普京金正恩互相致信關鍵詞：同志友誼，先進武器，烏克蘭

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金正恩與普京2019年在符拉迪沃斯托克會面。

俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯和朝鮮將擴大「全面和建設性的雙邊關係」。

普京在平壤解放日給金正恩的一封信中說，這一舉動符合兩國利益。

金正恩回應說，兩國的友誼是在第二次世界大戰中戰勝日本後建立起來的。

他補充說，他們的「同志友誼」將變得更加堅固。

蘇聯曾經是朝鮮的主要共產主義盟友，為其提供經濟合作，文化交流和援助。

據朝鮮中央通訊社，普京表示，擴大的雙邊關係將「符合兩國利益」。

金正恩在信中說，俄羅斯和朝鮮的友誼「在反日戰爭中建立起來」，「在一個世紀又一個世紀中鞏固和發展」。

他還說，兩國之間的戰略和戰術合作、支持和團結，在共同戰線上挫敗敵對勢力的軍事威脅和挑釁，已上升至新高度。

朝鮮並未指明敵對勢力，但一直反覆使用該詞來指美國及其盟友。

周一，普京總統在莫斯科附近的一個武器展上說：「我們已經凖備好為盟友和伙伴提供最現代化的武器，從小型武器到裝甲車和火炮，戰鬥機和無人機。」

他自誇，俄羅斯武器因其「可靠性和質量」而受重視，並稱「幾乎所有武器都在實際作戰中使用過不止一次」。

然而，儘管俄羅斯擁有巡航導彈等先進武器，但2月24日入侵烏克蘭對俄羅斯軍隊來說代價高昂。規模較小的烏克蘭軍隊火力較弱，但裝備有造成重大損傷的各種西方武器。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 朝鮮擁有一些俄羅斯武器。

今年7月，在俄羅斯簽署法令宣佈烏克蘭東部兩個由俄羅斯支持的分離主義「人民共和國」獨立後，朝鮮成為少數幾個正式承認這兩個共和國的國家之一。作為報復，烏克蘭切斷了與朝鮮的所有外交關係。

俄羅斯軍隊仍在努力鞏固對頓涅茨克和盧甘斯克地區的控制，對抗烏克蘭的激烈抵抗。

朝鮮的許多俄羅斯設計的武器都是蘇聯時代的舊武器，但它擁有與俄羅斯類似的導彈。

俄羅斯駐朝鮮大使亞歷山大·馬塞戈拉（Alexander Matsegora）告訴俄羅斯《消息報》，更緊密的合作可能意味著「技能精湛、勤勞的」朝鮮工人幫助重建俄羅斯控制的頓涅茨克和盧甘斯克受損的基礎設施。

他還說，朝鮮渴望從烏克蘭東部獲得蘇聯時代重型設備的替換部件，並運送到朝鮮的工廠和發電廠。他說，斯洛夫揚斯克和克拉馬托爾斯克這兩個仍被烏克蘭軍隊控制的城市是這些裝備的主要來源。