世界大象日：非洲「超級獠牙象」的悲歌

斯瓦米納森·納塔拉楊（Swaminathan Natarajan）

BBC國際部

22 分钟前

圖像來源，Tsavo trust 圖像加註文字， 具有超級象牙的野生大象只剩下大約20幾頭。

環保人士說，具有超級象牙的野生大象只剩下二、三十頭，它們讓人聯想到猛獁象，其象牙長到可以觸及地面。肯尼亞察沃國家公園是其中九隻超級獠牙大象的家園。在「世界大象日」到來前（8月12日），BBC採訪了環保人士尼克·哈勒，他講述了這些威武的大象對他的意義。

「第一次見到超級獠牙大象，我心中充滿敬畏。那是一個非常特別的時刻，」尼克·哈勒（Nick Haller）說。

尼克是為察沃基金會工作的一名飛行員，其工作包括保護超級獠牙大象（也稱超級象牙大象，或象牙王，Super tusker elephants ），這些大象的象牙就像已經滅絶的猛獁象那樣，能垂到地面上。

「觀賞有著如此美麗象牙的動物，那是一個你自感如此渺小的時刻，」

世界自然保護聯盟（IUCN）說，野生非洲象只剩下大約41萬5千頭左右（此外還有大約5萬頭亞洲象），但只有大約20多頭大象有超級象牙。

在世界大象日（8月12日）之際，我們來看看為什麼這一小群大象的生存如此重要。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 當哈勒第一次看到一頭名叫盧加德的超級獠牙大象時，他被迷住了。

穩重、溫和的大象

哈勒第一次見到一隻超級象牙大象大約在4年前，當時他正在肯尼亞察沃國家公園驅車旅行。

他說，「我記得非常清楚，與一頭有著如此美妙象牙的大象親密接觸。當你看到一頭具有超長象牙的大象時，一目了然的是，這是一頭非常特別的大象。它們很稀有，我們必須保護。」

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 像這頭具有標誌性的母象的象牙沒有著地。

這頭大象當時沒有同伴，緩慢地移動。

「它很溫和，願意讓人接近。」

所有超級象牙大象都有名字。哈勒後來了解到，他在樹蔭處看到的這頭大象名叫盧加德（Lugard）。

圖像來源，Swaminathan Natarajan 圖像加註文字， 大象用象牙來收集食物以及抵禦其他大象。

「盧加德現在非常有名。他是一頭威武、雄壯的大象，」哈勒興奮地說。

有名字的大象

盧加德是在佔地4萬2千平方公里的國家公園中9頭超級獠牙大象之一。

哈勒認為，像這樣有著如此巨大象牙的大象一共僅剩下20多頭。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 一些母象，例如像左邊這頭象也有長象牙。

「非洲象的象牙平均長2米，重23公斤。而超級獠牙大象的象牙可以長到3米，並超過50公斤，」哈勒說。

可以想象長出如此大的象牙需要很長時間。大多數超級獠牙大象年齡已經超過了50歲。

「野生大象平均壽命為60歲左右，因此，可以說它們已經接近其自然壽命的尾聲，」哈勒說。

一些所謂的標誌性母象也會長出超出尋常的象牙，但不會長達地面。察沃國家公園中目前至少有5頭這樣的母象。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 超級象牙象和標誌性長牙母象僅在極少數範圍內有發現。

「我們還有27頭正在成長的超級象牙大象。它們的象牙已經很大，但還不到超級的程度。如果有足夠的時間和空間，它們可能成為超級象牙大象，」哈勒說。

在比鄰的安波塞利保護區以及博茨瓦納和坦桑尼亞也發現了超級象牙象。

偷獵者的威脅

大象用象牙挖掘、舉起物體、剝樹皮，並與其他大象爭鬥確立主導地位。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 察沃國家公園有9頭超級象牙象，以及5頭長象牙的「標誌性母象」。

「你可以看出在象群中，超級象牙象絶對比其他象更受尊重。據我所觀察，它們是象群的首領，」哈勒說。

非洲公象和母象都長象牙。但來自美國普林斯頓大學的研究已經發現，許多母象正在演化成沒有象牙的象，這是它們對偷獵的一種進化反應。在許多地方，偷獵已經導致大象數量銳減。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 超級象牙象受到其他成員的尊重。

超級象牙象總是成為偷獵者和戰利品狩獵者襲擊的目標。

2017年，名為薩陶二世（Satao 2）的超級象牙王在察沃公園被人殺害。自那時起，人們加強了地面和空中監測措施，但這些大象既沒有裝無線電標記，也沒有全天候跟蹤措施。

今年4月，一名戰利品狩獵者出資5萬美元射殺了博茨瓦納最大一頭象牙王。

圖像來源，Nick Haller 圖像加註文字， 尼克從空中監測象牙王。

哈勒說，超級象牙王僅在有限的範圍內被發現，因此，超長象牙的進化可能取決於基因。

保護未來

「我們相信這是基因遺傳。保護它們的基因庫，並能讓它們盡可能多的繁殖非常重要。我們有20多頭正在成長的超級象牙王，我們認為它們是先前超級象牙王的後代，」尼克說。

圖像來源，Tsavo Trust 圖像加註文字， 偷獵是對超級象牙王的最大威脅。

哈勒駕機飛躍幅員遼闊的保護區，尋找偷獵者。