俄羅斯的酷刑監獄：一張電腦硬盤背後的強姦和虐待

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俄羅斯的酷刑監獄：一張電腦硬盤背後的強姦和虐待

1 小时前

2021年，一名囚犯從俄羅斯監獄偷帶出一張電腦硬盤，其中的視頻揭露了俄羅斯有史以來最惡劣的酷刑事件。