烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍

烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍

「坐標已發送，凖備好就開火。」

BBC記者在前線親歷，烏克蘭軍隊的無人機「飛手」如何用無人機定位俄羅斯軍隊目標，而俄軍也發起了反擊。

相關報道：