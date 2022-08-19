佩洛西訪台後續：台灣首次試射兩枚飛彈 美中台三方軍事角力持續

19 分钟前

圖像來源，Taiwan Military News Agency/Handout via REUTERS 圖像加註文字， 台灣海軍士兵在軍事演習中演練導彈裝載操作（資料照片）。

台海情勢持續緊張，在北京回應美國眾議院院長佩洛西（裴洛西 Nancy Pelosi）訪台，啟動歷年來最大規模的對台軍演之後，隸屬台灣國防部的研發機構「中科院」，亦在周四（8月18日）晚間試射兩枚飛彈。

這是本月初中國大陸解放軍軍演後，台灣首次試射最大彈道「無限高」的飛彈，發射地附近海域所在的西太平洋還有解放軍軍艦航行，格外引起關注。

據台灣媒體報導，星期四晚間在台灣東部外海有1艘屬於中國解放軍的導彈驅逐艦，剛好在飛彈試射的警戒範圍外。

試射飛彈

圖像來源，NCSIST, Taiwan 圖像加註文字， 台灣中山科學研究院表示，「天弓三型」飛彈已經量產。

簡稱「中科院」的台灣中山科學研究院 （NCSIST）於星期四晚間在台灣東部台東及南部屏東兩地發射「無限高」飛彈。

根據台灣漁業署公告的射擊通報，中科院在周四及周五兩日（8月18至19日），在台灣東南部海空域進行飛彈實彈發射。因應此次射擊，海域管制範圍包含了屏東縣東南九鵬區域、台東外海離島綠島、蘭嶼及成功海空域。

根據過去慣例，台東發射的飛彈為「靶彈」，屏東則為實際測試的攔截導彈。但中科院依循過往處理，不對外透露發射飛彈的相關詳細信息。

「天弓三型」飛彈？

台灣軍事評論者楊俊斌在台媒評論稱，從飛彈發射升空是以垂直方向進行，18日發射的飛彈彈種應該是台制「天弓三型」增程彈，射程範圍可達200公里。他說，「主要是解放軍在圍台演習中以東風飛彈進行演習，為了做為相對比較，測試天弓飛彈的防衛能力是合理的事情，又以『天弓三型』超音速飛彈最為可能。」

他又說，以過去的經驗分析，「天弓三型」飛彈飛行速度超過音速的5倍，射程超過200公里，射高接近70公里，現已是台灣防空系統中最重要的一環。據楊俊斌分析，天弓飛彈部署環繞整個台灣，可能多達12個連數百枚以上的「天弓」一、二、三型飛彈，「最新型的『天弓三型』增程型飛彈，則可用以攔截解放軍的彈道飛彈，是精銳的彈種。」

此外，也有評論表示，台制「天弓三型」防空飛彈，可以攔截定翼機、巡弋飛彈與短程彈道飛彈，並執行飛彈防禦和聯合防空等任務。

事實上，在周四晚飛彈試射前，台灣總統蔡英文也首度前往台灣東北宜蘭海軍蘇澳基地慰勉台灣官兵。

圖像來源，Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS 圖像加註文字， 周四晚飛彈試射前，台灣總統蔡英文曾首度前往台灣東北宜蘭海軍蘇澳基地慰勉台灣官兵。

蔡英文並透過臉書粉專釋出台灣海軍艦艇在東部外海近距監控共艦的影像。該影片顯示台灣海軍艦艇在東岸外海近距離監控中國解放軍飛彈驅逐艦「安陽號」及飛彈護衛艦「許昌號」。

周邊軍事活動

在佩洛西訪談結束後，台灣周邊來自各方的軍事活動仍然活躍。據報導，德國將派出13架軍用飛機進行「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）的行動。這是二戰後，德國空軍最大的一次部署。

此外，台灣國防部稱，本周二（8月16日），台灣國防部稱偵獲解放軍軍機計17架次及軍艦5艘次，其中1架「運八」電偵機飛入台灣東南空域。隔日，美軍E-8C「聯合星」（Joint STARS）作戰指揮機亦飛入台灣南部巴士海峽。

「聯合星」作戰指揮機是美空軍用於戰鬥管理和跟蹤地面目標的主要平台，用以探測相關軍事目標。

中國大陸軍事評論員宋忠平周四對《環球時報》稱，「聯合星」在台海周邊的活動是整個美國偵察系統的重要組成機制。