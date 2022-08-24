美國將7家中國機構列入出口管制清單 涉航空航天和電子領域

25 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國商務部周二（8月23日）發佈通告，將7家與中國實體列入出口管制清單，這些實體大多與航空航天有關。

這7家實體包括中國航天科技集團公司第九研究院771研究所、中國航天科技集團公司第九研究院772研究所、中國空間技術研究院502研究所、中國空間技術研究院513研究所、中國電子科技集團公司第43研究所、中國電子科技集團公司第58研究所，以及珠海歐比特宇航科技股份有限公司。

通知稱，這7家實體被列入清單是因為其活動違背美國國家安全和外交政策利益，他們為支持中國的軍事現代化而獲取或試圖獲取美國的物品。

「用來支持太空和航空航天活動的美國技術不應被用於支持中國的軍事現代化。我們一直監控這些部門，獲得技術轉移的證據，」美國商務部副部長艾倫∙埃斯特韋斯（Alan Estevez）說，「中國的軍民融合項目需要工業與安全局保持警惕，在必要時採取有力行動保護我們的敏感技術。」

美國商務部部長助理肯德勒（Thea D. Rozman Kendler）表示，實體清單是一項有力的工具，表明美國政府將毫不猶豫使用出口管制來保護美國國家安全，但這不是唯一的工具。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國商務部表示，用來支持太空和航空航天活動的美國技術不應被用於支持中國的軍事現代化。

美國表示，已將約600家中國實體列入了實體清單，其中110多家是自拜登政府上台以來新增的。

中國商務部新聞發言人高峰6月在回應美國有關出口管制的問題時表示，美方將出口管製作為政治打壓和經濟霸凌的工具，在缺乏事實依據的情況下，對他國企業、機構和個人進行打壓遏制。