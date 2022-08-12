美國氣候投資法案：對中美合作及世界努力的可能影響

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候變化造成的極端炎熱天氣和乾旱導致山火頻發。

美國參議院批准了美國有史以來最大規模的氣候投資法案，但這對中國和其它國家的遏制氣候變化努力會產生多大影響？

美國參議院批准了一項總額為7000億美元的經濟一攬子計劃，其中包括有關醫療保健，稅收和氣候變化的重大立法。

對美國普通人來說，對法案的關注點更多可能集中在它對美國國內經濟生活和社會的影響，但對全世界範圍來說，關注點更多集中在涉及到全球利益的氣候變化問題上。

這個名為「降低通貨膨脹」的法案包括減少聯邦赤字以抵禦通脹；增加對美國國內能源生產和製造業的投資，推動美國溫室氣體減排；降低處方藥價格等一攬子措施。

該法案是拜登政府的重大政策，在參議院通過後，被送到民主黨控制的眾議院，通過後將由總統簽署成為法律。

但這是拜登政府首先提出的3.5萬億美元一攬子計劃的大幅縮減版本。

該法案是長達18個月美國國內激烈爭吵的產物，它終於在2022年8月7日以51比50票的差距在參議院獲得通過，民主黨副總統哈里斯投出了決定性的一票。此前，它被兩名民主黨參議員阻止，他們與共和黨一樣擔心其巨大的開支成本。

史上最大氣候變化法案

該法案包括3690億美元的氣候行動法案，這是美國有史以來對氣候變化相關問題的最大投資。

一些家庭可以獲得高達7500美元的稅收減免來購買電動汽車，或者獲得4000美元的補貼購買二手電動車。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年8月7日這個名為「降低通貨膨脹」的法案以51比50票的差距在參議院獲得通過，民主黨副總統哈里斯投出了決定性的一票。

數十億美元還將用於加速太陽能電池板和風力渦輪機等清潔技術的生產。

法案還將向受化石燃料污染影響最嚴重的社區提供600億美元。

法案的提案者表示，到2030年，它將把美國的碳排放量減少40%。

美國通過這一氣候變化投資法案之際，正值美國經歷一波極端天氣，包括熱浪以及肯塔基州造成數十人死亡的致命洪水災害。拜登總統訪問了該州受洪水破壞的地區。

許多因素導致洪水，但氣候變化引起的天氣變暖使極端降雨更有可能發生。

自工業時代開始以來，世界已經升溫了約1.1攝氏度，除非世界各國政府大幅減少排放，否則氣溫將繼續上升。

拜登總統稱該法案具有歷史意義。他承諾美國將重返氣候變化行動的國際舞台。2021年4月，他曾承諾到2030年將溫室氣體排放量至少減少50%。

上個月，他宣佈投入22億美元，幫助建設能夠抵御極端天氣和自然災害的基礎設施。

分析：是否會促使其他國家做出更大努力？

BBC環境事務記者馬特·馬格拉斯

許多人稱讚美國批准的這項法案具有里程碑意義，將是美國和全球努力解決氣溫上升根源的一個革命性變化。

但是，新法案是否會促使其他國家在氣候變化方面做出更大的努力呢？

到目前為止，國際反應有限。觀察人士說，這是進步，但這是在美國幾十年來未能將氣候變化相關問題立法之後發生的。

該法案也無助於修復美國與世界上最大的碳排放國中國的關係。

中國為報復美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，中斷了與美國在氣候問題上的討論。

氣候是兩個超級大國之間保持積極互動的少數幾個領域之一。

如果沒有中美兩者之間的信任和協議，巴黎氣候協議永遠不會誕生。

在去年的格拉斯哥COP26會議上，中美兩國的合作也幫助談判取得了一些進展。

所有這一切目前都處於廢墟之中，而後續反應不太可能是積極的。

英國皇家國際事務研究所可持續資源經濟中心執行主任伯尼斯·李在接受路透社採訪時表示，人們擔心的是，美中緊張局勢可能成為那些不願加強在氣候變化方面投入的國家的借口。

圖像來源，Huw Evans picture agency 圖像加註文字， 美國氣候變化問題特使克里與中國氣候問題特使解振華在過去的氣候會議上會晤。2022年8月，兩國氣候問題對話因中美關係緊張暫停。

印度和巴西等其他主要排放國可能會關注這樣一個事實，即美國該法案中包含的減排量遠未達到拜登總統公開承諾的水平。

而許多發展中國家想知道，他們一再承諾應對氣溫上升，這些資金在哪裏。

一家研究非洲戰略問題的智庫Power Shift Africa的主任穆罕默德·阿道在肯定美國法案所代表的進步的同時也表示：儘管美國的法案提供了3700億美元的氣候資金開支，但全球南方的人想知道為什麼美國和其他富裕國家未能兌現自己的承諾，到2020年向貧窮和脆弱國家提供1000億美元的氣候融資。

距離下一次重大氣候會議（COP27在埃及舉行）只有幾個月的時間了，儘管有美國的法案，但取得進展的預兆卻非常糟糕。

烏克蘭的戰爭以及全球對明年冬天通貨膨脹和燃料供應的擔憂正在主導公眾的擔憂，儘管目前熱浪和乾旱正困擾著世界。

降低通貨膨脹

這個法案包括了美國國內最為關心的醫療改革方案，它允許政府談判降低根據其醫療保險健康保險計劃為65歲以上人群提供的處方藥價格。

根據無黨派國會預算辦公室的估計，預計這將在未來十年內為聯邦政府節省數千億美元。

該一攬子計劃還包括對大多數年利潤超過10億美元的公司徵收至少15%的稅。