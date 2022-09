美國墮胎權:「我需要墮胎」 -- 美國女性轉向墨西哥尋求幫助

32 分钟前

六年前,54歲的卡多納創立了一個墮胎網絡(西班牙文 the Red Necesito Abortar,英文直譯為:「我需要墮胎網絡」,I Need an Abortion Network)。