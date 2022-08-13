FBI突襲特朗普住宅搜查令披露 發現可能危害國安的絶密文件

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普辦公室發表聲明，堅持認為他在擔任總統期間行使其權力來解密這些文件。

美國聯邦調查局（FBI）本周突襲了前總統特朗普在佛羅里達州的住所海湖莊園（Mar-a-Lago）。根據法庭披露的搜查令，FBI繳獲了絶密文件。

這是首次有前總統的住所在刑事調查中被搜查。

特朗普否認有任何不當行為，並表示這些物品已被解密。

該事件在美國引起軒然大波，引起右翼人士的激烈反對，甚至一位特朗普支持者持武器企圖闖入FBI位於俄亥俄州的辦公室，隨後在與警方對峙中被擊斃。

美國司法部隨即要求法庭披露突襲特朗普住所的搜查令，此舉對於正在進行中的調查而言，頗為罕見。

FBI在找什麼

此前《華盛頓郵報》援引匿名消息人士的話說，FBI特勤人員在海湖莊園尋找的物品之一是與核武器有關的文件。

本周五（8月12日）下午，美國聯邦法官公布了一份七頁的文件，其中包括授權搜查特朗普海湖莊園的搜查令，以及搜查物品清單。

清單顯示，特勤人員拿走了11套文件，包括一些標有「TS/SCI」的文件，這一名稱表明文件可能對美國國家安全造成「特別嚴重」的損害。

法官發佈的文件稱，本周一（8月8日）有20多箱物品被取走，包括一個照片夾、一張手寫紙條、關於「法國總統」的未披露信息，以及代表特朗普的長期盟友羅傑·斯通（Roger Stone）寫的寬恕信。

除了四套絶密文件外，這批文件還包括三套「秘密文件」（secret documents）和三套「機密」（confidential）材料。

可能帶來什麼後果

搜查令顯示，FBI特勤人員正在調查可能違反《間諜法》（Espionage Act）的行為，該法規定，保存或傳輸具有潛在危險的國家安全信息是非法的。

法律禁止刪除機密文件或材料。在特朗普任職期間加大了對這一罪行的處罰力度，現在可判處最高五年監禁。

搜查令顯示，在海湖莊園搜查的地點包括一個名為「45辦公室」（45 office）的區域和儲藏室，但不包括特朗普及其工作人員使用的私人套房。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國司法部隨即要求法庭披露突襲特朗普住所的搜查令，此舉對於正在進行中的調查而言，頗為罕見。

特朗普怎麼說

周五晚上，特朗普辦公室發表聲明，堅持認為他在擔任總統期間行使其權力來解密這些文件。

聲明表示，「他有一項長期命令，從橢圓形辦公室取出並帶入官邸的文件被視為已解密。」

「對文件進行分類和解密的權力完全屬於美國總統。」

「而一些文牘官僚擁有總統授予的分類權力需要批准解密的想法是荒謬的。」

法律專家告訴美國媒體，目前還不清楚這種說法在法庭上是否站得住腳。「總統可以解密信息，但他們必須遵循一個程序，」曾在司法部工作的律師湯姆·杜普雷（Tom Dupree）告訴BBC。

「他們必須填寫表格。他們必須給予某些授權。他們不能簡單地說這些文件被解密了。他們必須遵循一個程序，（而且）不清楚現在是否遵循了這個程序。」

特朗普先生的發言人泰勒·布多維奇（Taylor Budowich）說，拜登總統的政府「在他們失敗的突擊行動之後，顯然在彌補損失」。

布多維奇指責拜登政府「洩露謊言和暗示，試圖對政府針對其主要政治對手的武器化行為進行開釋」。

各界有何反應

特朗普的保守派盟友也譴責這次突襲，認為這是一次政治打擊，因為特朗普正在考慮2024年再次競選總統。

據報道，全國各地的執法機構正在監測FBI搜查後網絡上出現的針對政府官員的威脅。

親自批准搜查令的美國司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）周四為FBI特勤人員辯護，稱他們是「敬業、愛國的公僕」。

他告訴記者，「當他們正直的人格受到不公平的攻擊時，我不會默默地縮到一旁」。

特朗普調查時間線