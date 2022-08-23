美韓軍演恢復：模擬一場來自朝鮮的攻擊

吉恩·麥肯錫（Jean Mackenzie）

BBC駐首爾記者

35 分钟前

圖像加註文字， 艾比·沃爾特斯上尉是韓國烏山空軍基地內服役的美軍戰鬥機飛行員。

韓國與美國正舉行朝鮮半島多年來規模最大的聯合軍事演練，以實習如何與敵意日濃的朝鮮交戰。BBC獲准造訪鮮為人知的聯合作戰中心，可問題是，這些模擬戰爭到底能達到什麼目的？有沒有可能適得其反？

在首爾郊外一處軍事地堡深處，兩位空軍上校並排而坐，一位是美國的，另一位是韓國的。

在這漆黑的房間內，一面大屏幕在展示無數的朝鮮衛星照片，而他們的眼睛就在速讀這些照片。這些照片只是被投進那保密數據庫的諸多情報資料之一。

安東尼·庫欽斯基上校（Col Anthony Kuczynski）是作戰中心的美方運作負責人。他介紹說：「只要朝鮮有導彈從地面起飛，我們就有能力馬上判別出來。」

然後，電腦算法會推算導彈可能在往哪裏飛。他補充說：「然後，我用蹩腳的韓語，他用出色的英語，我們迅速做出決定。」說時他指著身旁的韓國同僚許上校（Col Soe；音譯）。

這座位於美軍烏山空軍基地內的作戰中心可謂獨一無二，這裏有兩支軍隊和衷共濟，保衛一個國家。這是朝鮮戰爭（韓戰）將近70年前在沒有簽訂和平條約下終戰之後，美國給予韓國的承諾。

韓美兩國空、陸、海三軍，太空與網絡行動，都透過這房間來協調。拜登（Joe Biden）於今年5月成為首位到訪中心的在任美國總統，凸顯了它在當下的重要性。

本周，兩軍四年來首次進行實戰演練，實習如何回應朝鮮來犯。這些演練本來經常進行，但美韓兩國在2018年取消了演練，試圖以此游說朝鮮放棄核武器。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2022年5月，庫欽斯基上校（右）向到訪烏山基地的美國總統拜登（中）和韓國總統尹錫悅（左）講解。

然而，外交僵局持續多年加上朝鮮敵意日深，美韓兩國都認為現在是時候重啟演練。

朝鮮今年以來所發射的導彈數目比過去任何一年都要多，該國的軍備也越趨精密，似乎更具備躲避防禦並命中目標的能力。

與此同時，情報顯示朝鮮的第七次核試驗已如箭在弦，這有可能被用作完善一款體積更小，適合在戰地使用的核武器，投放到與韓國的衝突中。加諸其上的還有朝鮮最高領導人金正恩近期接連警告，他已做好凖備對韓國使用核武器。

綜觀而言，首爾似乎越來越危險，而保衛韓國首都正是兩軍此次演練的課題之一。名為「乙支自由護盾」，一連九天的演練，將調集各式飛機、船艦和坦克，沙盤推演如何擊退朝鮮的攻擊，以及如何反擊敵人。

庫欽斯基上校說：「我無法在教室內傳授這些，這是一門藝術。我只能帶著大家做一遍，盡可能創造出最緊迫的環境。朝鮮半島不是很大，因此我們能反應的事件很有限。」

平壤恐怕將予以報復，手法包括試射更多導彈，進行各方預期甚久的核試驗，甚至發動小規模武裝衝突。

韓國國防部次官申範澈對BBC表示，指責韓國敵視朝鮮並不公平，朝鮮也不應策動進一步軍事行動，然後將之歸咎於韓朝軍演。

申範澈說：「他們都知道這些演練只為了防衛，他們只是找藉口而已。他們會為了自身軍事與政治目的而挑起事端，因此我們不能接納他們的批評。」

圖像來源，News1 Korea 圖像加註文字， BBC罕有獲准進入韓美聯合作戰中心。

在基地的地面上，空軍上尉艾比·沃爾特斯（Capt Abbey Walters）正凖備執行演練項目。她介紹跟韓國同僚一起飛行為何讓她變得更有效率：「要是我們一同練習的話，那在空中的溝通要暢順許多。我們可以走得更快，工作更得心應手。」

烏山基地的美軍首長斯科特·普勒斯中將（Lt Gen Scott Pleus）對此強烈否認。當被問到朝鮮軍事進步所帶來的影響時，他自信地說：「我們也在進步。」

這些演練很大程度上也是一種軍力展示——嘗試阻止朝鮮動用任何武器。

首爾此前警告，要是平壤堅持試驗核武器，首爾將予以」高強度「回應。申範澈確認，美國將派遣轟炸機等武器到韓國，而首爾也將與華盛頓一道，對朝鮮施加更多制裁。

申範澈說：「導彈防禦從來沒有100%保證，但我們能阻撓他們攻擊我們的野心。」

圖像來源，KCNA / Reuters 圖像加註文字， 7月底朝鮮戰爭終戰69週年之際，金正恩公開指控韓國與美國「把朝鮮半島局勢推向戰爭邊緣」。

韓國自身沒有核武器，而是受所謂的「核保護傘」所保護：根據美韓之間協約，如有需要，美國將動用其核武器來保衛首爾。

跟隨這思路的話，要是朝鮮有足以觸及美國本土的核武器，這不就能威脅美國，說服美國遠離朝鮮與韓國之間的任何衝突，正如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）暗示不惜對烏克蘭使用核武一樣？美國真的願意為了保住首爾而放棄舊金山（San Francisco）嗎？

普勒斯中將試圖緩和這些恐懼：「我們每天都在這半島上派駐2.85萬名美軍男女官兵，這該足以讓人民享受到難以置信的安全感。我們不會走掉，我們會在這保護他們。」