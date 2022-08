戶外泳池的復興:世界上最好的公共游泳池

在英國,20世紀30年代是泳池的黃金時代,當時戶外游泳開始流行,全國各地修建了169座休閒設施。這種情況一直持續到20世紀40年代和50年代。伍德說,「他們的設計很宏偉,為當地創造出一種強烈的社區感。但是,從20世紀60年代開始,越來越少的人光顧露天泳池,部分原因是1960年沃爾芬登(Wolfenden)關於體育和社區的報告建議,公共泳池應該設在室內。體育委員會(Sports Council)1968年的一份報告《體育規劃》(Planning for Sport)強調了泳池的季節性,認為它們物非所值。到了20世紀60年代,戶外泳池得到的資金越來越少,漸漸年久失修。」

在英國,隨著珍妮特·史密斯(Janet Smith)的《流動資產:英國的麗都和露天游泳池》(Liquid Assets: the lidos and Open Air Swimming Pools of Britain)以及艾瑪·普希爾(Emma Pusill)和珍妮特·威爾金森(Janet Wilkinson)的《泳池指南》(The Lido Guide)等書的出版,人們對戶外泳池重新產生了興趣。伍德說,「英國有幾家老舊的泳池計劃今年重新開業,比如位於巴斯(Bath)的英國最古老的克利夫蘭泳池(Cleveland Pools)。2023年,赫爾(Hull)也會有一個新的公共戶外泳池。到2030年,我們有望看到20-30個新的公共戶外泳池,使英國公共露天泳池的數量從130個左右增加到160個。」