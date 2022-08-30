烏克蘭戰爭：烏軍向被佔南部領土發起反攻，戰場僵局有可能打破

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏軍士兵在南部前線的赫爾松地區凖備大炮。

烏克蘭軍方聲稱，已經突破了被俄羅斯佔領的赫爾松（Kherson）地區的第一道防線。

據報道，這次進攻是基輔醞釀已久，為了奪回該國南部地區而發起的一次反攻。

此前，烏克蘭曾發動數周的攻擊，旨在切斷俄軍在該區域的主要供應路線。但俄軍方聲稱，烏軍在一次失敗的攻擊行動中遭受 「重大損失」。

烏克蘭和俄羅斯的說法都尚未得到獨立核實。

俄軍自2月24日入侵烏克蘭以來已佔領了赫爾松地區的大片領土。

本周早些時候，烏克蘭南部的卡霍夫卡（ Kakhovka）行動小組說，俄羅斯支持的部隊的一個團已經離開了赫爾松地區陣地。該小組補充說，提供後援的俄羅斯傘兵已逃離了戰場。

烏克蘭總統辦公室顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）說，烏克蘭武裝部隊 「在幾個地方突破了前線」。

與此同時，目擊者稱在距離赫爾松地區首府東北方向約55公里（34英里）的赫爾松市和新卡霍夫卡市（Nova Kakhovka）聽到了更多爆炸聲。最近幾周，兩地橫跨第聶伯河（ Dnipro River ）的關鍵過境點多次成為烏軍的目標。

俄羅斯國營新聞社Ria Novosti說，新卡霍夫卡市一夜之間失去了電力和水的供應。

烏克蘭總統澤連斯基在深夜的電視講話中向俄軍發出嚴厲警告：「如果俄軍士兵想生存，現在是他們逃離的時候了。回家吧！」

此外，澤連斯基和其他高級官員對反擊行動的相關細節守口如瓶。他們並敦促烏克蘭國民保持耐心。

回應烏克蘭說法，俄羅斯國防部表示，烏軍曾試圖在赫爾松和鄰近的尼古拉耶夫地區發動進攻。俄國國營新聞機構援引該部說法稱烏克蘭這次行動失敗，烏軍 「遭受了嚴重損失」。

基輔官員則聲稱，他們使用美國提供的海馬士火箭系統摧毀了三座跨越第聶伯河的大橋。

根據西方軍事消息，基輔的反攻行動是有針對性地鎖定駐扎在第聶伯河流右岸（西邊）的俄軍，最終目的是奪回整個赫爾松地區。而莫斯科一直倚靠這些橋樑補給軍隊。

奪回赫爾松？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 基輔的反攻行動有針對性地鎖定駐扎在第聶伯河流右岸（西邊）的俄軍，最終目的是奪回整個赫爾松地區。而莫斯科一直倚靠這些橋樑給軍隊提供補給。

赫爾松市在戰前有29萬人口，是唯一被俄羅斯軍隊佔領的地區首府，目前由莫斯科支持的當地官員管理。

據俄羅斯塔斯社（Tass news agency）報道，赫爾松地區的官員已經開始推進就正式加入俄羅斯舉行公投的計劃。這促使美國指責俄羅斯可能吞併被佔領的烏克蘭南部地區。

上個月，俄羅斯說，其軍事重點不再僅僅是烏克蘭東部，也包含烏克蘭南部的赫爾松和扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

周一（8月29日）還有一件事情引人關注：俄羅斯在扎波羅熱地區的官員聲稱，烏克蘭的導彈襲擊在扎波羅熱核電站的一個燃料庫屋頂上，打了一個洞。

但是，這一說法未得到獨立核實。

最近，烏克蘭和俄羅斯都指責對方炮擊歐洲最大的核電站，該核電站於3月初被俄羅斯奪取。莫斯科讓烏克蘭人員來操作該核電站。

上周，澤連斯基說，全球險些面臨該核電站的輻射災難。

聯合國核子監督機構的一個檢查小組負責人說，他們預計將在本周晚些時候抵達該工廠進行調查。

分析：僵局可能打破

BBC記者雨果·巴其加 （Hugo Bachega） 發自基輔

有好一段時間，人們一直預期看到烏克蘭發動一次重大攻勢，以奪回赫爾松。現在，我們可能會看到這個行動已經展開，儘管任何行動都不太可能是容易的。

赫爾松自戰爭初期就被佔領，它是俄羅斯手中最大的烏克蘭城市之一。

幾周來，烏克蘭軍隊多次將目標鎖定在那些遠離前線，位於被佔領土深處的俄軍據點。而這確實是因為西方提供的先進武器，才得以實現。

而且，這對入侵的俄國部隊產生了破壞其穩定的影響。之前，戰情似乎陷入了僵局，烏俄雙方都沒有取得重大軍事進展。