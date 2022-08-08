BBC專訪台灣外交部長吳釗燮：「保衛台灣是我們自己的責任」

傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

BBC記者，發自台灣

10 分钟前

圖像來源，台灣外交部 圖像加註文字， 吳釗燮說："保衛台灣是我們自己的責任。"

台灣外交部長吳釗燮近日接受BBC獨家訪問，他為美國國會眾議員議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）短暫但具爭議的台灣之行進行辯護。

吳釗燮譴責了中國從周四（8月4日）開始在台灣周邊進行的大規模軍事演習。

他表示，佩洛西的訪問「意義重大」，中國的回應不會阻止未來民主國家政治領袖受邀訪問台北。

吳釗燮還警告稱，中國在領土方面的目標遠不止台灣。

過去六年來，吳釗燮的公眾形象一直反映了台灣在爭取更多國際認可。他促成了佩洛西的訪問，目前正在處理協調有關訪問帶來的相當可怕的後果。

但這位台灣外交部長並不打算道歉。佩洛西此行的宗旨就是讓人們注意到這個經常被遺忘且鮮為人知的島嶼。

北京視台灣為中國的一個省份，最終將回歸中國。不過，台灣認為自己是與中國大陸有所區分的自治島嶼。

但世界領導人凡是對這一主權問題有所暗示，都會激怒中國。中國周五（8月5日）宣佈，已對佩洛西及其家人實施制裁。

吳釗燮表示：「中國長期試圖在國際上孤立台灣。」

「像佩洛西議長這樣的重要領導人有機會訪問台灣是非常重要的。可以提高台灣的知名度，讓國際社會了解台灣是民主國家。」

他很快補充說，不是台灣挑起了這場危機，而是北京在試圖改變規則。

他表示：「我們希望維持現狀。台灣對中國大陸沒有管轄權，中華人民共和國（CCP）對台灣也沒有管轄權。這就是現實。」

他所說的是，中國國民黨領導人蔣介石在國共內戰失敗後逃往台灣，從此73年來兩岸分治。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國軍方發射的飛彈「穿越台灣上空」的消息已經引發台灣輿論關注。

幾十年來，兩個對立的中國獨裁政權，即信奉民族主義思想的國民黨和信奉共產主義思想的中共隔海相望，都沒有強大到可以攻擊對方。

但在過去的25年裏，有兩件事發生了變化。中國富裕了，台灣走向了民主。

走向民主帶來一個截然不同的政黨在台北掌權——由蔡英文和吳釗燮領導的民進黨。他們骨子裏是台灣人，不再信奉中國的民族主義思想，而是崇尚民主和人權。

吳敬明自豪地告訴我：「就民主程度而言，台灣在東亞排名數一數二。」

「在自由指數上，台灣排名第一，在經濟自由指數上，台灣也排名第一。台灣人民堅持民主、自由和人權的價值，這讓台灣走向民主世界。」

的確，美國非營利研究組織「自由之家」（Freedom House）將台灣列為「自由」地區（該組織在2022年將中國列為「不自由」）。並且，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）在很大程度上稱讚台灣的民主化。

台灣的問題是，中國大陸富有了，並利用財富建造了巨大的戰爭機器。與此同時，台灣太長時間依賴100英里寬的台灣海峽以及美國來保障安全。

吳釗燮承認，這種說法已經站不住腳了。

他說：「保衛台灣是我們自己的責任。」

「我們有這個意願和能力。我們需要其他國家向台灣提供防禦物資，但保衛台灣是我們的責任，我們不要求其他國家犧牲生命來保護台灣。」

這樣說很勇敢。台灣的年輕世代似乎比父母一代擁有更強的戰鬥意志。

圖像來源， Taiwanese Foreign Ministry / Handout via Getty 圖像加註文字， 美國眾議院議長佩洛西(中)在2022年8月2日降落在台灣台北松山機場後受到台灣外交部長吳釗燮(左)的歡迎。

但計算機模型顯示，中國人民解放軍可以在幾天內擊潰台灣的過時軍隊。吳釗燮表示，如果允許這種情況發生，那會是巨大的錯誤，只會鼓勵中國越走越遠。

他稱中國的行為是「擴張主義」。

「看看他們對香港問題的處理，或者對東中國海（中國稱東海）和南中國海的主權主張。這是典型的威權國家的擴張主義。

「這個地區的國家需要警惕中國的企圖。台灣不會是中國擴張主義野心的最後一塊版圖。」