中英關係：中國蘇格蘭開通首條集裝箱海運直航航線

17 分钟前

圖像來源，Peel Ports 圖像加註文字， 直航航線的首批集裝箱船已從中國寧波駛抵蘇格蘭格林諾克。

超過100萬瓶威士忌將很快從蘇格蘭西海岸通過直航方式運往中國，中國和蘇格蘭之間首次開通一條直航海運航線。

這條新航線被寄予厚望，能改變現有遊戲規則和結果。

英國的「Allseas Pioneer」集裝箱船稍早時候從中國寧波港抵達蘇格蘭西部的格林諾克（Greenock），運送的貨物是衣物、家具和玩具。

和現有中國駛向歐洲大陸或英國南部碼頭的線路相比，這條直航航線能大大縮短貨物運輸時間。

六艘貨輪將在這條航線上運行，每艘裝載量達到1600個集裝箱。每個月會有三個船隊分別從中國和蘇格蘭駛出。由於避免了在鹿特丹港出現擁堵而耗費的時間，整個航程預計可以從過去的60天縮短到33天。

格林諾克海運樞紐（Greenock Ocean Terminal）於1969年開航，目前的吞吐量為每年10萬集裝箱。

蘇格蘭最深的集裝箱碼頭格林諾克Clydeport的運營商吉姆（Jim McSporran）說，「非常高興看到這一重要服務終於到來。」

他表示，相信這一伙伴關係將惠及商業發展和客戶利益，同時有益於優化供應鏈。「我們期待著在未來幾個月裏和合作伙伴一道投身其中。」

投入到這條直航航線的運營方包括KC Liner Agencies, DKT Allseas和China Xpress。

圖像來源，Peel Ports 圖像加註文字， 首班從格林諾克駛出的船隻將於下月出發。

KC Group Shipping的運營總監大衛（David Milne）表示，公司對於這條航線立即產生的效應感到吃驚。他說，蘇格蘭的進出口商應該全力支持保護這條航線的長遠未來。

「我們與中國的直航減少了過去令人失望的延誤，極大地有利於蘇格蘭商界，能在這一困難時期幫助消費者。」

「我認為此舉能幫助蘇格蘭改變現有遊戲規則和結果，幫助到蘇格蘭的家具、藥品、包裝以及酒類行業。」