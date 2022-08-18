美國NBA籃球巨星喬丹芝加哥甩賣豪宅十年卻無人問津的背後原因

28 分钟前

圖像來源，John Eckert 圖像加註文字， 喬丹在2012年首次將芝加哥豪宅掛牌出售，至今已經降價一半。

邁克爾·喬丹（Michael Jordan）堪稱全世界最為人崇拜的巨星之一，也是身家最為豐厚的體育界人士。但他也像我們很多人一樣，沒有能避開房地產市場上的問題。

自2021年至今的10年，這位籃球傳奇人物一直試圖出售他在美國伊利諾伊州距離芝加哥40公里的海蘭帕克鎮（Highland Park）的豪宅。

此豪宅建築從圖紙開始，1995年竣工，是喬丹在20世紀90年代末躲避外界關注的「世外桃源」。當時他帶領芝加哥公牛隊獲得了三個全國籃球協會（NBA）冠軍，通過工資和贊助交易積累了大量財富。

即使按照名人的標凖，海蘭帕克的豪宅也非常富麗堂皇。

圖像來源，John Eckert 圖像加註文字， 喬丹豪宅內當然少不了一個標凖尺寸的籃球場。

豪宅有9個房間和19個浴室，面積超過5000平方米，設施包括一個電影院、一個健身館、一個網球場和一個室內標凖尺寸籃球場。

還有一個可容納14輛車的車庫。

房地產市場的不同「舞蹈」

2003年喬丹最後一次效力後從籃球界退役，目前住在佛羅里達州朱庇特鎮（Jupiter）的另一座豪宅裏，並在2012年將海蘭帕克鎮的豪宅掛牌出售。

圖像來源，John Eckert 圖像加註文字， 喬丹豪宅內共有9個臥室、19個浴室和多個不同用途的場、館、廳。

根據負責出售該房產的地產代理公司Compass網站上所列的信息，豪宅最初的要價是2900萬美元，但後來減價，「僅售」1490萬美元。

2013年，該豪宅還曾試過用較低價格（1300萬美元）拍賣，也失敗了。

到了2020年，儘管網飛（Nerflix）推出了大受歡迎的喬丹系列紀錄片《最後之舞》（The Last Dance），將鏡頭對凖他作為芝加哥公牛隊球員的最後一個賽季，但人們因紀錄片重新燃起的對喬丹的興趣也沒有幫助吸引到潛在買家。

「度身定做」

美國的房產專家認為他們知道為什麼喬丹的海蘭帕克豪宅像被下了咒語一樣無人問津。

多年來專家們指出的主要原因之一是，海蘭帕克鎮本身就是一個障礙，因為這裏離芝加哥市中心並不那麼近，也沒有像 號稱「風城」的芝加哥附近其他地方一樣的房價。

豪宅顧問亞當-羅森菲爾德（Adam Rosenfield）在接受金融網站Marketwatch採訪時也表示，喬丹豪宅的建造品味可能對一般買家沒有吸引力。

羅森菲爾德說：「當你有這樣一個特製的房產，而且如此度身定做，要賣出去非常困難。」

圖像來源，John Eckert 圖像加註文字， 喬丹的球衣是23號，他豪宅的大門上也有23。

「買房就像買藝術品」

另一位高端房地產專家麥·諾曼德（Michael Nourmand）向《好萊塢報道》雜誌解釋說，要對豪華和高端定制的房產進行估價可以說非常難。

他說：「買這種房產更像是買藝術品」。

「如果是普通的房子，那麼這個房子有過去同類型房子的銷售價格做參考。如果房子很大，很貴，它們就是那種僅此一宗的交易，很難估價。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為美國NBA籃球的巨星，喬丹曾是體壇最富。

諾曼地說：「這不像買牛奶，可以在網上看到別人都賣的什麼價。」

在最新一期的《福布斯》雜誌富豪榜上，喬丹的財富估計為17億美元，他的投資資產組合包括NBA球隊夏洛特山貓隊，所以喬丹顯然並沒有壓力急於出手伊利諾伊州的這個房產。

名人的失落

不過，喬丹已經加入了一個名人失落群，群裏的各位有時發現自己深愛的夢想家園可能不是那麼有吸引力，能自動招來潛在的買家。

演員湯姆·克魯斯（Tom Cruise）就曾有過這樣的經歷。

他在2014年以5900萬美元的價格掛牌出售在科羅拉多州的牧場後，也經歷了無人問津的窘境。