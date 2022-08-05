烏克蘭戰爭：國際原子能機構警告扎波羅熱核電站「完全失控」

53 分钟前

圖像來源，ENERGOATOM/Reuters 圖像加註文字， 圖為俄國的一輛坦克隱蔽在扎波羅熱核電站外。

聯合國核機構負責人說，俄羅斯在入侵烏克蘭期間佔領的扎波羅熱大型核電站「完全失控」。

英國國防部也指責俄軍將這痤歐洲最大的核電站用於軍事目的。

英國國防部表示，俄羅斯軍隊可能正在利用該工廠作為盾牌來阻止烏克蘭軍的襲擊。

聯合國下屬的國際原子能機構拉斐爾·格羅西說，烏克蘭扎波羅熱核電站需要檢查和維修。

他表示，在扎波羅熱核電站發生了一系列在任何核設施中永遠都不應該發生的事情。

扎波羅熱核電站距離烏克蘭戰爭的戰鬥區域非常近。它由六個壓水反應堆組成，儲存放射性廢物。

自 3 月以來，這座歐洲最大的核電站一直在俄羅斯的控制之下，但仍在運行。

圖像來源，ENERGOATOM/REUTERS 圖像加註文字， 扎波羅熱核電站外的俄軍坦克

「局勢非常脆弱」

美國國務卿安東尼·布林肯早些時候指責俄羅斯利用該工廠（3月份被俄軍佔領）作為對烏克蘭軍隊發動襲擊的軍事基地。

烏克蘭官員表示，俄羅斯在烏克蘭南部第聶伯羅河上的這座發電站內駐扎部隊並儲存軍事裝備。

但該地區一名俄羅斯派駐官員告訴路透社，烏克蘭軍隊正在使用西方提供的武器襲擊該工廠。

葉夫根尼·巴利茨基說，官員們可以向格羅西的機構國際原子能機構（IAEA）展示俄羅斯人如何守衛核設施，而烏克蘭人據稱正在攻擊它。

當俄羅斯佔領該工廠時，它對那裏的建築物的炮擊引起了國際社會的強烈抗議。

該工廠仍在運營，烏克蘭員工由俄羅斯控制。核電站由俄羅斯國家原子能公司接管。

在紐約聯合國總部舉行的新聞發佈會上，格羅西說：「局勢非常脆弱。核安全的每一項原則都以這樣或那樣的方式遭到違反，我們不能允許這種情況繼續下去。」

國際原子能機構總幹事表示，他正試圖盡快組建一個團隊來訪問該工廠，但這需要烏克蘭和俄羅斯雙方的批准，以及聯合國的授權，因為訪問戰區涉及風險。

2022年6月，烏克蘭國家核公司表示，烏克蘭沒有邀請國際原子能機構訪問 ， 任何訪問都將使俄羅斯在那裏的存在合法化。

格羅西表示，他和他的團隊需要保護才能到達扎波羅熱核電站。

這意味著俄羅斯和烏克蘭的合作。他說：「我懇求雙方讓這項任務繼續進行」。

圖像來源，ANDREY BORODULIN/AFP 圖像加註文字， 一名俄國軍人正在扎波羅熱核電站外站崗警戒。

核電站「做盾牌」

格羅西向美聯社解釋說，原子能機構與該工廠工作人員的聯繫很少，設備和備件的供應鏈受到嚴重干擾。他補充說，還有很多核材料需要檢查。

格羅西表示，雖然烏克蘭戰爭仍在繼續，但無所作為是不合情理的。如果扎波羅熱核電站發生事故，我們將無法指責天災，只有人禍。國際原子能機構需要每個人的支持來避免事故發生。

布林肯指責俄羅斯人將核電站用作「核盾牌」，他說：「烏克蘭人當然不能反擊，以免發生涉及核電站的可怕事故。」

1986年，烏克蘭北部的切爾諾貝利核電站的一座反應堆爆炸，造成了人類有史以來最嚴重的核災難。