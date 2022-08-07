所羅門群島：美國副國務卿謝爾曼訪問 中美太平洋爭端日益凸顯

鄧波兒（Boer Deng）

BBC記者，發自華盛頓

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國對太平洋地區的忽略給了中國加強影響力的空間。

這裏距離最近的一片大陸也有幾百英里——這個由900多個小島組成的群島，人口不足一個美國西雅圖市，但是一個南太平洋的小國已經變成美中爭霸的新前線。

那是一個看不見星星的夜晚，一個年輕美軍中尉指揮的船在南太平洋與一艘日本驅逐艦相撞。

那艘美軍船艦沉沒了，但是指揮官卻活了下來，被奉為英雄，及後更當上了總統。

1943年那場失敗任務中的這個著名場面，最終成就了約翰·F·肯尼迪（John F Kennedy，約翰·F·甘迺迪）的政治生涯起步。而那一次或許也是所羅門群島這個處在大英帝國邊緣的小小島國，最近一次進入美國公眾的視野。

所羅門群島是二次大戰中盟軍進攻日本的重要戰場。1942年開始的瓜達爾卡納爾島戰役（Guadalcanal campaign）明確了太平洋地區對於西方的重要性。

8月7日正好是那場戰役的80週年紀念，而美國也在忽視多年之後，終於再次關注起這裏。

這裏，美國的盟友所警惕的是另一股力量：中國正在提升的影響力。

但是，專家表示，這一次盟友們落在了後面。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰·F·肯尼迪在南太平洋服役的事蹟令他成為了戰鬥英雄，也開啟了他的政治生涯。

綿延數千英里，橫跨兩個半球，12個島國加上組成大洋洲的無數領地，是從太平洋通向亞洲的門戶。

廣大的地理位置覆蓋意味著，它從航運路線到捕魚權再到環境保護等所有事務上，都扮演著決定性的角色。

「從硬性的戰略立場上說，它們值得美國在軍事和經濟上施加影響力，從西太平洋一直到東南亞，」美國外交政策理事會（American Foreign Policy Council）的印太安全專家亞歷克斯·格雷（Alex Gray）說。

「這樣的重要事務從19世紀開始就一直存在——如果你想要去東亞，就必須經過太平洋群島。」

北太平洋的三個島國——密克羅尼西亞（Micronesia）、帕勞（Palau，帛琉）和馬紹爾群島（Marshall Islands）——將專屬軍事使用權給了美國，而南太平洋島國，包括所羅門群島在內，則是通往澳大利亞和新西蘭的通道。

但是，格雷表示，至少從冷戰時期開始，西方政府就一直將它們熟視無睹。他們一直認定那些中亞新建立的國家和東南亞的重大紛爭要優先對待。

但是格雷強調，中國反而一直保持著精明，也尤其尖銳地意識到這個地區的戰略重要性。「如果你去看智庫當中有關外交政策議題的中文文本……（它們）非常雄辯地書寫這些不同的島嶼如何能夠融入交流通道，還有太平洋的各海岸線，並且在21世紀裏一直全面關注著這些。」

據觀察中國的人士指，北京至少在近15年裏一直在取悅太平洋諸島國，給予它們的國家元首貴賓待遇，並試圖簽署基礎建設和軍事協議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界有擔心，中國可能會在這一區域設立軍事基地。

專家指，對於太平洋的重新關注，只是在特朗普執政時期才開始，當時中國逐漸增強的影響力已經不能再被無視。終於，三個北太平洋島國的領導人在2019年第一次到訪白宮。

現在，所羅門群島和中國在3月簽訂的一份安全協議，在南太平洋引起了警惕，特別是其政府和鄰近的基里巴斯共和國都已經脫離與台北的關係，轉而效忠北京。

「我們像是在玩一場大的追趕遊戲，」智庫組織蘭德公司（Rand Corporation）的德雷克·格羅斯曼（Derek Grossman）說。

他說，人們害怕中國可能最終會建立起軍事基地，對西方連通亞洲的能力構成挑戰。

「我們基本上一直在忽視它（太平洋地區），而這令我們受害。」

這一觀點似乎與拜登政府和堪培拉政府一致。

美國上一次在所羅門群島首都霍尼亞拉有大使館是在1993年，但後來關閉了，相關事務合併到了美國在巴布亞新幾內亞的前哨部門，那是870英里（1400公里）開外的地方。

在所羅門與北京的安全協議消息流出前幾星期，美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）宣佈計劃重開該大使館。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）最近訪問過太平洋地區。

該安全協議加強了問題的迫切性。現在，在瓜達爾卡納爾島戰役週年紀念之際，美國國務院派出了兩名高級官員——布林肯的副手溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman，舍曼）和前總統的女兒、新任美國駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪（Caroline Kennedy），展開一場被視為多年來最高端的南太平洋訪問。

在上月抵達堪培拉時，肯尼迪女士就向記者表示，美國在太平洋「需要做更多」，承認「我們已經有日子沒到那裏了」，但是中國「肯定有很強的存在感」。

作為行程的一部分，兩名官員也在薩摩亞和湯加王國短暫逗留。

在到達湯加王國後，謝爾曼強調美國希望與這個地區「結成伙伴」，並在一番可能被理解成貶損這一地區對手的發言中說，美國想要「確保你們能夠選擇自己的未來，我們以及任何人都不能代替你們決定。」

她還透露，該地區的領導人將會被邀請在8月稍後到華盛頓參加會議和晚宴，並表示這將是「一次歷史性的機會，讓美國和太平洋島國彼此以太平洋的方式互相聆聽」。

儘管目前並不清楚這次訪問會結出什麼果實，如果有的話。但是西方或許還有一線希望，能夠在這片它忽略不起的廣大區域重新贏得青睞。

「自1945年起，我們一直假定我們能夠暢通無阻地從夏威夷到東亞。如果中國能夠在這一區域實現軍事化，那將完全改變美國與西方盟友在安全事務上的基礎變量。」