【佩洛西|裴洛西】訪問台灣：西方媒體出現的反對意見和觀點

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西抵台灣受民眾圍觀，中國警告或致「災難性後果」

美國國會眾院議長佩洛西（裴洛西）高調訪問台灣之後所引發的震蕩波漣漪未斷。北京方面大舉軍演，台北方面表示願意對話，美國官方則希望為事件降溫，重申「一個中國」政策不變，並且表示中國不應「過度反應」。

在西方媒體上，多數評論仍然認為此次佩洛西訪問台灣無可厚非，但也開始有一些評論從不同角度反思此行利弊和可能造成的長期影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西訪台：中國大陸和台灣的民眾有何看法？

現狀更難維持？

他在題為「皮球踢到習近平一邊」的文章中指出，「中國假裝台灣現在就已經是自己領土的一部分，儘管台灣自己收稅，擁有自己的民選政府，擁有自己的護照和軍隊。美國則假裝自己沒把台灣當作獨立國家，儘管在向台灣出售高科技武器，偶爾還會有高級別政客到訪，而且看起來也很像是一次官方訪問。」

他說，「顯然，這種旨在維持現狀的脆弱表演經不起絲毫風雨便會瓦解。而世界面臨的危險在於，北京有些人希望看到上述現狀瓦解。」

美國有線新聞CNN有評論認為，這次訪問開始讓華盛頓擔心北京會藉此機會「製造一次前所未有的危機升級」，並最終可能「對台灣不利」。

評論還指出，儘管目前氣氛緊張，但是真正的軍事衝突並不符合美國或中國的利益。不過，訪問「幾乎肯定將帶來更多的不穩定，並加大未來發生衝突的可能性」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 8月3日，美國眾議院議長佩洛西在台北市景美人權文化公園訪問期間，一名抗議者展示"反對佩洛西訪問以避兩岸戰禍"的標語牌。

政治和經濟後果

英國《衛報》先後發表數篇相關評論文章，分析與評論這次訪問所可能造成的政治與經濟後果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國人民解放軍東部戰區發佈的實彈演習照片

「不負責任」？

弗里德曼指出，「不要誤以為我是在搞和平主義。我相信，一旦中國無故入侵台灣，捍衛台灣的民主是美國至關重要的國家利益。但如果我們要與北京發生衝突，至少讓它按照我們的日程和關切進行。」