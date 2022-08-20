戶外泳池的復興：世界上最好的公共游泳池

多米尼克·魯特恩斯

（Dominic Lutyens）

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲邦迪泳池（Credit: Getty Images）

從邦迪到柏林，從哥本哈根到康沃爾，游泳池，尤其是戶外泳池，總是供不應求。位於倫敦的記者魯特恩斯深度潛入，探索泳池的過去、現在和未來。

從冰島、丹麥和英國等國家，一直到洛杉磯、悉尼、柏林和北京等城市，公共泳池在歷史上一直是人民的休閒聖地。在英國，許多公共泳池和戶外泳池長期被忽視；然而，隨著人們越來越多重新發現游泳的樂趣，尤其是在戶外游泳，泳池正經歷著一種復興。隨著越來越多的社區團體認識到室外泳池對當地社區的價值，許多地方正在對其進行修復和現代化改造，以滿足21世紀的要求。

諾森比亞大學（Northumbria University）健康與生命科學系運動管理助理教授邁克爾·伍德（Michael Wood）說，「在本世紀頭十年，人們做了很多倡導恢復泳池的工作。多年來，我開始深入研究，想知道為什麼英國的泳池如此受歡迎，數量卻這麼少。」

在英國，20世紀30年代是泳池的黃金時代，當時戶外游泳開始流行，全國各地修建了169座休閒設施。這種情況一直持續到20世紀40年代和50年代。伍德說，「他們的設計很宏偉，為當地創造出一種強烈的社區感。但是，從20世紀60年代開始，越來越少的人光顧露天泳池，部分原因是1960年沃爾芬登（Wolfenden）關於體育和社區的報告建議，公共泳池應該設在室內。體育委員會（Sports Council）1968年的一份報告《體育規劃》（Planning for Sport）強調了泳池的季節性，認為它們物非所值。到了20世紀60年代，戶外泳池得到的資金越來越少，漸漸年久失修。」

伍德說，越來越多人出國旅遊也加速了戶外泳池的衰敗。「與在氣候更溫暖的國家相比，英國的度假地不那麼好玩。」但英國變幻莫測的天氣並非泳池消亡的真正原因。伍德說，「荷蘭、德國、芬蘭、瑞典和冰島等氣候相似的國家一直保持著戶外泳池以及其充滿活力的文化。」

在冰島的雷克雅未克（Reykjavik），二戰前後的泳池建築輝煌，完整，包括「Sundhöll」（意思是游泳宮），一個25米長的現代主義建築，由顧群·賽繆爾森（Guðjón Samúelsson）設計，於1937年完工。在雷克雅未克的設計和應用藝術博物館，一個名為「沐浴文化」（Bathing Culture）的展覽正在舉行，旨在展示冰島的泳池文化。展覽顯示，到20世紀60年代，泳池變得有趣，增加了按摩浴缸和巨大的滑梯，強調玩耍而不是運動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冰島的藍瀉湖是最著名的天然泳池之一（Credit: Getty Images）

在洛杉磯，有一座面向大海的安納伯格社區海灘別墅（Annenberg Community Beach House），它是20世紀20年代女演員瑪麗昂·戴維斯（Marion Davies）的情人威廉·倫道夫·赫斯特（William Randolph Hearst）為她建造的。在聖塔莫尼卡海灘（Santa Monica Beach）兩側的一個加熱泳池，它在2009年修復後並向公眾開放。「加州政府在1959年買下了這處房產，」MLA設計室（Studio-MLA）的負責人揚·戴爾（Jan Dyer）說。「聖莫尼卡市於上世紀90年代接管運營，在1994年北嶺（Northridge）地震破壞了所有建築後，這座城市邀請公眾重新構想它的未來。安納伯格基金會出資讓這座城市實現了它的願望——一座全年公共海濱泳池。原來的泳池是完整的，但經過精心修復，大理石瓷磚被清洗或更換，水池底部手繪的裝飾魚圖案被修復。MLA還設計了兒童遊樂區和周圍的新結構，並引入環保概念，以減少光污染和能源使用。」

在英國，隨著珍妮特·史密斯（Janet Smith）的《流動資產：英國的麗都和露天游泳池》（Liquid Assets: the lidos and Open Air Swimming Pools of Britain）以及艾瑪·普希爾（Emma Pusill）和珍妮特·威爾金森（Janet Wilkinson）的《泳池指南》（The Lido Guide）等書的出版，人們對戶外泳池重新產生了興趣。伍德說，「英國有幾家老舊的泳池計劃今年重新開業，比如位於巴斯（Bath）的英國最古老的克利夫蘭泳池（Cleveland Pools）。2023年，赫爾（Hull）也會有一個新的公共戶外泳池。到2030年，我們有望看到20-30個新的公共戶外泳池，使英國公共露天泳池的數量從130個左右增加到160個。」

市政泳池，如建於1907年的莫斯利路浴場（Moseley Road Baths）和康沃爾郡（Cornwall）的彭讚斯（Penzance）裝飾藝術風格的海水泳池（它於1935年開放，以慶祝英王喬治五世的銀禧慶典），都曾是令人印象深刻的大型設施，直到後來年久失修。前者正在翻新；後者翻新已經完成。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國今年夏季天氣炎熱乾燥，增加了人們對戶外游泳的興趣（Credit: PA Media）

莫斯利路浴場是由威廉·黑爾父子公司（William Hale and Son）設計的一座華麗建築，幾年前幾乎關閉，因為維修成本太高。在許多家庭沒有浴室的時候，這座建築曾經提供各種實用功能，包括洗衣和洗澡。隨著時間的推移，空氣中的化學物質導致了這座鑄鐵拱門的腐爛，這座拱門橫跨了最大的洗浴區——75英尺乘35英尺的盛典池。它們最近由專業建築修復機構唐納德·英索爾聯合公司（Donald Insall Associates）完成翻新。該公司還修復了位於巴斯的古羅馬溫水浴場和克利夫蘭泳池。

該項目首席建築師馬修·沃恩（Matthew Vaughan）表示，「公眾對關閉莫斯利路浴場的計劃強烈不滿，此後莫斯利路浴場之友這個團體便成立了。他們與英格蘭歷史博物館（Historic England）、世界古蹟基金會（World Monuments Fund）和伯明翰市議會（Birmingham City Council）組成了一個聯盟，共同資助了修復工作。」這些浴場現在為當地社區活動提供服務，包括治療運動課、瑜伽、語言課、太極和工藝品展覽。非異性戀（LGBTQ+）游泳團體Moseley Shoals也曾使用過這些浴場。

泳池兩側的陽台已經修復，「我們修復的羅馬浴場也有陽台，」沃恩說。「如在20世紀後期莫斯利路泳池本是用來觀看游泳比賽的……以及觀摩游泳課程的。」在指出公共泳池的起源時，他補充道，「在他的十本關於建築的書中，羅馬建築師維特魯威（Vitruvius）寫到了古羅馬的公共浴室。羅馬人利用天然溫泉建造建築物，並掌握了水工程技術。在羅馬佔領時期，公共浴場在英國很常見，比如巴斯的浴場。」

結合自然的戶外泳池

羅馬人的水加溫技術在如今這個具有環保意識的時代被重新採用，尤其是在康沃爾的銀禧泳池（Jubilee Pool），這是英國最大的海水泳池之一。斯科特-惠特比（Scott-Whitby）表示，「2014年，當地人成立的慈善機構銀禧泳池之友（Friends of the Jubilee Pool）資助了翻新運動，他們在康沃爾議會、彭讚斯議會和歐盟資金的支持下，為翻修泳池籌集了180萬英鎊。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 位於康沃爾郡彭讚斯的銀禧游泳池已得到現代化翻新（Credit: Getty Images）

斯科特·惠特比工作室（Scott Whitby Studio）的總監亞歷克斯·斯科特·惠特比（Alex Scott-Whitby）說，「原來的泳池引人注目的牆壁抵擋了海浪，但它經歷了80多年的海風侵襲。」該工作室是此次翻新的建築設計任務。

「泳池有一個經典的海鷗翅膀形狀，伸到海里，」銀禧泳池的主管蘇珊·斯圖爾特（Susan Stuart）說。「游泳池就建在維多利亞時代海濱大道舊避難所的上面，舊避難所被用作售貨亭，存儲和咖啡屋的後廚。我們想保持這種簡單，但迫切需要泳池現代化改造和創造更多的空間。新的玻璃建築以一種輕盈、現代的方式連接著避難所，既不過分裝飾，也沒有模仿痕跡。」

泳池的修復、咖啡屋和酒吧的擴建，以及提供藝術表演和健身課程等場地的社區會堂，正在重振這座建築當年的風采。斯科特-惠特比說，「水池是通過鑽到地下深處並從中提取溫水來加熱的。」這種加熱方法是由當地平面設計師馬丁·尼克松（Martin Nixon）和他的兄弟查爾斯（Charles Nixon）提出的。

「這是英國建造的第二個地熱泳池；第一個是在巴斯的羅馬浴場。此泳池可以加熱到35°C，因此得以全年使用。冰島的藍瀉湖（Blue Lagoon）也有類似的泳池。銀禧泳池很可能成為地熱海水池的先驅者。彭讚斯是（英國）最貧困的社區之一，銀禧游泳池現在也被視為一種文化建築保育，吸引了更多的遊客來到該地區。」

蘇珊·斯圖爾特補充道，「全年開放和對冷水游泳重新燃起的興趣支持了淡季增長，減少了當地經濟的季節性波動，提振了就業前景。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴頓溫泉游泳池佔地三英畝，建在德克薩斯州奧斯汀的一條小溪裏（Getty Images）

斯科特-惠特比說，「人們對游泳的巨大興趣和新冠疫情後的樂觀情緒」讓銀禧泳池的吸引力大大增加。伍德對此表示贊同，「疫情讓我們意識到社區價值。泳池之所以有吸引力，還因為人們正在抵制數字時代的誘惑，享受游泳的感官和身體體驗。」

另一個20世紀早期仍在使用的海水泳池是悉尼的邦迪冰山俱樂部（Bondi Icebergs Club），它最初被稱為冰山游泳俱樂部（The Icebergs Swimming Club），是由救生員於1929年建立，他們想通過在冬季游泳來保持體能。俱樂部位於邦迪海灘的南端，包括一個50米長的成人泳池和一個25米長的兒童游泳池（都沒有加熱），現在全年開放。其他特色還包括熱水淋浴、泳池邊餐廳、桑拿房和記錄其歷史的展覽館。

1999年，冰島玄武岩建築事務所（Basalt Architects）設計了藍色瀉湖（Blue Lagoon），一系列地熱池融入崎嶇的火山景觀，2021年，同樣在冰島的高朗泳池（Guðlaug Baths），包含兩個池，其中一個由溫泉加熱。還有一家是由冰島烏替奧因尼建築事務所（Úti og Inni Architects）於1993年創建的綜合游泳池澳巴加朗（Árbæjarlaug Árbæja）。建築師包朵·薩瓦瓦森（Baldur Ó Svavarsson）說，「室內泳池有玻璃穹頂，可以吸收日光，連接到室外游泳池。它還有一個滑梯，水流從上面噴湧而下，把滑下來的人推到水池的深處，以確保沒有人受傷。另一個吸引人的地方是熱水浴缸。很多人不游泳，喜歡坐在浴缸裏討論政治。」

天然泉水也流入巴頓溫泉池（Barton Springs Pool），這是一個佔地三英畝的人工浴池，底部是石灰石，建在德克薩斯州奧斯汀（Austin, Texas）的一條小溪的河道上。周圍是長滿草的山坡，游泳者可以在那裏游泳後擦乾身體，或在游泳池周圍的樹林中乘涼。

哥本哈根也有很多露天泳池。建築事務所巴甲恩哥（Bjarke Ingels Group）設計了這座城市的海水浴場，並於2003年建造完工。它擁有不同深度的泳池，包括一個跳水池，可容納600人，並通過碼頭和木板棧道模擬海灘環境。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 悉尼邦迪海灘的冰山俱樂部因田園風光而著名（Credit: Getty Images）

另一個河畔泳池是柏林的巴德謝弗（Baderschiff），位于城市施普雷河（River Spree）的東岸。泳池位於一艘舊船的船體內，因此得名，意思是游泳船。泳池與河水分開，河水污染嚴重，不能在裏面游泳。巴德謝弗最初是由藝術家蘇珊妮·勞倫茨（Suzanne Lorenz）與建築商AMP和Gil Wilk合作設計的藝術品。泳池從早上8點開至午夜，也是一個受歡迎的夜總會，有酒吧和舞曲音樂。

倫敦建築事務所奧托皮（Studio Octopi）非常注重公共泳池項目。2013年，他們推出泰晤士浴場（Thames Baths），並開始與社區合作，設計新的戶外游泳設施。他們提出了一種盡可能接近在河裏游泳的體驗。「想法是用蘆葦和燈心草圍住自然過濾的河池，這個想法引起了全世界媒體的想象，一場活動就籌集了14.2萬英鎊捐款。但泳池的地點還沒有確定，」導演克里斯·羅默-李（Chris Romer-Lee）說。

該事務所的企劃之一是行動中的泳池（Swimmobile），這是與藝術家艾米·沙羅克斯（Amy Sharrocks）合作的美國式概念，設想開著敞篷卡車駛入沒有水的地區。沙羅克斯說，「游泳車在城市街道移動。這個想法是為了給街頭帶來歡樂的水花。我的工作以合作和交流為中心，而行動中的泳池是一個強大的合作平台，它能激發人們對水的快樂和更深層次的思考。我們正面臨嚴峻的水資源危機，但水是連接人群的紐帶和必需品。每年5月到10月，行動中的泳池可以舉辦為期6個月的夏季游泳活動，考慮到目前流行的冬泳，這個時間可能更長。」

奧托皮的另一個方案是修復坎布里亞郡（Cumbria）的格蘭其戶外泳池（Grange Lido），這是一個50米長有裝飾藝術風格的海水泳池，於1993年關閉。一個由社區領導的團體「拯救格蘭其」（Save Grange Lido）正凖備把這個地方改造成一個新泳池。如果可以籌集到資金，池水還可加熱，現有和擴展的設施還包括一個新的咖啡館，餐廳和其他社區設施。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 近年來，有益身心健康的戶外游泳越來越受歡迎（Credit: PA Media）

此外，經過長達10年的宣傳活動，社區組織「塔萊爾之友」（Friends of Tarlair）獲得了塔萊爾戶外泳池（Tarlair Lido）裝飾藝術館99年的租約。塔萊爾泳池位於蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）附近的一個海濱風景區，那裏有一個海水潮汐池。奧托皮已經獲得了完全修復其展館的許可，該展館將容納一個新的咖啡館和社區工作室。20世紀70年代的擴建部分被綠色的石頭所取代，其形式的靈感來自游泳池的曲線和周圍金雀花和花崗岩懸崖的顏色。該項目將於2023年夏天完工。

羅默-李寫了一本介紹世界上70個最好人造潮汐池的書，名為《海洋池》（Sea Pools），將於明年由巴斯夫德出版社（Batsford）出版。他說，「相對而言，這種泳池的多樣性和驚人之美還沒有得到足夠的研究。」他認為，目前只是建造更多此類泳池更廣泛計劃的開始。「長時間的潮汐意味著低潮期游泳很麻煩，或者由於地質原因海岸特別危險，而潮汐池為社區提供了一個安全的游泳區域。與水親近的權利是貫穿我們所有工作的重要理念。」