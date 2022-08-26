烏克蘭戰爭：北約調查黑客出售導彈公司數據

喬·蒂迪（Joe Tidy）和本尼迪克特·加曼（Benedict Garman）

BBC記者

25 分钟前

圖像來源，MBDA Missile Systems 圖像加註文字， 「MBDA導彈系統」公司是世界上最大的武器製造商之一。

北約（Nato）正在評估黑客組織在線出售的機密軍事文件數據遭洩露的影響。

這些數據包括北約盟國在烏克蘭衝突中使用的武器藍圖。

在竊取與歐洲主要武器製造商有關的數據後，黑客犯罪分子正在出售這些檔案。

「MBDA導彈系統」（MBDA Missile Systems）承認，這些檔案中有該公司的數據，但聲稱有關機密文件都不屬於該公司。

這家總部位於法國的泛歐公司表示，其信息是從一個受損的外部硬盤驅動器中竊取，並補充說數據洩露發生在意大利，該公司正在與意大利當局合作。

據了解，調查主要圍繞MBDA公司的一家供應商展開。

北約發言人在一份聲明中說：「我們正在評估與據稱從MBDA竊取的數據有關的指稱。我們沒有跡象表明任何北約網絡已受到損害。」

在俄語和英語論壇上活動的網絡犯罪分子正在以15個比特幣（約18,000英鎊）的價格出售80GB的被盜數據，並聲稱迄今為止已將這些藏匿物賣給了至少一個不知名的買家。

圖像來源，MBDA Missile Systems 圖像加註文字， 一個被盜文件夾包含MBDA設備的詳細圖紙，但該公司表示該材料並非敏感數據。

在他們為被盜數據發出的廣告中，黑客聲稱擁有「參與開發已關閉軍事項目的公司員工的機密信息」以及「設計文件、圖紙、演示文稿、視頻和照片材料、合同協議和與其他公司的通信」。

BBC記者看到的免費50MB數據樣本包括標有「北約秘密」（NATO CONFIDENTIAL）、「北約限制」（NATO RESTRICTED）和「非機密受控信息」（Unclassified Controlled Information）的文件。

除了樣本之外，犯罪分子還通過電子郵件提供了其他文件，其中包括兩份標有「北約機密」（NATO SECRET）的文件。

北約的分類級別是：

宇宙絶密：未經授權的披露將對北約造成異常嚴重損害

北約機密：未經授權的披露將對北約造成嚴重損害

北約秘密：未經授權的披露將損害北約利益

北約限制：未經授權的披露將不利於北約利益

非機密受控信息是美國政府創建或擁有的信息的安全標籤；需要根據適用的法律、法規和政府範圍的政策進行保護或傳播控制的信息

黑客不願確認這些材料是否來自多個被黑客竊取的來源。

BBC無法獨立核實這些文件。該文件詳細說明了一個美國空軍中隊於2020年底在愛沙尼亞的波羅的海上空執行的一次「通信情報」任務。

該文件包括據稱處於行動中心的人員通話記錄、全名、電話號碼和GPS坐標。

一位前北約官員說：「北約有很多過度分類的問題，但這些標籤很重要。它們是由信息的發起者使用的，而『北約機密』並不是輕易使用的標籤。」

這位前北約官員說：「這確實是北約不想公開的那種信息。」

他補充說，考慮到大多數文件似乎是在2017年至2020年之間創建的，文件被解密的可能性很小。

樣本文件還包括一個演示文稿，該演示文稿似乎詳細介紹了陸地捕獲接收器CAMM（通用防空模塊化導彈）的內部工作原理，包括其中電子存儲單元的精確位置。

其中一個最近被送往波蘭，作為「天空軍刀」（Sky Sabre）系統的一部分用於烏克蘭衝突，並且正在運行。

「MBDA導彈系統」對其信息已被洩露並無異議，但表示：「該公司的內部驗證流程表明，在線提供的數據既不是機密數據，也不是敏感數據。」

然而，一些已知從MBDA被盜的文件被標記為「不得披露或複製的專有信息」。

「MBDA導彈系統」成立於2001年12月，它是在在法國、意大利和英國的導彈系統公司合併後成立的。

該公司擁有13,000名員工，是空中客車公司（Airbus）、英國宇航系統公司（BAE systems）和萊昂納多公司（Leonardo）的合資企業。