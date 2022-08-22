歐洲大旱使河牀湖底年代久遠的秘密開始浮出水面

埃爾莎·梅什曼（Elsa Maishman）

BBC 新聞

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 萊茵河，一塊刻著年份字樣的「饑餓石」，隨著水位降低而暴露，顯示了過去水位曾經降低到什麼程度

在中國各地酷熱大旱同時，歐亞大陸另一端的歐洲也已經持續數周熱浪不退；高溫無雨造成乾旱，河流湖泊水位驟降甚至乾涸。

這不但給航運和船隻往來造成重大問題，也意外讓一些通常埋藏在水下的寶藏和秘密再度暴露在陽光下。

其中最令人感到不祥的是「饑餓石」。它們位於昔日乾旱期間刻在河流的水線上，似是留給後代的警告：當石頭浮出水面時，說明要遇到麻煩了。

大多數「饑餓石」 再度出現的地方，是在易北河的河岸；易北河從捷克共和國流經德國。

1616年，河裏一塊石頭露出水面，上面刻了一句話，據信年代最早可以追溯到15世紀，這句話的意思是「如果你看到我，哭泣吧」。

塞爾維亞境內多瑙河水位降低，則暴露出第二次世界大戰期間沉沒的船隻殘骸，有些還滿載著炸藥。

這些船隻在普拉霍沃鎮附近的河段被發現，它們是1944年在那裏沉沒的納粹艦隊的一部分。

隨著乾旱的持續，預計還會有更多水下掩藏多年的秘密見光。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 幾艘二戰期間沉沒的德國軍艦在水下靜靜待了70餘載，現在暴露在陽光下。這些戰艦沉沒時正在逃離蘇軍的追擊

意大利的波河水下躺了很多年的沒有爆的彈藥也重見天日。

2022年7月，曼圖亞市附近一個村莊的 3 千村民被疏散，讓專家拆除並安全引爆一枚淹沒在水下的二戰炸彈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利軍人從波河乾涸的河牀移除一枚二戰留下的未爆炸彈

波河水位下降，露出水面的還有德國人戰時適用的一艘駁船，這艘船 1943 年沉沒。

幾個月前，隨著水位下降，當地人目睹 Zibello 號駁船浮出水面。隨著乾旱的持續，船身越來越多暴露在陽光下。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 齊貝羅號駁船逐漸露出水面

羅馬台伯河水位下跌後，一座古橋的廢墟出現在人們眼前。這座橋可能是公園 50 年前後尼祿皇帝時代建造的。

每逢低水位的時候，總有一小部分廢墟浮出水面，但現在可以看到的部分比平時多得多。

它位於一座現代橋樑，維托裏奧·埃馬努埃萊二世橋（Vittorio Emanuele II） 的下方。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼祿皇帝時代修建的一座古橋殘亘露出台伯河河面

在西班牙中部，卡塞雷斯省的瓦爾德卡納斯水庫中「西班牙巨石陣」也浮出水面。

這片巨石圈正式名稱叫瓜達爾佩拉爾的石墓，據信年代可以追溯到公元前 5 千年。

它們於1926年被考古學家發現，1963年當地實施農村發展項目，興建水庫，這些石墓被淹沒。

從那時起，它們曾四次浮出水面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西班牙中部水庫枯水，庫底的「巨石陣」暴露無遺。

在與葡萄牙接壤的加利西亞，一個水庫今年稍早完全乾涸，一座「鬼村」森然出現在人們眼前。

這個水庫所在的地方有一個叫阿塞萊多的村莊。當時遷移到別處的原村民聞訊趕回故鄉，再看一眼當年家園的遺跡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙靠近葡萄牙邊境的一個村莊被劃入水庫庫區，沒入水下，只有水位極低的時候會露出水面

英國也有銷聲匿跡已久的寶藏重見天日。

德比郡德文特村一個水庫乾涸，露出一處廢墟，被認為是當地一個古老教堂的殘亘。

那裏 1940年代建水庫，整個村莊都成了庫區，沒入水中。

圖像來源，Terry Westerman 圖像加註文字， The Derwent church spire was originally left intact as a memorial but later demolished

康沃爾郡的科利福德湖水庫乾涸，露出一片古樹殘骸。

博德明荒原（Bodmin Moor）地區1980年代修水庫，大片林地沉入水下。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 博德明荒原的水庫建成後這些樹木便沉入水底，現在重見天日

英格蘭西南部斯溫頓的利迪亞德公園裏出現了一些 17 世紀花園的痕跡，因為持續高溫下綠茵草坪枯死，暴露出地面的印痕。

附近的朗列特莊園（Longleat）也出現了類似的「幽靈花園」。