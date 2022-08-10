法國鯨魚：困在塞納河的白鯨轉運過程中被執行安樂死

弗朗西絲卡·吉勒特（Francesca Gillett）

BBC記者

2022年8月10日上午9点45分 最近更新： 13 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 救援人員原本計劃將白鯨放回大海

法國當地官員和環保人士說，擱淺在法國塞納河的白鯨在轉運過程中因健康狀況惡化被執行安樂死。

這一決定是獸醫做出的，當時，白鯨被救援人員從水中吊出後裝入冷藏車轉運。

環保組織海洋守護者協會法國分會（Sea Shepherd France）周三在推特發聲明，宣佈了白鯨「沒有活下來」這一個「悲劇結果」。

法國西北部諾曼底當局也發表了類似聲明。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 專家認為，最近的白鯨種群在挪威北部，距離塞納河3000公里

雄心勃勃的救援行動

這條4米長的鯨魚是受保護的物種，通常在更冷的北極水域出現。鯨魚被困在巴黎西北塞納河裏一周後，當局展開雄心勃勃的救援行動。

鯨魚被一種吊牀吊出水面，十幾名獸醫在一艘駁船上等待治療。

大約80人參與了救援，包括潛水員和警察。

救援隊連夜花了近6個小時才把這頭重達800公斤的病鯨抬出水面，放到一艘駁船上。

救援人員原本計劃將它運上冷藏車，運回海岸。然後，他們希望對這只動物進行幾日治療，再將它放回公海。

「這是一個長時間的救援行動，技術性很強，需要很多技能。」厄爾省秘書長伊莎貝爾·多利亞特-普澤（Isabelle Dorliat-Pouzet）說。

這條白鯨被困在100多公里的內陸，由於沒吃東西，健康狀況惡化。

動物專家在遷徙過程中隨時待命。

法國南部馬林蘭海洋動物公園（Marineland）的一位專家說：「可能存在我們看不到的內部問題。」不過她說，白鯨是一個「適應力很強」的物種。

人們聚集在諾曼底的聖皮耶爾拉加朗（Saint-Pierre-La-Garenne）河岸上觀看救援行動，因為對鯨魚生存的興趣已經傳到了法國外。

救援人員已經嘗試用冷凍鯡魚和活鱒魚餵它，以刺激它的食慾，幫助它沿著河流返回英吉利海峽，但這頭鯨魚並沒有好轉。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 消防員和搜救隊成員拉起了網來營救這頭鯨魚

專家們困惑的是，這頭鯨是如何從它的自然棲息地向南走到這麼遠的地方的。

白鯨偶爾會在秋天冒險南下，結冰的時候尋找食物，但它們很少離開自己的家鄉走這麼遠。專門研究海洋哺乳動物的法國佩拉吉斯氣象台稱，最近的白鯨種群在挪威北部的斯瓦爾巴群島附近，距離塞納河3000公里。

但類似的故事並非聞所未聞。今年5月，一隻虎鯨在諾曼底塞納河被發現死亡。2019年，英國官員表示，在格雷夫森德附近的泰晤士河發現了一頭死鯨。