中國和日本人口危機並非最嚴重？ 韓國出生率世界倒數第一的深層原因

58 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 韓國的人口出生率再次下降

近年來，中國生育率低和人口危機的危險與影響已經成為受到各方面關注的重大話題，然而人均收入水凖和經濟發展水凖高於中國的韓國也面對巨大人口危機對多數人來說可能了解不多。

根據韓國統計廳數據，2021年韓國總和生育率同比減少3.4%，實際出生率為0.81，是有相關統計以來的最低值，而且是連續第六次下降。

韓國新生兒數量同比減少4.3%，為26.06萬名，同樣刷新曆史新低。相比之下，世界上一些最先進的經濟體國家的平均出生比率仍然有1.6，遠遠高於韓國。

韓國自1970年開始年度新生人口統計，當時每年新生兒數量超過100萬。

但進入21世紀後，韓國出生人口呈斷崖式下跌，2001年跌破60萬，2002年跌破50萬，2017年不足40萬，2020年進一步下滑至不足30萬。

人口負增長壓力

要把一個國家的總人口數保持在相同的規模，每對夫婦至少要生育兩個孩子，這樣才能在不需要外來移民的情況下使人口數持平。

根據聯合國的定義，總和生育率指平均每位育齡婦女的生育子女數，而2.1的總和生育率是維持代際更替、人口穩定的基本條件。

據國際經濟合作與發展組織（OECD）的統計，過去60年中，經濟發達國家的生育率已經明顯下降。

但這一趨勢在韓國尤其明顯。韓國的家庭規模在幾代人的時間裏已經大幅減少。1970年代，韓國婦女平均生育四個孩子。

現在，在經合組織38個成員國中，韓國的總和生育率排名倒數第一，是唯一一個總和生育率低於1的國家。

2020年，韓國首次出現死亡人數超過出生人數的人口負增長記錄，引起了廣泛的震驚。

國家人口減少會帶來巨大的壓力。除了隨著醫療系統和養老金需求的增加而提升公共開支的壓力之外，青年人口的減少還會導致勞動力短缺，影響經濟。

根據聯合國和世界銀行的數據，韓國是人均GDP3萬美元以上的經濟體中老齡化速度最快的國家。按照目前的下滑趨勢，到2100年，韓國人口將較目前水平下降53%至2400萬。

韓國央行此前曾警告，隨著人口老齡化和生產力放緩，韓國經濟面臨長期停滯的風險。

為什麼不生？

BBC駐韓國首都首爾記者珍妮·麥肯錫（Jean Mackenzie)的分析：

人口危機正在發酵。如果韓國的人口繼續萎縮，就沒有足夠的人力發展經濟，照顧老齡人口，應徵入伍。

政治家們多年來一直知道這種局面迫在眉睫，但卻無法解決人口下降的問題。政府已經投入了數十億美元試圖說服人們多生孩子，但卻無濟於事，不明白為什麼鼓勵不出任何效果。

錢當然是一個因素。在韓國養育孩子很貴，許多年輕人面對高得像天文數字的住房費用一蹶不振。

另外一個因素關係到機會平等問題。

韓國的女性接受過高等教育，但在工作場所卻遠沒有得到平等對待。在所有富裕國家中，韓國的男女薪酬差距最高。

在韓國，大部分家務和育兒工作仍由婦女承擔，婦女在生完孩子後停止工作或事業停滯不前的情況很普遍。

基本上，韓國的許多婦女仍然被迫在事業和家庭之間做出選擇。越來越多的女性已經決定，不想因為生育而犧牲自己的事業。

正如一位婦女對我說的那樣：「我們正在罷育，不生孩子」。

國際問題

據各國官方數據顯示，世界經濟發展水凖較高國家不少都出現了不同程度的人口負增長現象。比如東亞的日本和歐洲的瑞典、丹麥、德國等國均面臨類似情況。

據悉，上述國家的生育率均已降至2.1以下，例如，世界銀行最新的數據統計顯示，日本、瑞典、丹麥的生育率分別為1.3、1.7和1.7。

聯合國經濟和社會事務部發佈的報告《世界人口展望2022》顯示，未來將有更多國家面臨人口下降的趨勢。

但是，世界有些國家的地區的人口仍在增加。