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烏克蘭戰爭打滿半年 BBC回顧戰爭如何改變了世界
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烏克蘭戰爭打滿半年 BBC回顧戰爭如何改變了世界
48 分钟前
8月24日是烏克蘭獨立紀念日2月24日。自俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭以來，戰爭至今已滿六個月，並且沒有結束的跡象。戰爭對人民生活和全球經濟造成了哪些影響和衝擊？
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