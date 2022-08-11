金正恩被曝曾「高燒」 朝鮮宣佈抗疫「勝利」

金正恩被曝曾「高燒」 朝鮮宣佈抗疫「勝利」

朝鮮領導人金正恩宣佈，該國對抗新冠疫情取得「勝利」。

金正恩的妹妹金與正還表示，金正恩在疫情期間曾「高燒嚴重」。這是首次有跡象顯示金正恩可能感染過新冠病毒。

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