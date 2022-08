戈爾巴喬夫:那位古道熱腸的慷慨老人--BBC俄羅斯主編回憶跨越23年的四次專訪

史蒂夫·羅森伯格(Steve Rosenberg)

BBC俄羅斯編輯 莫斯科報道

1 小时前

圖像加註文字, 米哈伊爾·戈爾巴喬夫(左)與夫人賴莎(右)結婚46年,賴莎在1999年病逝。

那是2013年3月,我在米哈伊爾·戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev;戈巴契夫/戈巴卓夫)位於莫斯科的智庫採訪他。半個小時後,這位前蘇聯領導人宣告「Vsyo!」(完成!)他站起來,但似乎不急於跟我們道別。

於是我們繼續聊天。戈爾巴喬夫先生當時剛出版了最新一部回憶錄,他以這本書向亡妻賴莎(Raisa Gorbacheva;賴莎·戈爾巴喬娃)致意。她在1999年因白血病逝世。

他倆結婚將近46年,從他溫柔的描述,戈爾巴喬夫顯然深切懷念著她。

他把書拿給我看,第一頁是賴莎去世一年後,戈爾巴喬夫所寫的日記。

他寫道:「我的人生失去了主旨。我從未有過這種極其孤單的感覺。」

但戈爾巴喬夫逐一介紹書中賴莎的照片時,他的雙眼炯炯有神——那些度假隨影,家庭照,她陪伴著他公務外訪的照片,還有兩張他的至愛:米哈伊爾與賴莎1953年結婚前夕拍攝的照相館肖像。兩人在照片中就像好萊塢電影明星一樣。

當戈爾巴喬夫與我在翻閲書本之際,攝影師瑞秋(Rachel)在打量著房間一角的那座大型鋼琴。

她問戈爾巴喬夫:「您能彈這琴嗎?」

他回答:「不用,它自己會彈!」

我們都笑了,但他沒有開玩笑。戈爾巴喬夫走到鋼琴前,按了按鈕,鋼琴的琴鍵忽而生龍活虎。

圖像加註文字, BBC俄羅斯編輯羅森伯格(中)在20多年間先後五度專訪戈爾巴喬夫。

他說:「這是蕭邦(Chopin)。」然後帶著厚面皮的笑臉,開始裝作是他在彈琴。他再按了按鈕,鋼琴靜了下來。

他再說:「當然,你也可以把它當作普通鋼琴來彈奏。你們有人懂彈琴嗎?」我告訴他我會。

戈爾巴喬夫說:「請坐,彈點什麼。」

這有點突如其來,我得迅速反應。我該彈什麼曲子?一位前任強國巨頭會欣賞什麼樣的樂章?《回到蘇聯》(Back in the USSR,英國披頭士樂隊作品)嗎?還是《謝謝您的回憶》(Thanks for the Memory;1938年鮑勃·霍普作品)?保險起見,我還是彈起了俄國經典《莫斯科郊外的晚上》(Moscow Nights)。

彈著彈著,更意想不到的事情發生了。戈爾巴喬夫開始跟著琴音高歌,而且音凖甚佳。唱畢此曲,我問他還喜歡哪些歌曲。他點唱蘇聯戰時名曲《漆黑的夜》(Dark is the Night),它訴說著前線士兵對家中嬌妻的思念。

戈爾巴喬夫唱著:「在黑夜裏,我知道親愛的你醒著。」

「坐在嬰兒搖籃邊,你悄悄抹去眼淚。」

「我如此愛慕你深邃的眼睛,多麼盼望兩唇相印。」

然後,這位幫助終結冷戰的人展露笑容,是個很燦爛的笑容。他說:「賴莎很愛聽我唱歌。」

就這樣短短一句話,戈爾巴喬夫所透露的個人信息比整個採訪都要多。

俄羅斯有許多人批評他從前如何治國,責怪他讓蘇聯倒台。但隨著這些話還有那個笑容,他變成一位古道熱腸的體面人物,深愛著他的妻子,對她的逝去感到不知所措。賴莎就是他的一切,在書中如是,在他辦公室牆壁上懸掛著的照片如是……在他的音樂中亦如是。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字, 蘇聯解體是1990年代最重要的歷史事件之一,30年後,莫斯科居民有何感受?

能見到他本人讓我很雀躍。十年前,我受到他的啟發,在大學報讀俄語。戈爾巴喬夫在1980年代中期崛起於政治舞台,高呼perestroika(重建)與glasnost(公開透明)。他是世界前所未見的蘇聯領袖。他年輕,隨和,似乎矢志於跟西方建立良好關係,重振停滯不前的蘇聯經濟。

到他下台的一刻,蘇聯已不復存在。

1996年競選期間某夜,戈爾巴喬夫邀請我們的攝製隊到酒店與他同桌用餐。突然間,餐廳樂隊奏起那熟悉的旋律。

「昨日,所有的煩惱彷彿遠在天邊。」(Yesterday, all my troubles seemed so far away.)

「如今他們似乎在此停駐……」(Now it looks as if they're here to stay…)

那實在再適合不過。在那次選舉中,戈爾巴喬夫的得票率只有0.51%。

他失去了權力,也沒能重新掌權。但戈爾巴喬夫仍然擁有一樣東西:他的風趣幽默。

幾個月後,當時與我隨團採訪戈爾巴喬夫的攝影師任滿離開莫斯科。維克托·庫珀(Victor Cooper)是一位不凡的得州人,總能讓身邊每一個人歡笑。他沒學會多少俄語,但其中一句他懂的話,鏗鏘有力。

"Samoe glavnoe eto kooritsa!"

意思是:「沒有東西比雞更重要!」

這簡直通行四方。但凡維克托在莫斯科被交警攔停,他會搖下那台薩博班(Suburban,雪佛蘭車款)的車窗,然後以濃厚美國得州口音的俄語朗聲說:「沒有東西比雞更重要!」

那些目瞪口呆的警官通常就會放行。

圖像來源,Reuters

辦公室裏指派我去給維克托製作一段「再見影片」,讓莫斯科各界友好說上一句祝福。我試著碰碰運氣,給戈爾巴喬夫的助理打電話:戈爾巴喬夫總統願意錄製一段信息嗎?

對方爽快回答:「他同意做這事。」

帶著另一位攝影師,我開車去戈爾巴喬夫的辦公室。

他問:「您希望我說些什麼?」

我給他解釋維克托這位攝影師有多喜歡採訪他,還提起了維克托對俄國家禽的認識。戈爾巴喬夫轉身面對鏡頭,錄製了一段充滿誠意的獨白,最後一句他這樣說:

「維克托,你最清楚不過,沒有東西比雞更重要!」

我簡直要揮自己一拳,確保我不是做夢。米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫(Mikhail Sergeyevich Gorbachev),曾經地球上最有權勢的人,剛給家禽唱讚歌。這太有風度了。維克托·庫珀看到這段影片時受寵若驚,深受感動。

圖像加註文字, 戈爾巴喬夫(右三)與羅森伯格(前左)、攝影師庫珀(右二)和哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞攝製隊合影。

2019年,我跟一位很不一樣的戈爾巴喬夫碰面。那是我第五次也是最後一次給他做專訪。他展露出我從未見過的傷感,就像他感覺到自己的成就被打回原形,俄羅斯要重新擁抱專制主義,東西對抗捲土重來。

在這次訪談中,戈爾巴喬夫回憶他最初掌權的日子。

「我當上蘇共總書記的時候走訪全國大城小鎮看望群眾,人人都說著一件事。他們跟我說:『米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇,無論我們有什麼困難,有什麼糧食短缺,別擔心,我們會吃得飽,我們會自己種糧食,我們應付得來。你確保不會打仗就行。』」

說到這裏,戈爾巴喬夫眼泛淚光。

「我感到很震撼。我們的人民就是這模樣。他們在上一次戰爭中受了許多苦。」

米哈伊爾·戈爾巴喬夫不是完人,沒有任何領導人是完人。但他是個曾致力阻止第三次世界大戰爆發的人。他也深切關懷他的家人。

就憑這幾樣事情,我會懇切懷念他。