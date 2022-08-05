白鯨誤入塞納河 法國當局研究如何解救
法國塞納河中出現一頭白鯨，當地官員們正在研究如何拯救它。
他們表示，這頭白鯨目前在巴黎西北面約70公里的弗農（Vernon）附近一道水閘處遊弋。
官方敦促民眾遠離這頭似乎體重不足的鯨魚。
白鯨更適合在寒冷的北極水域生活。這頭鯨魚離開其自然棲息地，向南偏離如此之遠，讓專家們感到困惑不解。
路透社援引環保組織海洋守護者協會法國分會（Sea Shepherd France）負責人拉米亞·埃森拉利（Lamya Essemlali）表示：「現在的挑戰將是如何餵養牠，並試圖伴隨牠遊回海洋。」
埃森拉稱，把這頭白鯨帶出水面是不可能的，因為太危險了。
航拍畫面顯示，牠在河中緩慢遊動。
當地官員沒有報告這牠鯨魚的大小，但一隻成年白鯨可以長到4米多長。
今年5月，一頭虎鯨在諾曼底的塞納河裏游泳後被發現死亡。當時，計劃利用聲音刺激引導這頭4米長的雄性虎鯨返回大海，但以失敗告終。專家們後來認為牠得了重病。
2019年，英國官員報稱，在格雷夫森德（Gravesend）附近的泰晤士河中發現了一具鯨魚屍體。
與此相隔僅僅幾周前，在同一水域游泳的一頭座頭鯨也被發現死亡。有觀點認為，牠可能由於方向感錯誤，在漲潮期間遊進了泰晤士河。