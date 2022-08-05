白鯨誤入塞納河 法國當局研究如何解救

39 分钟前

圖像來源，SDIS 27 / Reuters TV 圖像加註文字， 航拍畫面顯示這頭白鯨正在塞納河上游蕩。

法國塞納河中出現一頭白鯨，當地官員們正在研究如何拯救它。

他們表示，這頭白鯨目前在巴黎西北面約70公里的弗農（Vernon）附近一道水閘處遊弋。

官方敦促民眾遠離這頭似乎體重不足的鯨魚。

白鯨更適合在寒冷的北極水域生活。這頭鯨魚離開其自然棲息地，向南偏離如此之遠，讓專家們感到困惑不解。

路透社援引環保組織海洋守護者協會法國分會（Sea Shepherd France）負責人拉米亞·埃森拉利（Lamya Essemlali）表示：「現在的挑戰將是如何餵養牠，並試圖伴隨牠遊回海洋。」

埃森拉稱，把這頭白鯨帶出水面是不可能的，因為太危險了。

航拍畫面顯示，牠在河中緩慢遊動。

當地官員沒有報告這牠鯨魚的大小，但一隻成年白鯨可以長到4米多長。