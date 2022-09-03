印度第一艘國產航母「維克蘭特號」正式服役：打造歷時13年 能搭載30架戰機

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圖像來源，Indian Navy 圖像加註文字， 印度第一艘本土造的航空母艦維克蘭特號投入使用

印度第一艘本土建造的航空母艦「維克蘭特號」（Vikrant）號9月2日正式服役，交付儀式在印度南部的喀拉拉邦舉行。

BBC記者普羅希特（Jugal Purohit）在這艘航母入列海軍服役之前上艦參觀，一探究竟。

周五（9月2日）上午，45,000噸的維克蘭特號在正式交付海軍儀式後得到 INS 的前綴 （印度海軍艦艇的英文縮寫） ，印度總理莫迪也參加了此次儀式。

這艘航母建造耗時13年，印度終於迎來了這一時刻。

航母長達262米，寬60米，是印度自主設計和建造的第一艘航母，能搭載30架戰鬥機和直升飛機。

印度的另外一艘航母「超日王號」（Vikramaditya） 能搭載30多架艦載機。英國皇家海軍的HMS伊麗莎白女王號能夠搭載約40架戰機，美國海軍的尼米茲級航母能搭載60多架艦載機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 航空母艦維克蘭特號2013年下水後進行了廣泛的測試

維克蘭特號航母的建造費用約2000億盧比（25億美元），最初預計在2017年前編入海軍服役。但是在航母的第二期建造過程中，延誤不斷發生。

現在這艘航母的交付使用對印度來說仍然是個重要的歷史時刻，令印度躋身於能夠自行製造航母的國家之列。對於印度總理莫迪計劃促進國內國防工業來說，這無疑是一針強心劑。

航母維克蘭特號 (意為「勇敢」)十分特殊，印度從英國購買、並於1961年服役的第一艘航母也是維克蘭特號。第一艘INS維克蘭特號成為印度國家驕傲的主要象徵，在好幾次軍事行動中發揮過重要的作用——包括1971年和巴基斯坦的戰爭，該航母在1997年退役。

交付使用後，新航母維克蘭特號將在護衛艦，驅逐艦以及潛艇組成的艦隊的陪同下在印度和國際水域遊弋。

航母內部

維克蘭特號航母目前在喀拉拉邦政府擁有的科欽造船廠，交付儀式也在那裏進行。

維克蘭特號航母在服役後將成為1700名水手的的海上基地。

儀式舉行之前，航母上到處是技術人員，他們在修整電纜，擦拭內部，讓艦艇井井有條，為交付做凖備。

航母上有船員，記者和來賓，在裏面感覺就像個喧鬧的大車間。

圖像來源，Indian Navy 圖像加註文字， 航母的控制室，艦員從那裏控制甲板下面的燃氣輪機組

一名軍官把我們帶到控制室-- 「航母的心臟」。

高級輪機軍官塞伊·克里希南（Sai Krishnan）少校說，「從這裏控制燃氣渦輪發動機，決定這座浮動城市在海上如何遊動」。航母上的4台燃氣渦輪發動機能夠產生88MW的動力，足夠為一座城市供電。

航空母艦上有兩個廚房或餐廳，裏面有咖啡機，餐桌和椅子，擺放大型廚具。

一名軍官說，「如果這些廚房一起做飯，可以讓將近600人同時進餐。」

航母上還有一個16個牀位的醫院，兩個手術室和一個急救室。

在機庫裏面，兩架俄羅斯造的飛機，一架米格-29K戰鬥機和一架卡-31預警直升機，停放在機庫後面。

維傑·希蘭（Vijay Sheoran）少校說，「這就像一個停放空間，艦員在這裏負責維護和修理。從這裏專門的升降機把飛機帶到飛行甲板上，然後開始起飛行動。」

圖像加註文字， 甲板下機庫停放的一架俄羅斯製造的米格-29K艦載機

印度海軍計劃在今年晚些時候在這艘航母上測試密集飛行。

飛行甲板軍官悉達思·叟尼（Siddharth Soni）少校說，「我們的飛行甲板面積將近12,500平方米，幾乎是兩個半足球場那麼大，在上面我們能夠同時搭載12架戰鬥機和6架直升飛機。」

局勢對比

雖然印度將擁有兩艘航空母艦超日王號和維克蘭特號 - 但許多海軍將領公開說印度還至少需要另外一艘航母。但是印度政府還沒有為此撥款。

印度退役的副海軍上將阿尼爾·庫馬爾·喬拉（Anil Kumar Chawla）直到不久前還監督維克蘭特號航母建造的進展，他說，選項是要麼現在馬上行動，要麼就會落伍。

他引述了中國的例子，中國「以驚人的速度建造航母」，擴大的海軍力量。

他說，「航母不能在一夜間建成，它需要時間，因此我們擁有更多像維克蘭特號這樣的軍艦保護我們的艦隊十分重要，這樣我們的艦隊能夠到達很遠的地方擊潰敵艦，防止他們打擊我們的航母和其他艦船。」

在2012年和2022年, 北京已經建造並交付使用了兩艘航空母艦，而且正在建造第三艘。從艦艇數量上看，中國擁有世界最大的海軍，不過在能力方面美國海軍仍然領先。

科欽造船廠的董事長和總裁馬都·納爾（Madhu Nair）說，建造這艘航空母艦雖然經歷了巨大的延誤，但是讓他們獲得了更多信心。

「我的意思不是說（歷時）13年很好，我們當然能做得更好。但是我們必須明白，我們是第一次建造航母，所以說我很滿意。」

圖像加註文字， 航母上的醫療設施包括一個醫院和手術室

這艘航母76%的零部件都來自國內承包商，約500家印度公司參加了建造工程，印度海軍和科欽造船廠都表示在維克蘭特號航母上的投入是促進印度國防能力的投資。

馬都·納爾說，他們的造船廠現在正投資建造一個新船塢，預計在2024年前建成，那時就能在那裏建造印度的下一艘航空母艦。