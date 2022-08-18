乾杯！日本勸說年輕人多喝酒幫助提振經濟

37 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在東京居酒屋喝酒的年輕人

日本年輕人喝酒少本來應該是好事，但日本政府卻發起新的宣傳活動，希望年輕人多喝點酒振興經濟。

和父母一輩比起來，日本年輕一代更少喝酒，從銷售酒類得來的稅收也大受影響。

日本國稅廳發起「清酒萬歲！」（Sake Viva!）的全國競賽，希望能通過比賽徵求促銷酒類銷售的創意計劃，振興稅收經濟。

該競賽要求20至39歲的年輕人分享能夠開啟年輕人飲酒需求的商業構想，不論是日本清酒、燒灼、威士忌、啤酒或葡萄酒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 競賽團隊希望提高酒類飲料對年輕人的吸引力

徵求創意構想

負責競賽的團隊表示，新冠疫情期間生活習慣改變，加上日本逐漸老化的人口，都促使了酒類銷售下滑。

競賽團隊希望年輕人能提供促銷酒類的創意構想，加大酒類品牌對年輕人的吸引力，甚至利用人工智能高科技手法來提升酒類飲料的消費。

日本媒體表示，人們對促銷酒類銷售的競賽反應不一，有人批評活動鼓勵年輕人養成不健康的飲酒習慣，也有人在網上提出很有創意的想法，例如用人氣很旺的女明星作為虛擬女性侍酒師，招攬更多酒客光顧。

促銷酒類銷售的競賽到九月底截止，最佳創意計劃將在11月公布，並獲得專家進一步發展付諸實現。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 日本近三分之一的人口年齡在65歲以上，該比例為全球最高

人口老年化和酒類銷售減少

競賽網站表示，日本酒精飲料市場逐年萎縮，人口老年化和出生率下降是背後主要因素。

日本國稅廳最近的數字顯示，2020年酒類消費人均75升，1995年人均年消費量為100升。

銷售酒類飲料得來的稅收也是逐年減少，根據英文《日本時報》（The Japan Times）的資料，1980年酒類稅收佔總稅收的5%，2020年只佔1.7%。

世界銀行（World Bank）估計，日本近三分之一的人口年齡在65歲以上，該比例為全球最高。