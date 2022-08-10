扎波羅熱：俄羅斯佔領下的烏克蘭核電站到底有多危險？

阿爾喬姆‧沃羅寧（Artem Voronin）

BBC俄羅斯語

12 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊控制著歐洲最大的扎波羅熱核電站。

烏克蘭核能機構說，俄羅斯火箭損壞了目前由俄羅斯控制的巨大核電站的一部分，這也是令全世界許多國家警覺的一系列事故中的最新一起。

雖然沒有核輻射洩漏，但烏克蘭國家核電公司 （Enerhoataom）說，位於烏克蘭南部的扎波羅熱核電站 - 也是歐洲最大的核電站 - 的一個氮氧裝置以及一條高壓電線受損。

聯合國原子能機構負責人葛羅西 （Rafael Grossi）早些時候警告說，該核電站「完全失控」，與此同時，俄國委任的官員指責烏克蘭為早些時候的炮擊負責。

葛羅西補充道：「有關核安全的每一項原則都遭到違背。而其後果則是極其嚴重、極其可怕和危險的。」

以下是我們對該核電站局勢以及其潛在危險所了解的情況。

核電站到底發生了什麼？

俄羅斯在今年3月初，即全面入侵烏克蘭後的第二周接管了扎波羅熱核電站。

俄國和烏克蘭部隊之間的戰鬥十分接近在埃涅爾戈達爾（Enerhodar）鎮附近的核電站，核電站其中一個建築物著了火，隨之引起全歐洲的關注。

該核電站有6個壓水反應堆以及幾個核廢料儲存庫。

當時，烏克蘭一名工人稱核電站遭到「直接炮擊」， 其中一個反應堆受損。

核電站大火最終被撲滅，但聯合國安全理事會隨後就此事件召開緊急會議，美國和英國譴責了對核電廠的炮擊行為。

甚至連很少批評俄國的中國也表示對核安全擔憂。

而俄國則以指責「烏克蘭破壞者」縱火作為回應。

從7月中旬開始，由於俄羅斯軍隊被指責從該設施附近地帶開火，人們對扎波羅熱核電站的安全擔憂開始加劇。

由烏克蘭控制的城市尼科波爾（Nikopol)市市長亞歷山大·薩尤克（Alexander Sayuk）告訴《紐約時報》，該市經常遭到俄軍炮擊。

「他們藏身於核電廠」，他說，「因此他們將不會受到襲擊。」

烏克蘭試圖通過使用具有針對性的「神風無人機」（kamikaze drones）進行打擊，但由於擔心擊中核反應堆風險，其軍隊無法使用西方國家最近提供的多管火箭系統。

非政府組織「核威脅倡議協會」（Nuclear Threat Initiative）的高級主管羅斯（Nickolas Roth）告訴BBC俄語，這一情況是前所未有的。

「我們正在見證之前軍事行動中從來沒有見過的事情，」他說，「 俄羅斯正在利用核設施作掩護。」

可能發生的最壞情況是什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3 月的監視錄像顯示，隨著俄羅斯軍隊的推進，核電廠開始發生火災。

核反應堆最明顯的風險是，如果其中之一受到炮彈或火箭襲擊，外部的保護殼可能會受損。雖然反應堆在設計時是可以承受一定的外部壓力和破壞的，但卻無法承受實彈衝擊。

如果反應堆的外殼或是冷卻系統被損，幾乎可以肯定會發生核洩露。同時，還有核爆炸或氫爆炸的風險。

烏克蘭獨立核能源專家科沙納表示，如果一枚火箭擊中其中一個反應堆，隨後的核洩漏將對歐洲、俄羅斯吞併的克里米亞以及整個烏克蘭都會產生影響。

俄國物理學家安德烈·奧扎洛夫斯基（Andrey Ozharovsky）專門研究核廢料安全處理問題。他解釋說，一旦扎波羅熱核電站發生事故，它將會導致釋放大量放射性銫-137，它是核裂變的副產品，它以通過空氣長距離散播而聞名。

銫-137擴散將對人體健康產生潛在災難性後果，同時還可能污染農業用地從而影響未來幾年的收成。

此外，還取決於天氣以及風力和風向，它還會波及更遠的國家。

核專家們說，除了核反應堆以外，扎波羅熱的核廢料儲存設施也同樣存在風險。如果它們受到火箭襲擊或炮擊，無論是有意還是意外，都將會產生危險後果。

國際社會能做什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 核電站有6個反應堆。

《日內瓦公約》禁止攻擊核電站，根據《日內瓦公約》1949年第一議定書，如果可能引發洪水或核輻射造成「嚴重」平民損失，則限制攻擊大壩、堤壩以及核電站。

但同時，如果電廠為軍事而非民事用途，則可以成為打擊的合法目標。

類似規定還適用於位於危險基礎設施附近的軍事目標，但不鼓勵打擊這類目標。

烏克蘭已經請求國際社會「關閉扎波羅熱核電站上方的領空」 - 即提供防止該設施受到直接襲擊的空中防禦措施。