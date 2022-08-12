歐洲沿海開始進行海澡養殖試驗 凖備大規模商業化生產

特里斯頓·泰勒(Tristen Taylor)

商務記者，荷蘭

1 小时前

圖像來源，Nathalie Bertrams 圖像加註文字， 在荷蘭沿海實驗性的海藻養殖場裏船上的機械臂在收獲海藻

藻類食品在全球暢銷，現在歐盟也希望建立大規模的海藻養殖場。目前全球的海藻生產主要由中國主宰。

今年夏天在荷蘭沿海的一個實驗地點正在進行突破性活動。在距離海岸12公里的地方，一艘用漁船改裝的船隻正在機械化收獲養殖的海藻。

海帶在水下有浮標懸浮的長達50米的塑料管上掛的網上生長，塑料管由兩個錨固定在海底。

這艘船沿著塑料管行進，船上的電動臂帶著剪刀頭深入水下作業。電動臂拉出塑料管，沿著兩米寬的網削去生長的海藻。收割後的海藻自動裝袋，放入甲板下。

進行這次測試的是一個名為「北海養殖」的聯合體，他們自稱是世界上第一個在沿海海藻養殖場進行機械收割的企業。

養殖場主管養殖和技術的經理伊夫·布勞維爾斯（Eef Brouwers）說，收割成功是向在北海大規模商業收獲海藻邁出的「重要的第一步」。

圖像來源，Tristen Taylor 圖像加註文字， 養殖場主管養殖和技術的經理伊夫·布勞維爾斯手指海里的海藻養殖場，他說北海養殖聯合體正在搞大規模養殖試驗，為商業生產做凖備

「北海養殖」有差不多一百個成員，包括食品和消費品大公司聯合利華（Unilever），殼牌公司。他們希望在今後10年大幅度增加歐洲的海藻養殖。

目前全球的海藻生產主要由亞洲主宰，特別是中國。2019年全世界的海藻產量為3580萬噸，其中97%來自亞洲，而中國又佔了其中的一半。

相比之下歐洲那年的海藻生產僅為287,033噸，佔全球產量的0.8%。歐洲的海藻主要來自野生海藻。

大部分人平時都不太關注海藻，但海藻是越來越受歡迎的作物。人類食品和添加劑，動物飼料，土地肥料，化妝品，取代塑料的生物包裝材料，生物能源，以及吸收二氧化碳的過程中都用海藻。

世界上有成千上萬種不同的海藻，但人們主要收獲其中的7種。這包括海帶和海苔，後者被用於日本料理中卷壽司的幹海苔葉。

有報告說，在2020年海藻行業價值達400億美元。那項研究還預測海藻行業到2027年前能夠達到950億美元的規模。

看了這些統計數字，就不難理解歐洲廠家希望開始擴大海藻養殖生產規模的原因。

「歐洲海藻」是另外一個為海藻生產商服務的貿易集團，他們希望歐盟在2030年將海藻產量提高達到800萬噸。該組織的合伙人阿德里安·文森特（Adrian Vincent）說，這個目標「雄心勃勃，但完全能夠達到」。

另外一個有很大幫助的因素是，這個目標得到歐盟委員會的支持。布魯塞爾的一個發言人說，歐盟已經給海藻項目撥款2.73億歐元，而且「這個數字還可能增加」。

與此同時，荷蘭政府提議撥出北海400平方公里的領海進行大規模海藻種植。目前德國和愛爾蘭也走在海藻種植髮展的前列。英國脫歐後已經不屬於歐盟，在英國，蘇格蘭也位於發展海藻養殖的前列。

荷蘭的海藻公司現在在愛爾蘭西部的沿海，摩洛哥沿海和印度水域以及自己國家的沿海種植海帶。該公司的創始人約斯特·沃特斯（Joost Wouters）說，"規模和速度就是我們的使命。為在資金，社會和生態方面都能持久，就需要大規模種植海藻。"

圖像來源，Tristen Taylor 圖像加註文字， 約斯特·沃特斯正在品嚐他公司在愛爾蘭的加工設施生產的海藻

該公司在愛爾蘭的加工設施位於風景優美的馬爾羅伊灣（Mulroy），加工設施包括一個存放收割海藻的倉庫，在那裏他們用自己專門設計的機器把海藻切碎，晾乾。

為了養殖海藻，該公司首先要在一個實驗室培育孢子，然後放在孵化培育裝置裏的繩索。一旦海藻開始生長，這些繩子就被放置在海里。這樣幾個月後就能收獲海藻了。

他說，「這是它了不起的地方。不需要土地，淡水或肥料。這就是為什麼如此多的人現在對藻類帶來的機會感興趣的原因。」

愛爾蘭水產發展局的發展負責人露西·沃特森（Lucy Watson）說，愛爾蘭「有培育海藻的好地方，行業裏也有知識豐富的人，還有研發能力。」

她還說，「海藻養殖就其本身來說不存在負面的環境影響。」

圖像來源，Nathalie Bertrams 圖像加註文字， 海藻公司在愛爾蘭的加工廠的工人從網上割下海帶

不過也有人不認同這個看法，如「海洋面臨危險」機構的馬克-菲利普·巴克霍特（Marc-Philippe Buckhout）。該組織是30個歐盟環保組織的聯盟，它們致力於保護歐洲的海洋和更遠的大洋。

他擔心海藻已經成了新的華而不實的綠色環保項目，可能帶來負面影響，比如它會排擠其他海洋有機物。

他說，「大規模養殖可能是這個行業可能採取的方法，但是我們贊成更小規模的養殖，這樣養殖就能融入所處海域的載荷。」

在荷蘭瓦赫寧恩（Wageningen）大學的海藻研究專家雷尼爾·瑙塔（Reinier Nauta）贊同這種看法。他解釋說，「一個最重要的問題就是藻類繁殖對海洋營養物平衡的影響。」

他指出大規模海藻養殖可能導致浮游植物減少，而浮游植物是魚類的食物，魚類又是海豹和鼠海豚科動物的食物。

圖像來源，Tristen Taylor 圖像加註文字， 愛爾蘭的海岸線長達3000公里，許多海面都可以做商業海藻養殖場

「北海養殖」的沃特斯承認，為了弄清對環境的影響，需要進行更大規模的養殖試驗。他說，「我們需要先有大規模養殖，才能弄清實際的情況。」

在德國波羅的海沿海，德國基爾大學（Kiel）應用科學專業的生物學者愛娃·斯特羅索特（Eva Strothotte）正在管理一個歐盟資助的項目，該項目旨在研究在沿海風電場種植海帶在技術上和經濟上是否可行。

試驗場位於距離海岸100公里的海面，那裏受到極端天氣的影響。她的團隊必須要安裝牢固的錨定裝置固定繩索，還安裝許多傳感器監測海藻的生長情況。

她說：「我們同蘇格蘭和挪威的海藻生產企業溝通，他們說'你們肯定是瘋了，在這種地點無法繁殖海藻'，但是如果能在這裏做成，那就在任何地方也能做成。」