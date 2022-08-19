歐洲大旱：「饑餓之石」重見天日的不祥警告

克里斯蒂娜·J·奧爾加茲（Cristina J. Orgaz） @cjorgaz

BBC西班牙語

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「饑餓石」提醒人們以前的乾旱

持續高溫少雨導致歐國數國嚴重乾旱。歐洲一些河流水位降低，並顯露出「饑餓石」（也稱「饑餓之石」，「hunger stones」），上面刻有我們祖先關於艱辛時刻即將到來的不祥警告。

這些所謂的「饑餓石」其實是一些河牀岩石，只有在水位極低時它們才會見天日。

先人在石頭上刻上一些有關乾旱所引發災難的信息，無情地提醒著人們過去的乾旱給人們所帶來的苦難。這些碑文可以追溯到幾十年、甚至幾百年前。正如一位推特用戶@Batallitass在8月8日上傳的一則推文中顯示的那樣。目前這條推文已被廣泛轉發。

其中在易北河（Elbe river）流域所發現的碑文最古老，可以追溯到1616年。上面的文字用德語寫成：「如果你看見我，就哭吧」。

乾旱日曆

這塊「饑餓石」特別有名，因為它上麵包括了幾次嚴重乾旱的日期。

（下面推特顯示了德文鎸刻的一張照片。它寫著：「如果看見我，就哭吧」。）

根據捷克考古學家小組在2013年所作的一項研究，石頭上可以找到這些年代：1417、1616、1707、1746、1790、1800、1811、1830、1842、1868、1892以及1893年。

另一塊岩石上寫著，「一旦這塊石頭消失，生命將會再度繁榮。」

還有一塊石頭上寫到：「曾經看到我的人哭了。現在看見我的人將會哭。」

「如果你再見到這塊石頭，你將會哭。這就是1417年河水有多淺，」另一石頭上有這樣的留言。

宣示貧窮

過去，如果河流水位落到如此之低，對許多人來說則意味著貧窮與苦難。

乾旱不但使莊稼受毀，同時也切斷了運輸糧食和各種供應的河道，之後便是饑荒的到來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「饑餓石」上寫著從前乾旱的日期。

過去，包括奧地利、捷克、德國、匈牙利、波蘭和瑞士部分地區的中歐都依賴河流兩岸的肥沃土地生產糧食。

德國記者科恩斯（Olaf Koens）也在推特上解釋說，在德語中甚至專門有一個詞來形容這些岩石 - 「hungersteine」（直譯為「饑餓之石」）。

其靈感來自於人們在其中一塊石頭上所發現的碑文，它把1947年形容為「饑餓之年」。

下面是德國記者科恩斯的一條推文，文中顯示形容1947年饑餓之年的一塊「饑餓石」。

近年來，乾旱已經成為中歐氣候變化最突出的標誌之一。

過去的警示

其中，捷克北部城鎮傑欽是露出更多「饑餓石」的城鎮之一。它靠近德國邊界，在易北河和普洛烏奇尼採河交匯之處。

易北河河牀上出現了多達十幾塊這樣的石頭，提醒當地居民從前的艱難時刻。

另外一塊「饑餓石」正在德國舍訥貝克鎮的博物館中展出，這塊石頭曾經位於一個低水位的河港盆地附近。如果看見這塊石頭就意味著水位已經太低，船隻無法航行通過。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中歐經歷乾旱

大多數「饑餓石」都是在易北河找到的，但在該地區的其他河流中也有出現，例如，萊茵河、摩澤爾河以及威悉河。

歐洲大旱

根據歐洲乾旱觀測站（EDO）的數據，乾旱警告目前正在影響著60%以上的歐洲地區。德國、英格蘭和意大利的主要河流水流量都在減少。

意大利曼托瓦市的低水位雖然沒有讓「饑餓石」顯現，但卻在波河的河牀上發現了二戰時一枚重達450公斤未爆炸的炸彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波河的河牀上發現了二戰時一枚重達450公斤未爆炸的炸彈。

最近幾周，法國和西班牙等國家都已經不得不開始限制用水。在這兩國的部分地區，當局還在某些特定情況下被迫切斷供水。

法國當局在8月7日宣佈，該國正面臨自1958年有記錄以來最嚴重的旱情。

據路透社報道，在德國，萊茵河（從瑞士阿爾卑斯山流向北海）水位太低，已經迫使航運公司減少貨運航行。