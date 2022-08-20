印尼總統稱中俄領導人都將參加G20 或成習近平「二十大」後首次出訪

38 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在俄羅斯和中國各自與世界交惡之際，兩國首腦許諾中俄關係「上不封頂」。

印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo；佐科威）表示，中國主席習近平和俄羅斯總統普京都計劃出席11月在巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會。他在本周接受彭博社採訪時表示：「習近平會來，普京總統也告訴我他會來。」

印尼是本次G20峰會的輪值主席國，這也是首次有消息確認兩位領導人都將出席這次峰會。

對於普京和習近平這兩位世界矚目的領導人而言，此次出席具重要意義。一方面，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，8月台灣海峽局勢急速升溫，美國在兩次事件中分別譴責俄羅斯和中國，而現在三國領導人可能將同時出現在國際政治舞台上。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 佐科（左）上月成為在年初北京冬奧會以後習近平接待的首位外國領導人。

澤連斯基與普京同台？

入侵烏克蘭後，在國際政治舞台上，普京被西方國家孤立。因此，在今年4月，印尼在宣佈邀請普京參加G20會議後，受到了來自西方的壓力，要求將普京排除在會議之外，比如華盛頓方面此前已呼籲G20取消俄羅斯的成員資格並撤回對普京的邀請。

在佐科確認普京參會的消息後，8月19日，英國外交部發言人表示：「當俄羅斯對烏克蘭的侵略仍在繼續，它就沒有道義上的權利列坐於20國集團中。」

不過，克里姆林宮官員在6月說，普京已經接受了佐科的峰會邀請，只要新冠疫情允許，他就會出席。

路透社援引一位熟悉情況的官員稱，普京計劃出席。

圖像來源，UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA 圖像加註文字， 自俄羅斯對烏克蘭開戰以來，多國領導人親身到訪基輔，向澤連斯基表達支持。

各種消息也透露，正在與普京處於戰爭狀態的烏克蘭總統澤連斯基也將以某種形式參加G20。

白宮國家安全委員會一位發言人稱，如果普京「確實參加G20，那麼澤連斯基應該參加」。

印尼已經邀請澤倫斯基，後者表示他至少會以虛擬形式出席。烏克蘭並非G20集團的成員。

在世界局勢動蕩不安的2022年，印尼作為G20輪值主席國，試圖保持中立立場，將自己定位為國家之間的和平使者。

「大國之間的競爭確實令人擔憂，」佐科向彭博社表示，「我們希望的是這個地區能夠穩定、和平，這樣我們才能建立經濟增長。」

佐科還在今年6月成為首位分別訪問基輔和莫斯科的亞洲領導人，他還分別會見了澤連斯基和普京。佐科在本周早些時候表示，俄羅斯和烏克蘭都接受印尼作為「和平的橋樑」。

英國外交部發言人表示：「我們歡迎印尼的努力，以確保俄羅斯戰爭影響被納入考量，以及有跡象顯示烏克蘭總統澤連斯基可能代表該國參加G20領導人峰會。」

拜登上任後首次與習近平會面？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平與拜登7月底的通話氣氛因佩洛西訪台而顯得緊張。

如果成行，這將成為拜登上任以來首次與習近平的當面會晤。

因人權、貿易問題，以及最近美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對台灣的訪問，華盛頓和北京之間的關係不斷惡化。尤其是佩洛西曆史性地訪問台灣，促使中國在台灣周圍進行了近一周的軍事演習。

就時機來看，這是習近平自2020年1月訪問緬甸以來首次離開中國。

其次，中共將在2022年10月或11月召開「二十大」，這次會議上中共將進行領導層換屆。考慮到此前中國修改憲法，取消了國家主席任期限制，外界普遍預計現任領導人習近平將開啟第三個任期。

「二十大」的日期尚未公布，但前兩次黨代會分別在10月底和11月中旬舉行。這意味著習近平很可能在前往巴厘島參加G20分會前獲得第三個黨內領導人任期。

不過值得一提的是，習近平在今年「二十大」上可能獲得的是「中共中央總書記」和「中共中央軍委主席」職務，要待2023年3月召開的全國人民代表大會上，才可能連任「中國國家主席」和「國家軍委主席」職務。

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