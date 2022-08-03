佩洛西訪台：北京稱美國眾議院議長台灣之行是「極度危險」之舉

大衛·莫洛伊（David Molloy）

BBC記者

9 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西抵台灣受民眾圍觀，中國警告或致「災難性後果」

美國眾議院議長南西·佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）歷史性到訪台灣，中國大陸形容是「極度危險」之舉。

佩洛西周三與台灣立法院成員以及台灣總統蔡英文舉行了會面。

這是25年來美國到訪台灣的最高級別政客，將台灣視為其領土的中國指責佩洛西「玩火」。

「玩火者必自焚，」北京在一份聲明中稱。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）表示，「沒有理由讓這次訪問變成激起危機或者衝突的事件」。

在佩洛西抵達台灣後，柯比向媒體重申，此行與美國長期的對華政策一致，亦並無侵犯中國的主權。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 佩洛西周三與蔡英文舉行了會面。

隨著佩洛西的飛機降落，中國官方媒體報道，解放軍戰機正在飛越台灣海峽。台灣當時曾否認相關報道——但稍後表示，有超過20架中國軍機在周二（8月3日）進入其防空識別區。

中國將台灣視為自己的一個分割省份，並認定未來將會統一。較早前，中國曾警告，其軍隊「不會坐視不管」。

在佩洛西的飛機抵達後數小時內，中國宣佈人民解放軍將於本周稍後在台灣周邊海域進行一系列實彈軍事演習——警告船隻和飛機勿進入相關區域。

此前，圍繞此次訪問行程的緊張情勢已經升級多天，中國戰機已經飛至中國大陸與台灣島之間的海峽中線附近，那是一個非官方的分界線。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 8月3日上午，佩洛西（右）一行抵達台北立法院。

較早前，佩洛西表示，她的到訪是表示「美國堅定不移地致力於支持台灣充滿活力的民主」，與美國政策並不矛盾。

在聲明中，佩洛西表示：「今天，當世界面臨著在專制和民主之間做出選擇之際，美國與台灣2300萬人民之間的團結比以往任何時候都更加重要。」

「在中國共產黨越發迫切的攻擊性面前，我們國會代表團的到訪，應被視為一次毫不含糊的聲明，在它捍衛自身及其自由之際，美國與我們的民主伙伴台灣站在一起，」她說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在台北，支持和反對佩洛西訪台的示威者都出現在街頭。

佩洛西的訪問之行在連續多天成為國際間揣測的話題，但直至最後一刻之前仍然充滿謎團。

她的亞洲之行在周日啟程時，在官方行程單上並沒有提及台灣，只包括了新加坡、馬來西亞、韓國和日本。

白宮一直公開反對此次訪台之行，總統拜登表示，美國軍方認為此行「不是一個好主意」。

但在佩洛西抵達之後，白宮的發言人柯比向美國有線電視新聞網（CNN）表示，此行與過去其他官員的訪問類似。

「沒有理由讓此行引發衝突。我們的政策沒有改變。這與政策是絶對一致的。」

在談到中國的強烈反應時，他表示：「美國不會被威嚇所脅迫。」

BBC記者沙磊（John Sudworth）在華盛頓報道，有跡象顯示，佩洛西此行得到了兩黨支持，包括來自共和黨的反對者，他們通常不會將自己列為佩洛西的支持者。

最近一個支持的反對陣營政客、共和黨參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）表示：「你不想中國共產黨來主宰美國領導人能去哪裏，不能去哪裏。」

他補充說：「她在那裏，我們就支持這次行程，我們要緊跟在背後支持她。」

中國一直在國際上向其他國家施壓，要求接受其「一個中國」政策——即北京是唯一的中國政權。全世界只有15個國家與台灣有正式外交關係。

美國的長期政策也是承認北京政府，但同時亦與台灣保持著「活躍的非官方」關係，這包括向台灣出售武器，以讓它能自衛。

作為美國眾議院議長，佩洛西排副總統之後，是美國總統職位的第二順位。不過，她也是北京的長期批評者。