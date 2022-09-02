聯合國新疆維吾爾人權評估報告公布：境外維族人稱「國際社會必須採取行動」，否則是「故意同謀」

艾爾莎·邁什曼（Elsa Maishman）、毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者

52 分钟前

圖像來源，Rayhan Asat 圖像加註文字， 雷汗·阿薩特（Rayhan Asat，右）的兄弟埃克帕·阿薩特（Ekpar Asat）自2016年以來一直在拘押營地。

但維吾爾人怎麼看？

我們交談過的所有人都對報告已經發表感到高興，因為人們擔心它在延遲後不會發表。

但他們強調這只是一個開始，這份報告只達到了國際社會可以期待的「最低限度」。

報告發佈後，來自澳大利亞墨爾本的維吾爾婦女梅雷·梅森索夫（Mehray Mezensof）感到「如釋重負」。

她很高興報告承認新疆發生了嚴重的侵犯人權行為，並強調中國以「反恐」和「反極端化」為借口，而她的丈夫米爾扎特·塔赫（Mirzat Taher）就是這種情況。

過去五年裏，原本打算搬到墨爾本和她在一起的塔赫，一直在中國的「教育和培訓營」裏進進出出，並因被指涉嫌從事分裂政治活動而在2021年被判處25年徒刑。

自2000年以來一直在英國的拉希瑪·馬赫穆特（Rahima Mahmut）是促進維吾爾人權的組織「世界維吾爾代表大會」（World Uyghur Congress）的英國主任。

她說，維吾爾社區對這份報告的反應「非常情緒化」，而且反應各異——有人對報告至少已經發表並承認侵犯人權行為感到欣慰；有人則對報告做得不夠深入而感到失望。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉希瑪·馬赫穆特是「世界維吾爾代表大會」的英國主任。

「報告沒有說種族滅絶，」她表示。「而這正是正在發生的事情，我相信中國政府正在對我的社區進行種族滅絶。」

她補充說：「聯合國花了很長時間才發佈這份報告。五年是很長的時間，尤其是對象我這樣受苦的人來說。即使是一天，一個小時，也很難過。」

拉希瑪·馬赫穆特女士呼籲英國商界和政治領導人採取制裁行動，並從供應鏈中移除維吾爾強迫勞動製造的商品。

她說：「國際社會、各國政府不能再忽視這一點。」

「如果他們不採取行動，那將是故意的同謀。」

常駐美國的維吾爾律師、美國國際宗教自由委員會主席努裏·特克爾（Nury Turkel）表示，國際社會現在的立場「站不住腳」，報告必須轉化為「實際行動」。

他說，該報告因延遲而付出了生命的代價，並補充說，聯合國在解決這個問題方面「悲慘地失敗了」。

「這是種族滅絶，這些是符合書中所有法律定義的反人類罪……這不是『也許』，這是已經發生的事情，」他說。

「聯合國只講半個故事沒有什麼幫助。」

英國外交大臣麗茲·特拉斯（Liz Truss）在回應這份報告時表示，英國將「繼續與國際伙伴合作，改變中國的行動，立即結束其在新疆令人震驚的侵犯人權行為」。

馬穆詹·阿卜杜勒欣（Mamutjan Abdurehim）是一名維吾爾族男子，與家人失散七年。

在馬來西亞居住期間，他的妻子穆哈拉姆·阿布勒特（Muherrem Ablet）帶著兩個孩子回到新疆老家更新護照。但護照後來被沒收了，2017年她被關押在一個營地，而他們的孩子則留在了阿卜杜勒欣的父母那裏。

圖像來源，SUPPLIED 圖像加註文字， 2015年，馬穆詹·阿卜杜勒欣與家人在吉隆坡一家餐廳。

阿卜杜勒欣現在住在澳大利亞，五年來一直沒有與家人取得任何聯繫。

他感覺自己就像一個沒有家人的「行屍走肉」。 他說：「我所做的只是不斷思考如何聯繫家人，如何想法讓妻子獲釋，以及與我的家人團聚。」

他對這份報告表示歡迎，認為這將是未來人權理事會會議的「主要討論點」。他希望一些國家可以改變主意，支持安理會在這些會議上發表的聲明。

但他說，該報告語言相當「軟」，沒有給有關營地貼上「拘留營」或「集中營」的標籤。

圖像加註文字， 圖為新疆大阪城拘留中心在不同年份拍攝的衛星圖像。

美國人權律師雷汗·阿薩特（Rayhan Asat）的兄弟埃克帕·阿薩特（Ekpar Asat）自2016年以來一直在拘押營地，他對這份報告的反應有著「複雜的情緒」。

她說：「這是聯合國可以向維吾爾人提供的最低限度的報告，而針對整個少數民族的國家暴力已經持續了七年。」

「但這只是開始。」

阿薩特說，她希望「直接從聯合國秘書長的口中」聽到中國可能犯下了危害人類罪，擔心聯合國人權專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）在發表後就離開了，這會讓它失去動力。

阿薩特還希望聯合國成立一個獨立調查委員會，「真正監督中國政府是否會執行報告中提出的建議，包括釋放所有這些無辜的人，比如我的兄弟，以及其他許多在集中營中受苦的人」。

她補充說：「我們的家人經歷了數年的恐怖歲月，我們要對應該對此承擔責任的人問責。」

梅森索夫女士補充說，現在報告已經發表，當務之急必須是釋放她的丈夫和所有被任意拘留的維吾爾人。

她說：「我希望世界不再讓權給他人，開始更加積極主動地結束維吾爾人的苦難。」

「他們不能再視而不見，尤其是現在聯合國報告已經發佈的時候。」