為什麼這些美國人要上繳他們的槍支？

為什麼這些美國人要上繳他們的槍支？

在槍比人還要多的美國，一些人正在排隊向警方上繳槍支。

為了讓城市更安全，休斯頓的執法部門一次收集了800多支槍支。但是，許多放棄槍支的人在家裏還有更多槍......