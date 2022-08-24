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烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍
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烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍
1 小时前
「坐標已發送，凖備好就開火。」
BBC記者在前線親歷，烏克蘭軍隊的無人機「飛手」如何用無人機定位俄羅斯軍隊目標，而俄軍也發起了反擊。
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