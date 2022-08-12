中尼鐵路：將建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 王毅表示，中國使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

中國外交部周四（8月11日）披露，中國外交部長王毅同來華訪問的尼泊爾外長卡德加舉行會談，宣佈將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。

王毅還表示，中國使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

從「陸鎖國」變」陸聯國「

雖然明確了中尼跨境鐵路的進展情況，但對於中尼鐵路的建設工期等詳細問題，中國外交部發言人汪文斌周四在記者會上並未解答。

對於跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，其實王毅在2021年12月就有提到。

圖像加註文字， 從西藏珠峰大本營附近的絨布寺看珠穆朗瑪峰。尼伯爾與中國接壤，中間隔著喜馬拉雅山脈。

當時他在尼泊爾重建國際會議時指出，要推進兩國跨境鐵路項目可研工作，完善跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，幫助尼泊爾實現從」陸鎖國「變」陸聯國「的夢想。

今年3月，王毅同尼泊爾外長卡德加舉行會談時也強調，中國支持尼泊爾更加深入參與」一帶一路「建設，願加快推進重點合作項目，」特別是推進中尼跨境鐵路項目，建設跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。「

中尼鐵路之難

中尼鐵路提案始於2016年，當時尼泊爾總理奧利訪華，與中國簽署了10項協議，其中包括兩國間建設鐵路的計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年3月，王毅同尼泊爾外長卡德加舉行會談時也強調，中國支持尼泊爾更加深入參與"一帶一路"建設，願加快推進重點合作項目

最初，印度對尼泊爾與中國簽署鐵路協議感到不滿，但是尼泊爾領導人強調，對於尼泊爾這樣的內陸國家，採取貿易多樣化是正確的選擇。

另外，也有分析指出，項目耗資巨大，尼泊爾可能會過分依賴中國的貸款。

2018年6月，中尼政府簽署跨境鐵路合作協議，連接西藏日喀則和尼泊爾首都加德滿都。

2019年10月，習近平對尼泊爾進行國事訪問，中尼發表聯合聲明，啟動吉隆至加德滿都跨境鐵路項目可行性研究。

成都世通研究院執行院長龍興春周四對《環球時報》稱，這條跨境鐵路項目如果最終建成，對尼泊爾的經濟肯定是一個好兆頭，因為這個內陸國家與中國的交通連接目前依賴於幾個陸地港口，在大雪或地質災害中無法運行。

龍興春說，這條鐵路將使尼泊爾能夠利用中國巨大的市場，促進雙邊貿易和投資流動。

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但修建一條這樣的鐵路並不容易。今年4月，中國駐尼泊爾大使侯艷琪受訪時承認，中尼跨境鐵路面臨許多困難和挑戰。

」該項目需要穿越喜馬拉雅山脈，在不足200公里的路段落差超過1000米，還需解決沿途地質條件複雜、自然災害頻發等諸多技術難題。據初步測算，整條鐵路橋隧比超過90%，每公里造價約2億元人民幣。「她說。