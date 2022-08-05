【佩洛西|裴洛西】訪問台灣：西方媒體出現的反對意見和觀點
美國國會眾院議長佩洛西（裴洛西）高調訪問台灣之後所引發的震蕩波漣漪未斷。北京方面大舉軍演，台北方面表示願意對話，美國官方則希望為事件降溫，重申「一個中國」政策不變，並且表示中國不應「過度反應」。
在西方媒體上，多數評論仍然認為此次佩洛西訪問台灣無可厚非，但也開始有一些評論從不同角度反思此行利弊和可能造成的長期影響。
現狀更難維持？
BBC駐北京記者麥笛文點評認為，當下危機最危險的就是讓雙方都「騎虎難下」，而台海「荒謬」現狀難以繼續維持下去。
他在題為「皮球踢到習近平一邊」的文章中指出，「中國假裝台灣現在就已經是自己領土的一部分，儘管台灣自己收稅，擁有自己的民選政府，擁有自己的護照和軍隊。美國則假裝自己沒把台灣當作獨立國家，儘管在向台灣出售高科技武器，偶爾還會有高級別政客到訪，而且看起來也很像是一次官方訪問。」
他說，「顯然，這種旨在維持現狀的脆弱表演經不起絲毫風雨便會瓦解。而世界面臨的危險在於，北京有些人希望看到上述現狀瓦解。」
美國有線新聞CNN有評論認為，這次訪問開始讓華盛頓擔心北京會藉此機會「製造一次前所未有的危機升級」，並最終可能「對台灣不利」。
評論還指出，儘管目前氣氛緊張，但是真正的軍事衝突並不符合美國或中國的利益。不過，訪問「幾乎肯定將帶來更多的不穩定，並加大未來發生衝突的可能性」。
美國《洛杉磯時報》有分析文章認為，儘管美國和台灣的關係「在短短24小時有了長足的改善」，但是台海和印太地區的穩定則增添了更多不確定性。
政治和經濟後果
英國《衛報》先後發表數篇相關評論文章，分析與評論這次訪問所可能造成的政治與經濟後果。
其中，埃裏耶特（Larry Elliot）在經濟版觀點欄目的文章認為，訪問可能加速催化中國與美國之間的經濟脫鉤，而全球主要經濟體似乎並沒有在這方面做好凖備。
另一篇由著名經濟學人詹肯斯（Simon Jenkins）執筆的意見欄目評論文章則更是直接指責華盛頓象對待烏克蘭事務一樣輕率地對待台海問題很可能會再度導致「災難」。他認為，佩洛西的這次「明顯有挑釁性的」訪問，與其說是支持台灣，看上去更像是為美國中期選舉加分。
「不負責任」？
美國《紐約時報》也發表評論員弗里德曼（Thomas Friedman）的文章，將台海局勢與烏克蘭戰爭做對比，認為佩洛西訪問台灣「不負責任」。
弗里德曼指出，「不要誤以為我是在搞和平主義。我相信，一旦中國無故入侵台灣，捍衛台灣的民主是美國至關重要的國家利益。但如果我們要與北京發生衝突，至少讓它按照我們的日程和關切進行。」
他認為，目前是中國領導人換屆或連任敏感時期，（佩洛西）此時訪問不合時宜。
《紐約時報》還有報導指出，在這次台灣訪問問題上，絶大多數歐洲國家採取了坐山觀虎的態度，除了立陶宛之外，幾乎所有歐洲政府迄今都保持緘默。