貨者正在尋找貨車從烏克蘭東南部運走莊稼，她告訴我們「種子不是偷來的」。

「它們是由（俄羅斯設立的）軍民管理局控制。這些轉移是透明的，種子是合法收購，」她說。

在烏克蘭南部，俄羅斯建立的管理當局將烏克蘭國有企業和用於戰時備用的戰略儲備糧食沒收——或者用他們的話來說是「國有化」。這些可能就是艾琳娜所說的「合法收購」作物。

另一些廣告則提到烏克蘭東部被佔領的哈爾科夫地區。

「上貨點——哈爾科夫地區庫普揚斯克；卸貨點——佛羅尼斯地區（俄羅斯）。緊急！明日上貨。」BBC發現的其中一個廣告這樣寫道。

發佈這一廣告的男子維克托（Viktor）自稱是俄羅斯商人，同樣試圖向我們保證種子是「正式」購買的。

「你會有一整套的文件，」他向自稱是運糧車車主的BBC記者表示。但是他沒有具體說明這些文件包括什麼。

俄羅斯人如何「收購」烏克蘭種子？

烏克蘭農民表示，他們的莊稼並非被「沒收」，他們是被迫以遠低於市場價的價格出售。

我們與烏克蘭南部佔領區的一名農民談話。他之後離開了佔領區，但是他的僱員仍然在那裏，所以他要求匿名。他說，俄軍士兵在5月底來到他的倉庫，沒收了他的莊稼。

「我們倉庫裏有1200噸葵花籽和860噸小麥，他們（俄羅斯人）全劫走了。」

「一開始，他們嘗試禮貌對待我們的守衛。他們說：不是我們，是我們的指揮官下達的命令。但是他們的指揮官在哪裏並不清楚。他們只是假裝有禮貌，他們將所有收成運上車拿走。他們沒打算付錢。而那個守衛，他能怎樣呢？他們打了他，」他說。

據這個農民的計算，被偷走的莊稼總值82萬美元（戰前價）。他還失去了一些設備，他說那價值約180萬美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭被佔領區域，小至中型的農場主人被迫以折扣價出售葵花籽

烏克蘭南部扎波羅熱地區的農民協會負責人瓦拉麗亞·馬特維恩科（Valeriya Matviyenko）說，如果農民拒絶與佔領軍當局合作，他們的種子和其他莊稼就會直接被收走。

而如果一個農民想要在佔領區內出售任何農業產品，他們必須在俄羅斯設立的「軍民管理局」註冊。

「很多農民不想註冊，於是他們將種子存在倉庫裏。如果是大公司不願註冊，那麼全都會被沒收。（俄羅斯人）進入倉庫，將所有東西裝上車運走。他們只是帶一封信來說『你的公司已經因應俄羅斯聯邦的利益被國有化』。」馬特維恩科說。

與此同時，烏克蘭被佔領區的小至中型農場主都被迫以折扣價出售葵花籽。俄羅斯人出價是每噸150美元，而戰前的價格是600-700美元。

在烏克蘭南部被佔領的赫爾松地區情況也一樣，當地農民協會負責人奧萊克桑德·霍爾迪恩科（Oleksandr Hordienko）說：「農民出售（種子）是因為他們需要錢來買柴油機、燃料和肥料。但是如果他們（俄羅斯）繼續這樣出價，那麼開始下一個播種季節就完全沒有意義了。」

俄羅斯用烏克蘭的葵花籽來做什麼？

以葵花籽為原料的產品主要是油。BBC分析過的所有廣告都顯示，運載烏克蘭種子的貨車目的地是俄羅斯的採油廠。

「我們直接去工廠，我們不在倉庫卸貨，」在哈爾科夫佔領區尋找貨車運送作物的維克托說。

在一份廣告中，目的地是俄羅斯西南部佛羅尼斯地區的一個村莊上哈瓦（Verkhnyaya Khava），俄羅斯公司「Blago」的採油廠就在那裏。

招聘運糧車的廣告提到了另一個地點是吉甘特（Gigant），俄羅斯西部羅斯托夫區的村莊，那裏是俄羅斯公司——「資源」（Resource）的採油廠所在地。

第三份廣告則指向頓河畔羅斯托夫的盧戈瓦雅大街9號。那是俄羅斯主要農產品工業公司之一「俄羅斯南部」（South of Russia）的地址。

BBC嘗試聯繫這些公司請求置評，但未有回應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯的油似乎有部分是以烏克蘭的種子為原料生產

也有人認為，俄羅斯可能正在將現成的葵花籽油偷運出烏克蘭。

扎波羅熱地區的農民協會負責人瓦拉麗亞·馬特維恩科說，梅利托波爾佔領區的採油廠正被用來生產葵花籽油，然後經過克里米亞運往俄羅斯。

「加工正在進行，你甚至能夠聞得到。那裏的氣味是那麼芬芳，你從3公里之外都能聞得到，」當地一個農民向BBC表示。

一名仍在梅利托波爾的女性也確認，她看見有設備在採油廠進出。