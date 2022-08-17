台海危機：美英軍隊將領呼籲對解放軍升級軍事行動做出挑戰

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圖像來源，EASTERN THEATRE COMMAND via Reuters 圖像加註文字， 中國在台灣海峽進行遠程實彈射擊演習時發射了一枚導彈。

一名美國高級軍事指揮官說，必須對中國解放軍導彈飛越台灣上空的決定做出挑戰。

美國第七艦隊司令、海軍中將卡爾·托馬斯（Karl Thomas）稱，對中國的行為不能視而不見。他說，如果不這樣做，中國採取的這種行動將成為常態。

中國本月早些時候在台灣周圍舉行了軍事演習，但沒有證實是否有導彈直接在台灣上空飛過。

美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）八月訪問台灣之後，緊張局勢加劇。

她的訪問激怒了中國，中國將台灣視為領土的一部分。

台灣或成軍事前哨

駐扎在日本橫須賀的第七艦隊是美國海軍最大的前沿部署艦隊，擁有約50至70艘艦艇，是美國在亞太地區軍事力量的主要組成部分。

「我們對這類事情做出挑戰非常重要。我知道不能視而不見的事是向台灣上空發射導彈，」托馬斯中將在新加坡告訴記者，「經過台灣上空發射導彈到國際水域是不負責任的行為。」

「如果你不挑戰它……突然之間，它就會變成像南海的島嶼，現在成了軍事前哨。它們現在是全面運作的軍事前哨基地，上面有導彈、大飛機跑道、機庫、雷達和監聽站。」

中國決定在台灣周圍的水域進行將近一周軍事演習，擾亂了主要航線和航空路徑，台灣稱該舉動有效形成封鎖。它還指責中國將這些演習用作入侵的訓練。

台灣說，中國的導彈發射到大氣層外，沒有構成威脅。台灣國防部以情報保密為由沒有披露導彈的軌跡。

日本駐美國大使館說，中國發射的四枚導彈經過了首都台北。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在美國眾議院議長南希·佩洛西八月訪問台灣之後，台灣海峽緊張局勢加劇。

美國和其他盟友加強在台灣海峽和南中國海的海軍穿越，以強調這是國際水域。

儘管美國與中國而不是台灣有官方的外交關係，但它與該島保持了特殊關係，其中包括出售國防武器，這長期以來讓中國感到困擾。

近年來，中美關係惡化，台灣成為雙方關係的又一個危險區域。

英軍司令：中國製造新常態

另外，英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）也指責中國對台灣「升級行動」。他警告，中國在該地區的挑釁行為可能是「新常態」。霍肯霍爾是第一位對遠東緊張局勢發表評論的英國軍事負責人。這樣的高級軍事人物很少公開批評北京。

霍肯霍爾近日在接受《泰晤士報》訪問時指出，中國已經明確表示，希望在2049年建國100週年前收回並完全控制台灣。

曾經預測普京下令入侵烏克蘭的霍肯霍爾說，國防部內部軍事情報分析人員的工作是繼續監視中國的活動，以便向政治領導人發出預先警告，就像他們在烏克蘭被入侵前所做的那樣。

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霍肯霍爾還說，中國的水面艦艇從世紀之交的約23艘增加到500多艘，中國還投入巨資購買了用於監控空域和海上資產的傳感器。