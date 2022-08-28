巴基斯坦大洪災上千人死亡數百萬人失去家園 政府懇求全球援助

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡拉奇省流離失所的人們逃離家園後等待援助。

巴基斯坦洪災已導致超過1000人死亡，該國政府呼籲國際社會提供進一步援助。

一位內政部官員薩爾曼·蘇菲（Salman Sufi）告訴BBC，美國、英國、阿聯酋和一些其它國家已經為該國季風災害捐款，但還需要更多的資金。

他說，自6月以來已有超過1000人死亡，數百萬人流離失所。巴基斯坦政府正在盡其所能幫助災民。

在該國西北部，開伯爾-普什圖省的河流衝破堤岸，引發洪災，成千上萬的人逃離家園。

「我們多年辛苦建造的房子就在我們眼前沉沒，」23歲的朱奈德（Junaid Khan）接受法新社採訪時表示，「我們坐在路邊，看著我們夢想的房子沉沒。」

該國東南部的信德省也受到嚴重影響，數千人流離失所。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 信德省南部災民在銀行外排隊等待接受財政援助。

蘇菲接受BBC採訪時表示，該國迫切需要更多的國際援助。

「巴基斯坦一直在努力應對經濟問題，但就在我們即將克服這些問題時，季風災害來了。」他說。

他還說，許多發展項目的資金已經轉移到受影響的民眾手中。

3300萬人受影響

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，3300萬人受到洪水影響，約佔該國人口的15%。

他說，洪水造成的損失與2010至2011年的洪水相當，是有記錄以來最嚴重的。

該國官員將這場災難歸咎於氣候變化。但地方政府規劃不當也被認為是加劇災情的一個因素，因為建築物往往建在容易發生季節性洪水的地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在蘇庫爾，受困人員被疏散到船上。

謝里夫在視察災區後表示，災難的程度比預期的要大。謝里夫視察的信德省降雨量幾乎是8月平均降雨量的8倍。

在拉爾卡納市（Larkana）附近，數千座泥屋被水淹沒。數英里中，能看見的只有樹梢。在水位稍低的地方，茅草屋頂從水下露出。

在一個村莊，人們極度渴望食物。在另一個村莊，許多兒童患上了水傳染病。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 卡拉奇連日降雨後，人們穿過被洪水淹沒的街道。

當一輛卡車停在路邊時，許多人立即跑向它。孩子們抱著其他孩子朝長長的隊伍走去。

一名12歲的女孩說，自己和妹妹已經一天沒吃東西了。

「這裏沒有食物，但我妹妹生病了，她一直在嘔吐，」女孩說，「我希望他們能幫忙。」

絶望在每個社區都非常明顯，人們跑向車窗尋求幫助。

在信德省，地方當局承認已經力不從心。