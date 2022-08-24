烏克蘭戰爭：戰事六個月後俄軍速勝計劃破滅 烏克蘭欲驅逐入侵者也談何容易

詹姆斯·沃特豪斯（James Waterhouse）

BBC駐烏克蘭記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭獨立日，基輔街頭展出被摧毀的俄羅斯軍車

很少有人比維克多·尤先科（Viktor Yushchenko）更清楚挑戰俄羅斯影響力要付出的代價了。

這位烏克蘭前總統在2004年大選中活動中遭人投毒險些喪命並導致毀容；他當時的競爭對手則是莫斯科當局支持的候選人。

案發後，他帶頭反對大選舞弊，並在次年競選勝利，成為烏克蘭總統。

坐在基輔郊外一樁木製結構房中的尤先科讚揚了烏克蘭「民族精神的力量」，稱那是烏克蘭獨立的關鍵所在。

「今天我可以自信地說，烏克蘭4200萬人民萬眾一心，而這正是這一點能讓我們面對任何敵人，包括俄羅斯。」

你仍然可以看到這位前總統臉上由於中毒所留下的疤痕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭前總統尤先科讚揚烏克蘭人的民族精神

烏克蘭的獨立日也恰逢普京發動的入侵烏克蘭戰爭六個月之際。烏克蘭軍方說，這期間共有「近千名」軍人陣亡。聯合國確認已經有5500名平民死亡。

堅信會取勝

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儘管當時這裏很少有人能預測到這場戰爭，但尤先科先生認為，它在很大程度上是由於西方在面對俄國侵略方面所表現出的歷史性無能所致：特別是2008年發生的格魯吉亞衝突，以及6年後（2014年）俄羅斯吞併克里米亞。

然而，尤先科認為對烏克蘭的終極考驗改變了它在世界上的地位。

他說，「今天，50多個國家對我們的戰鬥理念表達了支持。他們為我們提供了各種幫助 -軍事、財政以及人道主義支持。」

現如今，尤先科大部分時間用於做木工，我們周圍有十幾個木雕。這位烏克蘭前總統告訴我，他堅信烏克蘭將會在這場戰爭中取得勝利。

俄國越想把烏克蘭納入自己的軌道，烏克蘭人民的民族認同感就越強。

國旗的力量

圖像加註文字， 烏克蘭國旗訂單激增

在基輔第聶伯河左岸的一家小工廠裏，娜塔莉亞過去的業務是給酒店做制服，但現在則是生產烏克蘭國旗。

她在入侵的早期就開始收到來自軍方檢查站的訂單請求，現在她一個月有超過2500個訂單，不光是來自軍方的，還有其他商家的。

「這些顏色對我們來說非常珍貴，」她在縫紉機的噪聲中對我說。

她說，「每一個烏克蘭人都能感受到這些顏色，我們到處都可以看到它們 - 在天空中，在小麥田裏。它給了我們快樂、喜悅和正面情緒，因為我們的工作很有用。」

烏克蘭戰爭已經持續了6個月，烏克蘭也面臨一些令人不安的現實。在經過數周的討論後，烏克蘭在南方的反攻計劃，即奪回被佔領的赫爾松市，仍未得到落實。

雖然烏克蘭向俄羅斯所控制的領土發射了一些遠程導彈襲擊，但目前這場戰爭還是主要圍繞大炮所主導的前線進行，但它幾乎處於停滯狀態。

到目前為止，西方武器正在幫助烏克蘭防守戰線，並干擾了俄國的補給線。但如果要改變戰局，並能讓基輔完全迫使俄國撤走，那還將需要一些地動山搖之力。

澤連斯基受批評

因此，這種軍事現狀似乎仍將繼續下去，而對數以萬計的家庭來說，代價越來越大，令人難以想象。

此外，雖然被廣泛視為烏克蘭英雄的總統澤連斯基目前也由於他應對俄國襲擊的方式而面臨批評，尤其是他決定不對美國的警告採取行動，稱那將會造成恐慌，並損害烏克蘭的經濟。

烏克蘭不屈的標誌

圖像加註文字， 《基輔獨立報》的主編奧爾佳·魯丹科

《基輔獨立報》的新聞編輯室是烏克蘭反抗不屈的另一標誌。這家英文新聞網站在俄國入侵前幾個星期才成立，短短幾天內，他們的受眾和粉絲就從數萬人增長到數百萬。

「這是我們（當時）無法得知將會發生的一個獨立日，」其主編奧爾佳·魯丹科（Olga Rudenko）說。

她把他們的出版物形容為烏克蘭的聲音，以及世界了解烏克蘭的一個窗口。

「回首2月份時事如此不定，我們不知道烏克蘭大部分地區是否會遭到入侵，或者我們遭到屠殺，」她說。「（今天我們）仍然在這裏，能夠慶祝（獨立日），意義非常不尋常。」

唯一外交突破

最近達成的一項允許烏克蘭再次通過黑海出口其穀物的協議是這場戰爭今年唯一的一個外交突破。

一些人把它視為最終和平協議的基礎。

但它距離和平還有很長一段路要走。烏克蘭已經失去了對五分之一領土的控制權。