圖輯：蘇聯領導人米哈伊爾·戈爾巴喬夫的一生

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 米哈伊爾·戈爾巴喬夫早年與家人在俄羅斯南部的集體農場工作。

和平結束冷戰的前蘇聯領導人米哈伊爾·戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，戈巴契夫）逝世，享年91歲。

戈爾巴喬夫於1931年3月2日出生在俄羅斯南部的斯塔夫羅波爾（Stavropol）地區，他在後來成為20世紀最有影響力的政治人物之一。

他的父母都在集體農場工作，年輕的戈爾巴喬夫在他十幾歲的時候就經營聯合收割機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1947年，戈爾巴喬夫（最右邊）與同學合影。他後來在莫斯科國立大學學習法律。

在莫斯科國立大學學習期間，他結識了妻子賴莎（Raisa），並成為共產黨的積極分子。

畢業後，他回到斯塔夫羅波爾，開始在共產黨隊伍中迅速崛起。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1953年，戈爾巴喬夫與賴莎結婚。賴莎在1999 年去世後，戈爾巴喬夫寫道，他的生活已經失去了「主要的意義」。

1985年，蘇聯領導人康斯坦丁·契爾年科（Konstantin Chernenko）上任僅一年就去世，米哈伊爾·戈爾巴喬夫成為蘇聯最年輕的領導人。

當時，蘇聯的經濟正在努力跟上美國的步伐，戈爾巴喬夫尋求兩種主要的解決方案。他說這個國家需要「改革」或重組，而他處理它的方法就是開放。

戈爾巴喬夫應對蘇聯體制停滯的另一個武器是民主。在他的領導下，蘇聯人民代表大會首次實行自由選舉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戈爾巴喬夫在1986年蘇共第二十七次代表大會上，這是他上台後主持的第一次共產黨領導人會議。

戈爾巴喬夫還想結束冷戰，為跟上美國軍費開支的快速增長，他的國家每年要花費數十億美元。

1985年，戈爾巴喬夫會見了美國總統羅納德·里根（Ronald Reagan），就限制核導彈的生產和恢復兩個超級大國之間的外交關係進行了會談。他還結束蘇聯在阿富汗血腥而長期的戰爭，自1979年莫斯科介入支持阿富汗社會主義政府以來，這場戰爭已經造成數千人喪生。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1985年，戈爾巴喬夫在日內瓦首次會見了他的美國同行羅納德·里根，就重構超級大國之間的國際關係進行會談。

1987年，戈爾巴喬夫前往美國華盛頓特區簽署了一項限制在全球範圍內部署中程和短程陸基導彈的條約。

到1991年5月，美國和蘇聯根據條約銷毀了2500多枚導彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 里根和戈爾巴喬夫於1987年簽署了「中程核導彈條約」。根據該協議，兩國的數千枚導彈退役。

雖然他的改革受到西方領導人的​​歡迎，但蘇聯在他的領導下逐漸開始解體，1991年聖誕節前夕，戈爾巴喬夫接受了不可避免的結果——蘇聯解體。

戈爾巴喬夫繼續在俄羅斯和國際事務中發聲，但他在國外的聲譽始終高於國內。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年5月15日，時任中國國家主席楊尚昆在機場舉行歡迎儀式迎接戈爾巴喬夫。

1989年5月15日，蘇聯最高領導人戈爾巴喬夫訪問北京。戈爾巴喬夫到訪正值天安門學潮期間，示威者當時佔領了北京中心的天安門，還試圖攔截車隊。

當時中國官方由於抗議人群佔據天安門廣場，被迫改在首都機場舉行歡迎儀式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戈爾巴喬夫夫婦訪華時和中國領導人鄧小平牽手合影。

在那次訪問中， 提倡政治透明化和政治體制改革的蘇共總書記兼蘇聯最高蘇維埃主席團主席戈爾巴喬夫與時任中共總書記趙紫陽和中共中央軍委主席鄧小平分別舉行會晤，實現了當時蘇共和中共的關係正常化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 時任中共總書記趙紫陽和戈爾巴喬夫會面。戈爾巴喬夫訪華歸國後不久，趙紫陽便因同情學潮被解職軟禁。

不過，就在戈爾巴喬夫訪問歸國後不久，趙紫陽便因同情學潮被解職軟禁。2005年1月趙紫陽逝世後，戈爾巴喬夫曾發表聲明表示悼念。

戈爾巴喬夫後來在回憶錄中透露，趙紫陽在他們的會談中坦誠談到社會主義國家能否放棄一黨制、實行多黨制的想法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 戈爾巴喬夫與教宗約望·保祿二世在梵蒂岡。這位波蘭神職人員是共產主義和蘇聯勢力範圍的強烈反對者。

1999 年，妻子賴莎死於白血病，戈爾巴喬夫深受打擊。賴莎一直在戈爾巴喬夫身邊，為他的政治改革增添了人性化的色彩。

弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin ）上台後，戈爾巴喬夫成為了一個直言不諱的批評者，指責他管理著一個越來越專制的政權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戈爾巴喬夫晚年成為弗拉基米爾·普京總統的強烈批評者，他指責普京領導著一個日益壓制的政權。

戈爾巴喬夫在俄羅斯入侵烏克蘭期間在莫斯科去世，有人說這是普京總統試圖重建舊蘇聯勢力範圍的行動。