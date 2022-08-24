烏克蘭戰爭「預言者」——普京智囊杜金的其人其事和對中國態度的轉變

23 分钟前

圖像加註文字， 亞歷山大·杜金被稱為「普京的大腦」

莫斯科郊外一宗汽車炸彈刺殺案近日再度讓俄羅斯爭議性哲學家亞歷山大·杜金（Alexander Dugin）成為國際媒體聚焦點——雖然死者是他的女兒杜金娜。

亞歷山大·杜金（Alexander Dugin）被廣泛認為是一個極端民族主義者，他也被認為與普京關係密切，且很可能是這次炸彈襲擊的預定目標。

儘管俄羅斯安全部門指控烏克蘭特勤製造了爆炸案，但是烏克蘭方面官員則嚴詞否認與爆炸有任何關係。

杜金的名字被人們貼上不少標籤：俄羅斯哲學家、極端民族主義知識分子、普京盟友、智囊、「普京大腦」，而最引人咂舌的是他2014年就曾語言烏克蘭將會爆發戰爭的那番言論。

那麼，杜金究竟是什麼人？又如何成為「普京大腦」？他早年希望分裂中國為作為大俄羅斯帝國的緩衝帶的思想近年又為何有所轉變？

生性叛逆

亞歷山大·杜金1962年出生於莫斯科一個據稱是蘇聯紅軍軍事情報部門少校軍官的家庭，母親是醫生。

他曾在莫斯科航空學院就讀，被開除，之後當過街道清潔工，也曾用偽造的圖書館卡到列寧圖書館看書學習。

查爾斯·克洛弗（Charles Clover）,《金融時報》前駐莫斯科記者站站長，在《黑風白雪：俄羅斯新民族主義的興起》一書中說，杜金的父親在兒子三歲時離開了他的母親，雖然父子之間後來幾乎沒有接觸，但他的父親似乎在他的生命中佔有重要地位，據說兒子惹麻煩後曾多次出手救他出困境。

他寫道：「杜金在各種採訪中對他父親的職業含糊不清。他告訴我和其他人，蓋利是軍事情報（GRU）的將軍。但當被追問時，他承認他實際上並不知道自己做了什麼」。

「杜金的朋友堅持認為，他的父親一定是蘇聯體制內有地位的人。首先，這個家庭擁有地位聲望的象徵—— 一幢不錯的別墅，擁有漂亮別墅的親戚們，以及優先的機會。」

杜金學習外語和歷史，並將不少哲學和地緣政治作品翻譯成俄語。

圖像來源，COURTESY ALEXANDER DUGIN 圖像加註文字， 亞歷山大·杜金認為，烏克蘭的分離主義活動重新激發了他所形容的「俄羅斯精神」

長期反對派

現年60歲的杜金是俄羅斯歐亞運動的創始人，他的觀點被認為在鷹派俄羅斯精英中很受歡迎。他長期以來一直主張建立一個龐大的新俄羅斯帝國，包含所有俄語地區和其他領土，希望將烏克蘭納入帝國範圍。

杜金青年時期是政治異見者，反對共產主義，1980年代末開始與俄羅斯當時的極右翼團體來往密切，並以知識分子和活動家身份與歐洲新右派人士接觸。

蘇聯解體後，杜金與愛德華·利莫諾夫（Edward Limonov）共同創立了國家布爾什維克黨（NBP），擁護民族布爾什維主義，杜金是該黨首席思想家。1998年，因為與利莫諾夫的分歧無法調和而退黨。2007年NBP被當局定性為」極端主義組織「封殺。

杜金長期以來一直與知名反對派人物亞歷山大·普羅哈諾夫（Alexander Prokhanov）有聯絡，杜金早期的許多文章發表在普羅哈諾夫編輯的報紙《Den》（The Day）和《Zavtra》（《明天》）上。

1997年，杜金出版《地緣政治的基礎：俄羅斯的地緣政治未來》（The Foundations of Geopolitics： The Geopolitics Future of Russia），全面闡述了他的世界觀，呼籲俄羅斯通過聯盟和征服來重建其影響力，並挑戰以美國為首的「大西洋主義帝國」。

杜金在書中猛烈批評美國在歐亞大陸的影響，呼籲俄羅斯在該地區重建自己的權威，並主張分裂其他國家的領土。

路透社說，這本書出現在軍隊閲讀清單上，但沒有跡象表明杜金曾經對俄羅斯的外交政策產生過直接影響。

杜金對俄羅斯政府和普京總統的影響多深仍有爭議。一些俄羅斯觀察家斷言他的影響力很大，許多人稱其影響力微乎其微。他與克里姆林宮沒有官方關係。

有學者指出，他與克里姆林宮沒有官方關係，所謂「普京的大腦」、左右俄羅斯外交決策的智囊云云，只是部分媒體的曲解，也有分析人士認為杜金對克里姆林宮的影響力有限且被誇大，而之所以如此，原因之一是他的著作和文字與俄羅斯外交政策之間有很強的相關性，給人們留下了深刻印象。

圖像加註文字， 2016年，杜金在克里姆林宮附近自己的電視台接受BBC採訪。他說，所謂真相其實是個關乎是否相信的問題

政壇紅人

《地緣政治的基礎》一書的出版提高了他在政壇的聲望。

英格拉姆寫道：「自弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）登上俄羅斯總統寶座以來，杜金的聲望越來越高，俄羅斯官方的歐亞主義取向得到了鞏固......主張俄羅斯大國地位的理論不僅變得可以接受，而且成為官方話語的真正組成部分，反對派在普京的綱領中發現了很多值得稱讚的地方。"

杜金曾擔任國家杜馬議長根納季·謝列茲尼奧夫和執政的聯合俄羅斯黨主要成員謝爾蓋·納裏什金的顧問，擔任過地緣政治中心主任，他的言論經常被普京的顧問格列布·巴甫洛夫克西（Gleb Pavlovksy）的網站引用。

2005年，他創立了以歐亞大陸未來為核心理念的歐亞黨，與西方意識形態針鋒相對，還曾在2015年開播的親克里姆林宮東正教頻道 Tsargrad TV 短暫擔任主編。這個頻道的老闆，商人康斯坦丁·馬洛菲耶夫（Konstantin Malofeev），2014年因資助烏克蘭親俄分離主義分子受到美國和歐盟的制裁，他本人否認指控。

2009年至2014年，他擔任莫斯科國立大學國際關係社會學系主任，後因烏克蘭衝突言論引發強烈反對而被辭退。

美國於2015年對杜金實施制裁，理由是「對威脅烏克蘭和平，安全，穩定或主權或領土完整的行動或政策負責」。

美國財政部聲明說，他的歐亞青年聯盟積極招募具有軍事和戰鬥經驗的個人，為烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」作戰；他控制的網站「地緣政治」是「俄羅斯極端民族主義者傳播針對西方和其他受眾的虛假信息和宣傳的平台」。

杜金對此予以反駁，稱那是對「不違反法律的智力活動」實施制裁。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 杜金娜追悼會（英語字幕）

對中國的態度轉變

杜金的女兒杜金娜遇害後，上海復旦大學中國研究院院長助理餘亮2022年8月23日撰文哀悼，開篇寫道，「一位朋友的女兒遇害了」。文中為杜金的思想和理論做了辨析，還反駁了一些針對杜金的抨擊。

餘亮在文中寫道：「杜金這些年在基本面上是中國統一的支持者，是中國反抗美帝壓迫的支持者，放棄了他過去的『中亞緩衝區』的分裂思想，堅定支持中國的新疆治理和一帶一路願景」。

「杜金就是俄羅斯1990年代大混亂時期尋求出路的知識分子縮影，其思想有混沌的地方，但是他在不斷努力，與時俱進。他有學術造詣，文學藝術修養也很高，關鍵是認真。我們並不贊同他的一些觀念，但這不妨礙認真的人之間能夠求同存異，保持理性交流，面對緊迫的大問題進行真誠合作。」

2014年，杜金在俄羅斯政壇失勢，卻在中國找到了一條出路。2018年，復旦大學中國研究院院長張維為聘他擔任高級研究員。自那以後，他對中國的態度大改，對中俄聯盟和中國的「一帶一路」明確表示支持。

杜金在他早年的地緣政治理論著作中主張分裂中國以達到化解中國威脅的目的，把西藏、新疆、內蒙古和東北作為安全緩衝區，而這片安全區應該納入俄國勢力範圍。

因此他在中國被斥為企圖分裂中國的反華分子不足為奇，不少人對聘他去復旦工作頗為不滿，認為只因他堅定反美並不等於他不敵視中國。他調整了自己的理論，不再把中國視為俄國的威脅之後，中國輿論對他的敵意減弱，甚至出現褒揚之聲。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2014年4月，俄羅斯和烏克蘭邊境的坦克

「俄羅斯精神」

2014年7月，杜金接受BBC電視採訪時斷言，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭「是不可避免的」，並呼籲普京總統對烏克蘭東部進行軍事干預，「以拯救俄羅斯的道德權威」。

他的地緣政治理論的核心是，俄羅斯的使命是在伊朗以及目前在歐洲崛起的歐洲懷疑論政黨的幫助下，挑戰美國對世界的統治。

他被貼上了普京總統廣受歡迎的克里米亞吞併背後的大腦標籤。

他宣稱，下一步是對烏克蘭東部的軍事干預，他經常稱之為Novorossiya（新俄羅斯）。普京總統也曾使用過這個名字。

他說，自己的觀點沒有改變，但當權者對他的觀點的態度可能正在發生變化。

2014年，俄羅斯吞併克里米亞，同年，杜金丟掉了大學教職。

杜金認為，烏克蘭東部的分離主義鬥爭重新喚醒了「俄羅斯精神」，他稱之為「俄羅斯之春」。

這種精神的象徵是叛軍指揮官伊戈爾·斯特列爾科夫（Igor Strelkov），他得到了杜金的支持，杜金經常與頓涅茨克的戰士保持聯繫。

亞歷山大·杜金早在2008年俄羅斯與格魯吉亞的戰爭期間就呼籲吞併克里米亞。

他前往有爭議的南奧塞梯地區，還在那裏跟一枚火箭發射器合影留念。

他的女兒杜金娜生前曾發聲對俄羅斯入侵烏克蘭予以支持，她7月因被指「頻繁且高調地發佈有關烏克蘭的虛假信息」而受到英國制裁。

2014年，網上流傳的一段視頻顯示杜金用俄語說：「我認為，殺、殺、殺（烏克蘭人），沒有其他話好講」。這些言論激怒了許多烏克蘭人。

杜金娜遇害後，杜金的朋友康斯坦丁·馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）代表他在社交媒體上發表了一份聲明，稱汽車炸彈是「烏克蘭納粹政權的恐怖行為」。烏克蘭方面對這種指控嗤之以鼻，斷然否認。