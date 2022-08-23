美韓軍演恢復：模擬一場來自朝鮮的攻擊
- 吉恩·麥肯錫（Jean Mackenzie）
- BBC駐首爾記者
韓國與美國正舉行朝鮮半島多年來規模最大的聯合軍事演練，以實習如何與敵意日濃的朝鮮交戰。BBC獲准造訪鮮為人知的聯合作戰中心，可問題是，這些模擬戰爭到底能達到什麼目的？有沒有可能適得其反？
在首爾郊外一處軍事地堡深處，兩位空軍上校並排而坐，一位是美國的，另一位是韓國的。
在這漆黑的房間內，一面大屏幕在展示無數的朝鮮衛星照片，而他們的眼睛就在速讀這些照片。這些照片只是被投進那保密數據庫的諸多情報資料之一。
安東尼·庫欽斯基上校（Col Anthony Kuczynski）是作戰中心的美方運作負責人。他介紹說：「只要朝鮮有導彈從地面起飛，我們就有能力馬上判別出來。」
然後，電腦算法會推算導彈可能在往哪裏飛。他補充說：「然後，我用蹩腳的韓語，他用出色的英語，我們迅速做出決定。」說時他指著身旁的韓國同僚許上校（Col Soe；音譯）。
這座位於美軍烏山空軍基地內的作戰中心可謂獨一無二，這裏有兩支軍隊和衷共濟，保衛一個國家。這是朝鮮戰爭（韓戰）將近70年前在沒有簽訂和平條約下終戰之後，美國給予韓國的承諾。
韓美兩國空、陸、海三軍，太空與網絡行動，都透過這房間來協調。拜登（Joe Biden）於今年5月成為首位到訪中心的在任美國總統，凸顯了它在當下的重要性。
本周，兩軍四年來首次進行實戰演練，實習如何回應朝鮮來犯。這些演練本來經常進行，但美韓兩國在2018年取消了演練，試圖以此游說朝鮮放棄核武器。
然而，外交僵局持續多年加上朝鮮敵意日深，美韓兩國都認為現在是時候重啟演練。
朝鮮今年以來所發射的導彈數目比過去任何一年都要多，該國的軍備也越趨精密，似乎更具備躲避防禦並命中目標的能力。
與此同時，情報顯示朝鮮的第七次核試驗已如箭在弦，這有可能被用作完善一款體積更小，適合在戰地使用的核武器，投放到與韓國的衝突中。加諸其上的還有朝鮮最高領導人金正恩近期接連警告，他已做好凖備對韓國使用核武器。
綜觀而言，首爾似乎越來越危險，而保衛韓國首都正是兩軍此次演練的課題之一。名為「乙支自由護盾」，一連九天的演練，將調集各式飛機、船艦和坦克，沙盤推演如何擊退朝鮮的攻擊，以及如何反擊敵人。
庫欽斯基上校說：「我無法在教室內傳授這些，這是一門藝術。我只能帶著大家做一遍，盡可能創造出最緊迫的環境。朝鮮半島不是很大，因此我們能反應的事件很有限。」
但也有人擔心這些演練只會對朝鮮構成挑釁，平壤一直認為這是為入侵朝鮮而做的預演。光是軍演即將重啟的新聞報道就已讓金正恩公開指責美韓兩國將半島推向「戰爭邊緣」。
平壤恐怕將予以報復，手法包括試射更多導彈，進行各方預期甚久的核試驗，甚至發動小規模武裝衝突。
韓國國防部次官申範澈對BBC表示，指責韓國敵視朝鮮並不公平，朝鮮也不應策動進一步軍事行動，然後將之歸咎於韓朝軍演。
申範澈說：「他們都知道這些演練只為了防衛，他們只是找藉口而已。他們會為了自身軍事與政治目的而挑起事端，因此我們不能接納他們的批評。」
在基地的地面上，空軍上尉艾比·沃爾特斯（Capt Abbey Walters）正凖備執行演練項目。她介紹跟韓國同僚一起飛行為何讓她變得更有效率：「要是我們一同練習的話，那在空中的溝通要暢順許多。我們可以走得更快，工作更得心應手。」
但也有人質疑，要是朝鮮有核武器，那即使有美國的幫助，韓國是否能保衛自己。今年早些時候曾有一份報告作出結論，即使既有防衛措施到位，平壤要是策動導彈襲擊，其成功的機率仍然偏高。
烏山基地的美軍首長斯科特·普勒斯中將（Lt Gen Scott Pleus）對此強烈否認。當被問到朝鮮軍事進步所帶來的影響時，他自信地說：「我們也在進步。」
這些演練很大程度上也是一種軍力展示——嘗試阻止朝鮮動用任何武器。
首爾此前警告，要是平壤堅持試驗核武器，首爾將予以」高強度「回應。申範澈確認，美國將派遣轟炸機等武器到韓國，而首爾也將與華盛頓一道，對朝鮮施加更多制裁。
申範澈說：「導彈防禦從來沒有100%保證，但我們能阻撓他們攻擊我們的野心。」
韓國自身沒有核武器，而是受所謂的「核保護傘」所保護：根據美韓之間協約，如有需要，美國將動用其核武器來保衛首爾。
兩國希望這足以阻止朝鮮策動任何攻擊，但韓國人對此安排愈發不安。一項民意調查顯示，即使總統尹錫悅表明沒有計劃，71%受訪者還是支持韓國自行開發核武器。
跟隨這思路的話，要是朝鮮有足以觸及美國本土的核武器，這不就能威脅美國，說服美國遠離朝鮮與韓國之間的任何衝突，正如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）暗示不惜對烏克蘭使用核武一樣？美國真的願意為了保住首爾而放棄舊金山（San Francisco）嗎？
普勒斯中將試圖緩和這些恐懼：「我們每天都在這半島上派駐2.85萬名美軍男女官兵，這該足以讓人民享受到難以置信的安全感。我們不會走掉，我們會在這保護他們。」
美韓軍演旨在震懾朝鮮，但也有可能挑起戰爭，或至少給朝鮮提供煙幕，讓它得以在背後測試並完善軍備。面對著越來越強大的敵人，美國與韓國似乎別無選擇，只能做好凖備。