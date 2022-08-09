特朗普稱聯邦調查局突擊搜查海湖莊園

10 分钟前

圖像來源，EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 棕櫚灘海湖莊園外的警車

美國前總統特朗普表示，聯邦調查局突襲了他在佛羅里達州的住所海湖莊園，特工還打開了一個保險箱。

特朗普在一份聲明中說，棕櫚灘的海湖莊園「被一大群聯邦調查局特工佔領」。

據報道，周一（8日）的搜查與針對特朗普處理官方文件的調查有關。

「這對我們國家來說是黑暗時期，」特朗普在聲明中說，「以前從來沒有這樣的事情發生在美國總統身上。」

FBI（聯邦調查局）和美國司法部都沒有對報道的搜查發表評論。

「前所未有」的搜查令

一位不願透露姓名的執法官員告訴 BBC 的美國合作伙伴哥倫比亞廣播公司 （CBS） 新聞，特勤局在當地時間 10:00（格林威治標凖時間 14:00）左右，也就是搜查令簽發前不久接到通知，保護特朗普的特工協助了 FBI 調查人員。

消息人士還說，帶走了幾個箱子，門沒有被踢倒，突擊搜查在下午晚些時候結束。

聯邦搜查令必須由法官簽署。雖然這樣的搜查令並不意味著當事人可能會受到刑事指控，但執法機構必須首先證明有可能找到違法證據。

棕櫚灘縣州檢察官戴夫·阿隆伯格（Dave Aronberg）告訴 BBC，這樣的搜查令在美國歷史上是「前所未有」，這是一件「大事」。

美國的總統檔案法 (PRA) 要求美國總統將所有信件、工作文件和電子郵件轉移到國家檔案館 (NA)。

美國還有其他關於處理機密文件的聯邦法律。

今年 2 月，美國國家檔案館表示，它從海湖莊園取回了 15 箱文件，特朗普離開白宮時本應將這些文件上交。

該機構後來告訴國會，這些盒子中包括「標記為國家安全機密信息的文件」。

特朗普的律師克里斯蒂娜·鮑布（Christina Bobb）告訴美國全國廣播公司（ NBC） 新聞，搜查過程中一些文件被帶走。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普說，有關他處理官方文件不當的報道是「假新聞」

「司法武器化」

對特朗普的執法調查大幅升級之際，共和黨正在為 2024 年的總統競選做凖備。

FBI 搜查海湖莊園的消息驚動了特朗普的一些支持者。一群川粉聚集在海湖莊園外揮舞旗幟，表達他們的憤怒。

眾議院共和黨少數黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）說：「我已經看夠了。司法部已經陷入一種將政治武器化、令人無法容忍的狀態。」

與此同時，佛羅里達州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）在推特上寫道：「利用政府權力迫害政治對手，這是我們在第三世界馬克思主義獨裁政權中多次看到的情況。」

特朗普表示，他已與所有相關政府機構合作，因此「對我家進行突擊搜查沒有必要、不適當」。

他說，這相當於「起訴不當行為」和「司法系統武器化」，目的是阻止他再次競選白宮。

「這種攻擊只能發生在破碎的第三世界國家，」他說，「可悲的是，美國現在已成為這些國家之一，腐敗程度前所未有。」

「他們甚至撬了我的保險箱！」

據報道，搜查發生時，特朗普本人在紐約市的特朗普大廈內。

白宮一名高級官員告訴哥倫比亞廣播公司，拜登政府周一沒有收到聯邦調查局在佛羅里達州搜查的通知。

白宮表示，它正在盡量避免與司法部高級官員的互動，以免給人造成（施加）政治壓力或不當行為的印象。

分析：一個意義重大的舉措

BBC記者鮑斯（Peter Bowes）洛杉磯

一種觀點認為，這次搜查的時機旨在避免長期以來普遍認可的信條，即司法部門在臨近選舉時不參與被認為具有政治敏感性的行動。

現在距離決定下一屆國會組成（美國中期選舉）只有三個月的時間，美國政治中很少有如此敏感的時期。

特朗普當然認為「突襲」背後的動機完全是政治性的——是要破壞他在 2024 年競選白宮主人的機會。

現在我們不知道的還有很多，但特朗普的支持者對所發生的事感到憤怒。