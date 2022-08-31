戈爾巴喬夫：蘇聯最後一任領導人病逝，聯合國秘書長稱他「改變了歷史進程」 ，普京表達「最深切哀悼」

2022年8月31日凌晨2点27分 最近更新： 53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 米哈伊爾·戈爾巴喬夫於俄羅斯當地時間8月30日在莫斯科逝世，享年91歲。

和平結束冷戰的前蘇聯領袖米哈伊爾·戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev 戈巴契夫）逝世，享年 91 歲。

1985 年上台的戈爾巴喬夫在任時向世界打開了大門，並推行了一系列改革。

戈爾巴喬夫病逝的醫院說，他身患嚴重疾病多年，這幾年健康狀況每況愈下，時常進出醫院。

2022年6月，國際媒體便報道稱戈爾巴喬夫因腎病入院。目前醫院尚未公布死因。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1987年，戈爾巴喬夫和時任美國總統里根一起簽署核軍控協議。

但戈爾巴喬夫仍無法阻止蘇聯的緩慢解體，現代俄羅斯由此誕生。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（ Antonio Guterres ）稱他「改變了歷史進程」，全世界都在悼念他。

「米哈伊爾·戈爾巴喬夫是獨一無二的政治家，」古特雷斯在推特發文致敬： 「世界失去了一位傑出的全球領袖、堅定的多邊主義者和勤奮的和平倡議者。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 戈爾巴喬夫2019年在柏林牆倒塌30週年之際接受BBC採訪。

根據路透社，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin 普丁）的發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）說，戈爾巴喬夫去世後，普京表達了最深切的哀悼。

歐盟主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）讚譽戈爾巴喬夫「為自由歐洲開闢道路」，是一位「值得信賴和受人尊敬的領袖」。

「我們不會忘卻這一遺產。」她補充說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 前蘇聯解體30週年 莫斯科居民怎麼看當年決定與今昔變化?

戈爾巴喬夫與中國

北京同莫斯科的關係曾在1950年代決裂，在那之後中蘇之間長期沒有互訪。戈爾巴喬夫是關係緩和後到訪中國的首位蘇聯最高領導人。

1989年5月15日，蘇聯最高領導人戈爾巴喬夫訪問北京。戈爾巴喬夫到訪正值天安門學潮期間，示威者當時佔領了北京中心的天安門，還試圖攔截車隊。

當時中國官方由於抗議人群佔據天安門廣場，被迫改在首都機場舉行歡迎儀式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年5月15日，時任中國國家主席楊尚昆在機場舉行歡迎儀式迎接戈爾巴喬夫。

在那次訪問中， 提倡政治透明化和政治體制改革的蘇共總書記兼蘇聯最高蘇維埃主席團主席戈爾巴喬夫與時任中共總書記趙紫陽和中共中央軍委主席鄧小平分別舉行會晤，實現了當時蘇共和中共的關係正常化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戈爾巴喬夫夫婦訪華時和中國領導人鄧小平牽手合影。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 時任中共總書記趙紫陽和戈爾巴喬夫會面。戈爾巴喬夫訪華歸國後不久，趙紫陽便因同情學潮被解職軟禁。

不過，就在戈爾巴喬夫訪問歸國後不久，趙紫陽便因同情學潮被解職軟禁。

2005年1月趙紫陽逝世後，戈爾巴喬夫曾發表聲明表示悼念。戈爾巴喬夫在關於趙紫陽逝世的聲明中說："我記得我們的會面是在天安門抗議示威的背景下舉行的。趙紫陽以非常關注和關切的心情對待這些抗議示威。我認為，在當時的中共領導層中，趙紫陽是最為同情示威者的，也是最為接受民主的。但是與此同時，趙紫陽反覆重申，他同鄧小平是同盟。"

戈爾巴喬夫後來在回憶錄中透露，趙紫陽在他們的會談中坦誠談到社會主義國家能否放棄一黨制、實行多黨制的想法。