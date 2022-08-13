印巴分治： 75年前英屬印度為什麼被分而治之？

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自1959年以來，印度和巴基斯坦邊境瓦加哨卡的兩國邊防軍每天傍晚同時舉行降旗儀式。瓦加哨卡在阿姆利則附近。

1947 年 8 月，英國同意印度獨立。

英屬印度被分割為印度和新的巴基斯坦邦（東巴基斯坦後來成為孟加拉國）。這種狀況導致不斷升級的暴力衝突，約有1500萬人流離失所，估計有100萬人喪生。

自那以後，印度和巴基斯坦一直處於敵對狀態。

為什麼會分治？

1946年，英國宣佈將同意印度獨立。它再也負擔不起這個國家的治理費用，希望盡快離開。

最後一任總督路易斯·蒙巴頓勳爵將日期定為1947年8月15日。

當時，印度人口中約有25%是穆斯林，其餘的主要是印度教徒，另外還包括錫克教徒，佛教徒和其他少數民族宗教的成員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度獨立運動領袖甘地（右）和尼赫魯希望獨立後的印度是一個多元、包容的多宗教、多族裔的中央集權國家。圖為1940年代的尼赫魯和甘地在交談

「英國人把宗教作為將印度人分為幾類的方式，」印度藝術與人文研究委員會研究員納夫特吉·普裏瓦爾（Navtej Purewal）教授說。

「 例如，他們為地方選舉分別建立了穆斯林和印度教選民名單。議會中包括為穆斯林政治家保留的席位，也有為印度教徒保留的席位。宗教成為政治生活的一個因素。」

倫敦智庫查塔姆外交政策研究所（Chatham House Foreign Policy Institute）的加雷斯·普萊斯（Gareth Price）博士說：「當印度看起來有可能獲得獨立時， 許多印度穆斯林對將來要生活在一個印度教徒佔多數的國家的前景感到擔心。

「他們覺得自己會無所適從，不知所措，」他說。「他們開始支持那些為創建一個獨立的穆斯林家園而奮鬥的政治領導人。」

國大黨獨立運動領袖莫罕達斯·甘地和賈瓦哈拉爾·尼赫魯表示，他們希望建立一個包容所有信仰的統一的印度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穆罕默德·阿里·真納（Muhammad Ali Jinnah），之間夾紙煙者，強烈反對甘地對印度獨立和建國的設想。1939年甘地和真納在後者住家外爭論。

然而，全印穆斯林聯盟（All-India Muslim League）領導人穆罕默德·阿里·真納（Muhammad Ali Jinnah）要求將分治納入印度獨立的解決方案。

普萊斯博士說：「就統一的印度將如何運作達成一致需要花費很長時間。」

分治似乎是一個「快速而簡單的解決方案」。

圖像來源，Huw Evans picture agency 圖像加註文字， 1946年加爾各答印度教徒和穆斯林爆發暴力衝突，據信 2000人在鬥毆中喪生

分治造成怎樣的痛苦？

印度和巴基斯坦之間的新邊界是由英國公務員西里爾·拉德克利夫爵士（Sir Cyril Radcliffe）於1947年劃定的。

他將印度次大陸大致分為印度教徒佔多數的中部和南部，以及穆斯林佔多數的西北部和東北部兩部分。

然而，英屬印度境內各地都有印度教徒和穆斯林社區。這意味著印巴分治後，大約有1500萬人要長途跋涉 - 通常是數百英里 - 跨越新的邊界線。

在許多情況下，人們被本地的暴力趕出家園。第一個此類案例是1946年的加爾各答殺戮慘案，估計有2000人被殺害。

「穆斯林聯盟組建了民兵組織，右翼印度教團體也成立了民兵組織，」倫敦大學亞非學院（SOAS）南亞歷史高級講師埃莉諾·紐比金（Eleanor Newbigin）博士說。

她說：「激進恐怖組織會把人們趕出村莊，擴大自己一方的控制權。」

據估計，在難民營中，有20萬至100萬人被殺或死於疾病，數以萬計的印度教徒和穆斯林婦女被強姦、綁架或毀容。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿姆利則難民營的錫克族難民。分治導致1200萬到2000萬人背井離鄉，流離失所

分治的後果是什麼？

自分治以來，印度和巴基斯坦為克什米爾的控制權爭執不休。

兩國為此打了兩場戰爭（1947-8年和1965年），1999年克什米爾卡吉爾危機中雙方也爆發衝突。

印巴兩國都聲稱克什米爾是自己的。雙方目前分別控制著該地的不同區域。

印度在1971年與巴基斯坦開戰。當時，東巴基斯坦（現在的孟加拉國）爭取從巴基斯坦獨立，印度出兵干預那場戰爭。

現在，巴基斯坦只有不到2%的人口是印度教徒。

普萊斯博士說：「巴基斯坦已經變得越來越伊斯蘭化，部分原因是巴基斯坦現在穆斯林人口眾多，而印度教徒卻很少。

「印度現在更多地受到印度教民族主義的影響。」

紐比金博士說： 「分治的歷史遺留問題令人痛苦，」

「它在兩國都營造了強大的宗教多數派。少數派比以前更微小，更脆弱。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印巴分治過程充滿暴力和血腥，城鎮被毀，民眾流離失所

普利瓦爾教授說，其實分治是有可能避免的。

她說：「1947年完全有可能建立一個統一的印度。它可能是一個鬆散的聯邦，包括穆斯林佔多數的州。」