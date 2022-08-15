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俄羅斯的酷刑監獄：一張電腦硬盤背後的強姦和虐待
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俄羅斯的酷刑監獄：一張電腦硬盤背後的強姦和虐待
1 小时前
2021年，一名囚犯從俄羅斯監獄偷帶出一張電腦硬盤，其中的視頻揭露了俄羅斯有史以來最惡劣的酷刑事件。
BBC調查了這起可怕虐囚案件背後的故事。
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