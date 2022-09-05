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為什麼這些美國人要上繳他們的槍支？
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為什麼這些美國人要上繳他們的槍支？
21 分钟前
在槍比人還要多的美國，一些人正在排隊向警方上繳槍支。
為了讓城市更安全，休斯頓的執法部門一次收集了800多支槍支。但是，許多放棄槍支的人在家裏還有更多槍......
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