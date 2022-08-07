印度保護區管理人員利用人工智能保護老虎

古普塔（Priti Gupta）& 莫里斯（Ben Morris）

BBC孟買記者

28 分钟前

圖像來源，Himanshu Bagde 圖像加註文字， 印度大約有3,000隻老虎

22年來，獸醫阿希萊什（Akhilesh）一直在印度中央邦（Madhya Pradesh）的彭奇國家公園照料那裏的野生動物。

他最喜歡的動物是老虎。他說，「老虎很了不起，很優美。我撫摸它們柔軟的皮就會感到放鬆。」

「照料一隻受傷的老虎，讓它能重返森林，這就是讓我最快樂的事情。」

他說，一隻老虎的生存很不容易，特別是雌虎：「在我看來，雌虎比雄虎更強壯。她會為幼崽奮勇搏鬥。她像一個女神——時刻凖備著同想要傷害幼崽的更大的老虎搏鬥。」

他治療的老虎大部分是捕食或保護幼崽的時候受傷的，或者是被偷獵者下毒，偷獵者把毒藥放進老虎去喝水的水塘裏。

他說，「當我看到那些無辜的老虎因為它們的皮毛、虎爪和虎牙被人獵殺，我的心都碎了。」

圖像來源，Akhilesh Mishra 圖像加註文字， 阿希萊什(左)22年來一種在彭奇國家公園照料野生動物

在印度保護老虎是個艱巨的工作：2018年印度老虎數量幾乎有3000頭，大部分生活在印度的51個保護區裏，那些保護區的面積幾乎達到74,000 平方公里。

僅僅對老虎的總數做出評估就是個十分艱巨的任務。

印度國家老虎保護局(NTCA)在最近的一次調查中在26,838 個位於不同地點的拍攝點，拍攝了34,858,623幅野生動物圖片。

此外，研究人員還步行了成千上萬公里尋找老虎和它們的獵物的蹤跡。

為篩查全部數據，印度國家老虎保護局使用了人工智能技術，他們訓練人工智能識別不同的動物。

在2018年的調查中，人工智能借助相機拍攝的圖片識別被拍攝的動物，如果用人工，這是個非常繁重的工作。

印度國家老虎保護局現在希望把人工智能運用提升到新水平。一個正在研發的新系統能夠告訴保護區管理員在他們涵蓋的複雜、廣大的地區最佳的巡邏路線。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人工智能幫助保護區管理員指定最合理有效的巡邏線路

人工智能分析老虎數量、活動和當地地形的數據，然後向管理人員做出提示。

國家老虎保護局的助理檢查主任穆哈木德·薩基德·蘇丹（Mohmad Sajid Sultan）預測，人工智能會幫助保護區管理人員發現針對野生動物的犯罪。

更多科技手段帶來了良好效果，但是在保護區的工作人員說，技術仍然代替不了兩條腿走路。

環保人士岱比·郭恩卡（Debi Goenka）說，在保護性園區內老虎的保護工作很成功，但是在保護區外的老虎「很容易受到傷害」。

他說，「除非我們能擴大保護區網絡和野生動物走廊，否則老虎數量不可能增加。」

郭恩卡說，需要裝備更好、更多的管理人員巡邏。

他還說，「真正需要的是野外巡邏和使用監測和保護技術。要加強使用無人機，拍攝點，實時跟蹤偷獵者，使用金屬探測器尋找陷阱。」

謹慎監測的重要性超過了以往任何時候，因為老虎和人的活動範圍越來越接近。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 老虎從一個保護區向另外一個保護區移動的時候最容易受到傷害

蘇尼爾·利馬耶（Sunil Limaye）是印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）塔杜巴國家公園的森林保護區負責人。他說，在他的邦裏老虎的數量在過去4年當中從312隻增加到了400隻。

但是隨著老虎數量增加，老虎和人遭遇也更加頻繁，特別是當地人的活動範圍不斷向老虎獵食和棲息的森林靠近。

他說，「捕食牲畜和攻擊人的事件導致對老虎負面的看法。」

利馬耶說，老虎在從一個森林地區向另外一個森林轉移的時候特別容易受到傷害。他希望人工智能這時候能夠發揮作用，幫助管理人員預測老虎在森林周邊的活動。

但是保護區管理人員仍將必不可少。利馬耶說，還不可能讓人工智能完全替代人。

野生動物權益活動人士，AVI基金會主席傑里爾·巴納特(Jerryl Banait)指出，偷獵犯罪變得更加高端。他們研究保護區管理人員的巡邏路線，避開通常的路線，而且他們了解攝像點在哪裏。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 隨著老虎數量增加，虎和人遭遇的次數也更加頻繁

他的機構已經開發了一種人工智能，它能利用相機和管理人員收集的數據，輔以從衛星和當地居民那裏得到的數據進行分析。

他希望將來印度各地的森林部門利用更先進的混合技術更好地保護野生動物，特別是在國家公園和野生動物保護區外面的野生動物。

他說，「野生動物的活動區域受到了限制的情況下，人不要干涉已經縮小的野生動物棲息地，這一點至關重要。」

在彭奇國家公園， 阿希萊什希望保護工作能夠防止類似著名的「巴金娜拉」老虎死亡的類似悲劇。

2016年，那只12歲的老虎被發現和她的兩個幼崽在彭奇老虎保護區中毒死去。

阿希萊什設法挽救了第三個幼崽，現在它在保護區生活得很好，已經有了自己的幼崽，

「看到她真令人高興，我們撫養大這只老虎，她學會了捕食技能，能夠在嚴酷的森林環境中生存。」