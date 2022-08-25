烏克蘭獨立紀念日：俄羅斯炮擊火車站多人死亡，英首相再訪基輔

46 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 查普利恩一處居民房屋也遭到損毀。

烏克蘭說，在莫斯科開始入侵滿6個月的這一天，俄羅斯火箭攻擊了烏克蘭一個火車站，造成了22人死亡。

此外，烏克蘭還稱俄羅斯軍隊在東部城鎮查普利恩（Chaplyne）發動襲擊，有5名受害者被燒死在一輛車上，1名11歲的男孩也被殺害。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是在聯合國安理會會議期間，提到了來自敵國最新的攻擊。他說大約有50人受傷。

俄羅斯到目前為止沒有發表評論。莫斯科一再否認以民用基礎設施為目標。

澤連斯基則說，他在凖備向安理會發言時得知了對第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk）查普利恩鎮的襲擊。他並補充說：「這就是俄羅斯為聯合國安理會會議所做的凖備。」

他說：「現在有4節乘客車廂著火……死亡人數可能會增加。」

今年4月，莫斯科對另一個火車站的襲擊造成50多人死亡。

烏克蘭獨立紀念日

烏克蘭在周三（8月24日）舉行了獨立日紀念活動。澤連斯基此前曾表示，俄羅斯可能會採取一些 「殘忍」的攻擊來擾亂活動。

之前，他也抨擊莫斯科的軍隊將扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站變成了一個 「戰區」，危及該核電站和歐洲居民，讓全球 「處於核災難的邊緣」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澤連斯基稱俄羅斯正在威脅扎波羅熱核電站以及歐洲人民的安全。

聯合國秘書長在同個會議上說，這場 「毫無意義的戰爭」可能將數百萬人推向極端貧困，無論是在烏克蘭還是其他國家。

在世界各地，這兩天都有支持者聚集在街頭，紀念烏克蘭的獨立。世界各國領導人也聚集在一起，支持這個陷入困境的國家。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)也突然出現在基輔，表明英國對烏克蘭之支持。他並宣佈提供5400萬英鎊（6350萬美元）的最新軍事援助，這個數字與美國總統喬-拜登(Joe Biden)宣佈的額外30億美元（25億英鎊）相比規模小了很多。

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來自全球各地都傳出對烏克蘭的支持信息，包含澳大利亞、德國、芬蘭、波蘭、土耳其等。

在梵蒂岡，教宗方濟各呼籲採取 「具體措施 」結束這場戰爭，避免歐洲最大的扎波羅熱核電站發生核災難的風險。

而在基輔的街道上，情況卻相對平靜。

烏克蘭現在禁止全國舉行大型集會和活動，因為擔心俄羅斯可能會攻擊這種平民聚會。此前，美國曾警告其公民在紀念日之前離開。

一些人還是聚集在基輔街上，觀看被繳獲的俄羅斯坦克和裝甲車的陣列，而不是舉行通常的遊行。

在政治演講中途的間隙，澤連斯基和妻子聯袂出席了為這場戰爭中犧牲的士兵和平民舉行的紀念儀式，向基輔的陣亡將士記憶牆獻上黃色和藍色鮮花。

本周早些時候，烏克蘭官員首次提供了有關軍事傷亡的最新情況。官方稱烏克蘭近9千名士兵在這半年的戰爭中喪命，這一數字無法獨立核實。

儘管損失慘重，烏克蘭領導人在當天開始時發表了全國講話，發誓要奪回整個烏克蘭，「不做任何讓步或妥協」。

「我們不知道這些（妥協）話語，它們在2月24日當日就被導彈摧毀，」他表示。

「敵人以為我們會用鮮花和香檳來迎接他們，但卻收到了葬禮花圈和莫洛托夫雞尾酒火藥。」

莫斯科逮補反對派領袖

在俄羅斯，紀念入侵烏克蘭半年的日子卻悄然而過。

BBC駐莫斯科記者弗農(Will Vernon)說，莫斯科電視上或官員們幾乎沒提到俄羅斯6個月的 「特別軍事行動」，這可能是俄羅斯當局不想強調這場曠日持久的戰役的一個跡象。

俄羅斯最初承諾將開展一場短暫的、決定性的戰役，但烏克蘭的強力抵抗很快就把俄羅斯軍隊趕出了首都。數個月後，俄羅斯重新部署部隊，集中在它已經得到支持的東部分離省份。但最近幾周，前線幾乎沒有移動。

周三（8月24日），俄羅斯的一個重要事件是葉夫根尼.羅伊斯曼（ Yevgeny Roizman ）被逮捕，他是俄羅斯僅存的重要政治反對派之一。

這位前葉卡捷琳堡市（Yekaterinburg）市長被逮捕的罪名是 「詆譭俄羅斯軍隊」。自入侵烏克蘭以來，這樣的罪名可能會被判處最高5年的監禁。

當他被帶離時，他說他被逮捕是因為大聲說了 一句話，「（俄羅斯）入侵了烏克蘭」。

人權律師表示，數以千計的俄國民眾因為這種指控而被帶上法院，其中絶大多數人被認定有罪。

俄羅斯一個獨立人權監督組織OVD-Info稱，超過16000名該國民眾因抗議入侵烏克蘭而被拘留，他們被指控的罪行包括在街頭抗議、在社交媒體發帖，或只是將俄羅斯的 「特別軍事行動」稱為戰爭或入侵。

約翰遜再訪基輔

圖像來源，Downing Street

即將卸任的英國首相約翰遜在訪問烏克蘭時表示，整個歐洲家庭都必須忍受生活成本危機以對抗俄羅斯的侵略。

約翰遜訪問了烏克蘭首都基輔，以紀念其獨立日。

約翰遜說，儘管在戰爭的推動下生活成本不斷上升，但西方必須在烏克蘭問題上「堅持到底」。

他又表示，雖然能源賬單很高，但「烏克蘭人民正在為俄羅斯的惡行付出血的代價」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜為一塊刻有自己名字的牌子揭幕。

作為澤連斯基的親密盟友，約翰遜是在俄羅斯6個月前入侵烏克蘭後第3次訪問烏克蘭。

他稱，儘管有報道稱，因為能源價格上漲使全球經濟陷入窘境，導致歐洲對烏克蘭的支持力度減弱，但他認為西方在烏克蘭問題上的團結卻在「增強」。

在英國，今年的通貨膨脹率預計將達到42年來的最高值13.3%。而該國經濟預計將萎縮一年多。英國央行表示，高通脹和低增長的主要原因是能源費用上升，而俄羅斯入侵烏克蘭則助長了這情況。

歐洲國家指責俄羅斯，亦即全球主要的能源供應商利用天然氣作為武器，限制供應以應對制裁。

約翰遜承認西方國家付出了沉重的代價，包括英國，俄羅斯總統普京的 「破壞性戰爭 」使英國的能源賬單急劇上升。

「我們知道即將到來的冬天將是艱難的，普京將操縱俄羅斯能源供應，試圖折磨整個歐洲的家庭」，約翰遜又稱：「作為烏克蘭的朋友，我們的第一個考驗將是面對和忍受這種壓力。」

在訪問基輔期間，他發誓烏克蘭「能夠並將贏得這場戰爭」，對抗一個 「野蠻的非法入侵者」。

英國首相還宣佈了對烏克蘭的進一步5400萬英鎊的軍援計劃。這包括2000架無人機和閒置彈藥，唐寧街說，這將幫助烏克蘭 「更好地追蹤和瞄准入侵的俄羅斯軍隊」。

英國是向烏克蘭提供軍事和人道主義援助的主要捐助者之一，並對起訴或與戰爭有關的俄羅斯目標實施全面制裁。

這可能是約翰遜作為英國首相最後一次訪問烏克蘭，因為他將於9月6日離任。

分析

BBC政治事務記者 韋爾斯（Ione Wells）

約翰遜提到了普京如何有效地利用能源危機作為一種間接的戰爭武器，「折磨一般家庭」。約翰遜向公眾傳達的信息是，我們必須 「忍受 」這種壓力，這一點非常引人注目。

這聽起來像是承認我們很容易受到這種間接 「戰爭武器 」之影響，因為我們還沒有通過建立本土供應鏈確保我們自己的能源供給獨立。若我們做到了這一點，我們就不會那麼容易受到國際價格衝擊的影響。

但他可能不是想表達這一點，他的話是對首相繼任者的挑戰。