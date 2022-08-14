魯西迪紐約遇刺：被伊朗懸賞百萬美金追殺的《撒旦詩篇》作者

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 魯西迪

現年75歲的印裔英籍作家作家薩爾曼·魯西迪（Salman Rushdie）當地時間8月12日在美國紐約州遇刺後情況危急。刺殺他的男子被指控謀殺未遂。

最新消息指，在遇刺一天之後，魯西迪已經脫離了呼吸機，能夠重新開口說話。

紐約州學托擴縣（Chautauqua County的）的檢察官說，嫌犯哈迪·馬塔爾（Hadi Matar）不認罪後被還押候審，不得保釋。

馬塔爾被指控在當地一家教育中心舉辦的活動上跑上舞台，攻擊魯西迪和一名採訪者。

魯西迪的經紀人安德魯·懷利（Andrew Wylie）在襲擊後曾表示，魯西迪手臂神經被切斷，肝臟受損，可能會失去一隻眼睛。

今年75歲的魯西迪多年來一直面臨死亡威脅，因為他的小說《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)被一些穆斯林視為褻瀆神明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2004年1月，一位印度的穆斯林抗議魯西迪訪問孟買。

在學托擴襲擊事件發生後不久，警方在新澤西州的費爾悠逮捕了馬塔爾。

周六下午出庭時，嫌疑人戴著面罩，穿著囚服，然後提出無罪抗辯。

地方檢察官傑森·施密特（Jason Schmidt）在一份聲明中表示：「這將會是一項持久的法律程序，而這只是非常早期的階段。」

魯西迪得到了大量的支持，這次襲擊被譴責為對言論自由的侵犯。

周六晚些時候，美國總統拜登在一份聲明中表示，他對這起「惡性襲擊」感到「震驚和悲痛」。

拜登說，魯西迪在他的職業生涯中拒絶「被恐嚇或壓制」，他主張「基本的、普遍的理想」。

被捅10刀

當局表示，這名作家被捅了至少10刀，包括臉部、頸部和腹部，肝臟受損。

魯西迪的採訪者亨利·里斯（Henry Reese）頭部受了輕傷。里斯是一家非營利組織的聯合創始人，該組織為受到迫害而流亡的作家提供庇護。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1993年的魯西迪

警方尚未確認作案動機，他們周五表示，他們想檢查在該中心發現的一個背包和電子設備。

NBC報道，對馬塔爾社交媒體賬戶的審查顯示，他同情伊斯蘭革命衛隊的事業。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗主要的軍事和政治力量，然而，目前還沒有確定聯繫。

一名黎巴嫩官員告訴美聯社，馬塔爾出生在美國，父母是從黎巴嫩移民過來的。

襲擊發生時，兩名安全官員正在該中心值班，其中一人隨後實施了逮捕。

但是一些遊客質疑，為什麼對一名賞金超過300萬美元男子的安全措施不更嚴格一些。

一些觀眾說，會場缺乏基本的安檢措施，如行李檢查和金屬探測器。

該組織主席表示，和其他計劃參加作家講座的人一樣，馬塔爾已經獲得了進入學托擴機構的通行證。

魯西迪是誰？

出生於印度的小說家魯西迪1981年憑借《午夜之子》一舉成名，該書僅在英國就賣出了超過100萬冊。魯西迪在50年的寫作生涯中多次遭遇死亡威脅，但他卻是史上最為著名的英國作家之一，並於1981年獲得布克獎。

他1988年出版的第四本書《撒旦詩篇》卻迫使他躲藏了近10年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《撒旦詩篇》

這部超現實主義、後現代主義小說引發了一些穆斯林的憤怒，他們認為其內容褻瀆神靈，該書在一些國家被禁止。

這本書發行一年後，伊朗最高領導人霍梅尼（Ayatollah Khomeini）懸賞300萬美元追殺魯西迪。此後一家凖官方的伊朗宗教基金會在2012年又追加了50萬美元的賞金。

伊朗政府對魯西迪遇刺事件沒有任何反應。伊朗媒體在報道中稱他是叛教者。