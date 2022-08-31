戈爾巴喬夫：那位古道熱腸的慷慨老人--BBC俄羅斯主編回憶跨越23年的四次專訪

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

BBC俄羅斯編輯 莫斯科報道

1 小时前

圖像加註文字， 米哈伊爾·戈爾巴喬夫（左）與夫人賴莎（右）結婚46年，賴莎在1999年病逝。

那是2013年3月，我在米哈伊爾·戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev；戈巴契夫/戈巴卓夫）位於莫斯科的智庫採訪他。半個小時後，這位前蘇聯領導人宣告「Vsyo!」（完成！）他站起來，但似乎不急於跟我們道別。

於是我們繼續聊天。戈爾巴喬夫先生當時剛出版了最新一部回憶錄，他以這本書向亡妻賴莎（Raisa Gorbacheva；賴莎·戈爾巴喬娃）致意。她在1999年因白血病逝世。

他倆結婚將近46年，從他溫柔的描述，戈爾巴喬夫顯然深切懷念著她。

他把書拿給我看，第一頁是賴莎去世一年後，戈爾巴喬夫所寫的日記。

他寫道：「我的人生失去了主旨。我從未有過這種極其孤單的感覺。」

但戈爾巴喬夫逐一介紹書中賴莎的照片時，他的雙眼炯炯有神——那些度假隨影，家庭照，她陪伴著他公務外訪的照片，還有兩張他的至愛：米哈伊爾與賴莎1953年結婚前夕拍攝的照相館肖像。兩人在照片中就像好萊塢電影明星一樣。

當戈爾巴喬夫與我在翻閲書本之際，攝影師瑞秋（Rachel）在打量著房間一角的那座大型鋼琴。

她問戈爾巴喬夫：「您能彈這琴嗎？」

他回答：「不用，它自己會彈！」

我們都笑了，但他沒有開玩笑。戈爾巴喬夫走到鋼琴前，按了按鈕，鋼琴的琴鍵忽而生龍活虎。

圖像加註文字， BBC俄羅斯編輯羅森伯格（中）在20多年間先後五度專訪戈爾巴喬夫。

他說：「這是蕭邦（Chopin）。」然後帶著厚面皮的笑臉，開始裝作是他在彈琴。他再按了按鈕，鋼琴靜了下來。

他再說：「當然，你也可以把它當作普通鋼琴來彈奏。你們有人懂彈琴嗎？」我告訴他我會。

戈爾巴喬夫說：「請坐，彈點什麼。」

這有點突如其來，我得迅速反應。我該彈什麼曲子？一位前任強國巨頭會欣賞什麼樣的樂章？《回到蘇聯》（Back in the USSR，英國披頭士樂隊作品）嗎？還是《謝謝您的回憶》（Thanks for the Memory；1938年鮑勃·霍普作品）？保險起見，我還是彈起了俄國經典《莫斯科郊外的晚上》（Moscow Nights）。

彈著彈著，更意想不到的事情發生了。戈爾巴喬夫開始跟著琴音高歌，而且音凖甚佳。唱畢此曲，我問他還喜歡哪些歌曲。他點唱蘇聯戰時名曲《漆黑的夜》（Dark is the Night），它訴說著前線士兵對家中嬌妻的思念。

戈爾巴喬夫唱著：「在黑夜裏，我知道親愛的你醒著。」

「坐在嬰兒搖籃邊，你悄悄抹去眼淚。」

「我如此愛慕你深邃的眼睛，多麼盼望兩唇相印。」

然後，這位幫助終結冷戰的人展露笑容，是個很燦爛的笑容。他說：「賴莎很愛聽我唱歌。」

就這樣短短一句話，戈爾巴喬夫所透露的個人信息比整個採訪都要多。

俄羅斯有許多人批評他從前如何治國，責怪他讓蘇聯倒台。但隨著這些話還有那個笑容，他變成一位古道熱腸的體面人物，深愛著他的妻子，對她的逝去感到不知所措。賴莎就是他的一切，在書中如是，在他辦公室牆壁上懸掛著的照片如是……在他的音樂中亦如是。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 蘇聯解體是1990年代最重要的歷史事件之一，30年後，莫斯科居民有何感受？

能見到他本人讓我很雀躍。十年前，我受到他的啟發，在大學報讀俄語。戈爾巴喬夫在1980年代中期崛起於政治舞台，高呼perestroika（重建）與glasnost（公開透明）。他是世界前所未見的蘇聯領袖。他年輕，隨和，似乎矢志於跟西方建立良好關係，重振停滯不前的蘇聯經濟。

到他下台的一刻，蘇聯已不復存在。

1996年競選期間某夜，戈爾巴喬夫邀請我們的攝製隊到酒店與他同桌用餐。突然間，餐廳樂隊奏起那熟悉的旋律。

「昨日，所有的煩惱彷彿遠在天邊。」（Yesterday, all my troubles seemed so far away.）

「如今他們似乎在此停駐……」（Now it looks as if they're here to stay…）

那實在再適合不過。在那次選舉中，戈爾巴喬夫的得票率只有0.51%。

他失去了權力，也沒能重新掌權。但戈爾巴喬夫仍然擁有一樣東西：他的風趣幽默。

幾個月後，當時與我隨團採訪戈爾巴喬夫的攝影師任滿離開莫斯科。維克托·庫珀（Victor Cooper）是一位不凡的得州人，總能讓身邊每一個人歡笑。他沒學會多少俄語，但其中一句他懂的話，鏗鏘有力。

"Samoe glavnoe eto kooritsa!"

意思是：「沒有東西比雞更重要！」

這簡直通行四方。但凡維克托在莫斯科被交警攔停，他會搖下那台薩博班（Suburban，雪佛蘭車款）的車窗，然後以濃厚美國得州口音的俄語朗聲說：「沒有東西比雞更重要！」

那些目瞪口呆的警官通常就會放行。

圖像來源，Reuters

辦公室裏指派我去給維克托製作一段「再見影片」，讓莫斯科各界友好說上一句祝福。我試著碰碰運氣，給戈爾巴喬夫的助理打電話：戈爾巴喬夫總統願意錄製一段信息嗎？

對方爽快回答：「他同意做這事。」

帶著另一位攝影師，我開車去戈爾巴喬夫的辦公室。

他問：「您希望我說些什麼？」

我給他解釋維克托這位攝影師有多喜歡採訪他，還提起了維克托對俄國家禽的認識。戈爾巴喬夫轉身面對鏡頭，錄製了一段充滿誠意的獨白，最後一句他這樣說：

「維克托，你最清楚不過，沒有東西比雞更重要！」

我簡直要揮自己一拳，確保我不是做夢。米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev），曾經地球上最有權勢的人，剛給家禽唱讚歌。這太有風度了。維克托·庫珀看到這段影片時受寵若驚，深受感動。

圖像加註文字， 戈爾巴喬夫（右三）與羅森伯格（前左）、攝影師庫珀（右二）和哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞攝製隊合影。

2019年，我跟一位很不一樣的戈爾巴喬夫碰面。那是我第五次也是最後一次給他做專訪。他展露出我從未見過的傷感，就像他感覺到自己的成就被打回原形，俄羅斯要重新擁抱專制主義，東西對抗捲土重來。

在這次訪談中，戈爾巴喬夫回憶他最初掌權的日子。

「我當上蘇共總書記的時候走訪全國大城小鎮看望群眾，人人都說著一件事。他們跟我說：『米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇，無論我們有什麼困難，有什麼糧食短缺，別擔心，我們會吃得飽，我們會自己種糧食，我們應付得來。你確保不會打仗就行。』」

說到這裏，戈爾巴喬夫眼泛淚光。

「我感到很震撼。我們的人民就是這模樣。他們在上一次戰爭中受了許多苦。」

米哈伊爾·戈爾巴喬夫不是完人，沒有任何領導人是完人。但他是個曾致力阻止第三次世界大戰爆發的人。他也深切關懷他的家人。

就憑這幾樣事情，我會懇切懷念他。