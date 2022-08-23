安東尼·福奇：美國應對新冠代表人物宣佈年底卸下公職

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圖像來源，Getty Images

美國頂級傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）宣佈，將於今年12月卸任美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）所長和白宮首席醫療顧問。

美國總統拜登發表聲明表示，相信無論福奇今後從事什麼工作，美國國民乃至整個世界都將繼續受惠福奇的專業知識。拜登對福奇的精神、活力以及科學操守表示感謝。

福奇博士擔任美國國家過敏和傳染病研究所所長38年，他表示，離開上述兩個職位後自己將追求職業生涯的另一個篇章。

81歲的他在聲明中說，領導美國國家過敏和傳染病研究所是一個終身的榮譽。

福奇是美國應對新冠大流行的標誌性人物。今年7月，他表示自己會在拜登總統目前任期結束前退休。

福奇於1968年加入美國國家衛生院（National Institutes of Health），當時的美國總統是林登·約翰遜。1984年艾滋病肆虐的時候，他被任命為美國國家過敏和傳染病研究所所長，此後曾為7位美國總統服務，從共和黨的里根一直到民主黨的拜登。

隨著2020年新冠疫情的爆發，他成為了美國最著名的醫生，經常出現在美國國內和國外的媒體鏡頭中，成為抗擊疫情的代表人物。但在此期間對他的評價兩極分化嚴重。

一方面很多人成為他的粉絲——2020年，一份要求人物雜誌將他命名為「在世的最性感的男性」的請願信獲得了28000個簽名。另一方面，福奇惹惱了一些右派人物，他被視為推廣封鎖和強制戴口罩舉措的代表。

更吸引關注的是，他時常和前任美國總統特朗普在疫情應對措施上發生衝突。

福奇周一還表示，儘管即將離開政府職位，但自己不會從醫療系統徹底退休。

「我仍富有活力和激情，會努力追求下一階段的職業目標。」