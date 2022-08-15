美國和台灣：繼佩洛西之後又一美國國會團隊訪台

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣外交部在推特上發佈了一張該團體成員在台北機場受到歡迎的照片

一個美國國會代表團已經抵達台灣進行訪問。就在12天前，美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）訪問了台灣。

美國在台協會確認了這五名議員訪問台北的消息。

美國參議院外交委員會亞太小組主席埃德·馬基（Ed Markey）抵台後在推特上發文說，他率領跨黨派國會代表團訪問台灣，是要重申美國對台支持，鼓勵台灣海峽的穩定及和平。

除了馬基，訪問團成員還包括美國眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）和羅德薇（Radewagen）。

佩洛西8月早些時候訪問台灣之後，中國在台灣周邊展開了有史以來規模最大的軍事演習。

中國將這個自治的島嶼視為自己的領土，並強調不會放棄武力統一。

在本月早些時候的露面中，佩洛西成為25年來訪問台灣最高級別的美國政治人物。

她短暫但有爭議的訪問被中國外交部長王毅稱為「狂躁、不負責任、極不理性」。

王毅在柬埔寨舉行的東南亞外長會議上堅稱，台灣」最終會回到祖國的懷抱「。

周日早些時候，台灣方面表示，在台灣海峽及其周圍發現了2架中國飛機和6艘海軍艦艇。

在中國軍事演習高峰時期，台灣指責大陸方面試圖改變該地區的現狀。

周日，台灣外交部發佈了美國國會代表團成員在機場被歡迎的照片。

美國在台協會的一份聲明說，該代表團的訪問是對印度太平洋地區更廣泛訪問的一部分。

它還說，由民主黨參議員馬基帶領的五名成員將與台灣領導人討論包括區域安全、貿易和投資等問題。

該代表團周一將與台灣總統蔡英文會面。

蔡英文總統辦公室說，這個月第二次美國高層訪問標誌著對台灣的」堅定支持「。